Bergamo firma l'impresa a Chieri

Le piemontesi, passate in vantaggio al termine del primo set, sono state vittime della rimonta orobica orchestrata dalla regista Gennari e ancora una volta firmata da un muro invalicabile (15, di cui 8 portano la firma di Butigan). E ora proprio Chieri vede Bergamo avvicinarsi a -1 in classifica: si sale infatti a quota 20, consolidando e rafforzando la sesta posizione.

Si comincia con Gennari-Lorrayna, Stufi-Butigan, Lanier-Cagnin e il libero Cecchetto. Dopo l’equilibrio iniziale, il primo break della sfida è targato Chieri, che dal 12-10 prende il largo prima con Cazaute e poi con Grobelna (6 punti, 50%). Non bastano gli innesti di Turlà, Frosini e May, chiude Villani per il 25-15.

Si riparte con Frosini in diagonale con Gennari ed è proprio l’opposta a firmare il break del 1-3, uno sprint iniziale che Chieri ricuce subito. Ci pensa Stufi a siglare il +2 (4-6) e Bergamo viaggia al meglio sia a muro che in ricezione e in attacco, ed è +4 (5-9) con Lanier. Il +5 arriva con il muro di Butigan. Al 10-16 per Bergamo risponde la reazione di Chieri con Weitzel e Grobelna (14-16). Si torna a +3 con Lanier (15-18): un vantaggio che le rossoblù difendono fino alla parità agguantata da Chieri sul 21-21. Di nuovo, però, si torna a comandare: Frosini (7 punti nel parziale) riporta avanti Bergamo e il muro di Stufi fa 21-23, l’ace di Frosini e Lanier (7 punti, 54%) chiudono il set (21-25).

Il ritorno in campo è sull’onda del finale di set e Bergamo stacca (2-5). Chieri chiama time out e recupera lo svantaggio (5-5) con Weitzel. Si torna in equilibrio e il reciproco inseguimento si spezza con il break di Cagnin (10-12). Villani tiene Chieri agganciata, ma le rossoblù si spingono a +5 (12-17) e il muro respinge ogni tentativo di rimonta (Butigan per il +6, 14-20). Le padrone di casa mischiano le carte, si avvicinano (19-22), l’attacco di Frosini (5 punti, 57%) porta al setball (20-24) che Bergamo ottimizza grazie a un errore delle piemontesi e si porta a condurre (22-25).

E’ subito 1-4 per Bergamo, la parità torna sul 6-6, Bergamo non riesce a riportarsi avanti ma si tiene agganciata, fino al break di Cazaute (16-14). Risponde Lanier e un fallo di Chieri riporta le rossoblù ad affiancarsi. Si entra nella fase più calda del set: le piemontesi tornano a +3, Bergamo recupera ancora (19-18), Cazaute fa 20-18 e le rispondono Stufi e la rientrata Lorrayna. E’ punto a punto con sorpasso firmato Lanier (21-22) e doppio break con gli ennesimi muri di Butigan. Il successo arriva con il 21-25 di Lorrayna.

I PROTAGONISTI-

Kaja Grobelna (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Noi abbiamo commesso troppi errori. Bergamo ha battuto bene, ha difeso bene, ha giocato bene in generale, ha giocato meglio di noi e ha meritato la vittoria: complimenti a loro. Abbiamo ancora tante partite importanti davanti a noi, e non possiamo mollare adesso: impariamo dalla partita di oggi e ripartiamo ».

Giulia Gennari (Volley Bergamo 1991)- « Siamo state molto determinate. Crediamo molto in noi anche se sapevano che sarebbe stata difficile. Conosciamo le nostre caratteristiche e le abbiamo messe tutte in campo. Affronteremo le prossime partite allo stesso modo, una alla volta, consapevoli del valore delle prossime avversarie. Ma noi daremo sempre il meglio ».

IL TABELLINO-

REALE MUTUA FENERA CHIERI-VOLLEY BERGAMO 1991 1-3 (25-15, 21-25, 22-25, 21-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute 15, Bosio 3, Grobelna 11, Villani 15, Butler 10, Weitzel 9, Spirito (L); Storck 9, Morello, Rozanski 2, Mazzaro 2, Nervini, N.e. Fini, Kone. Allenatore: Bregoli

VOLLEY BERGAMO 1991: Butigan 13, Lorrayna 3, Lanier 17, Cagnin 5, Stufi 6, Gennari 1, Cecchetto (L); May 2, Frosini 16, Turlà N.e. Bovo, Partenio, Cicola (L).. Allenatore: Micoli

ARBITRI: Papadopol, Giardini

NOTE- Durata set: 22’, 26’, 30’, 29’ Tot: 108’

MVP: Alessia Gennari (Volley Bergamo 1991)

Spettatori: 955