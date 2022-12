Scandicci sale al secondo posto, Novara batte Milano

ROMA - Undicesima giornata di A1 femminile che ha fatto registrare un cambio della guardia al secondo posto con la Savino Del Bene Scandicci che scavalca la Vero Volley Monza. Le toscane hanno vinto il confronto interno con la Cuneo Granda S.Bernardo mentre la squadra di Gaspari si è arresa all’Igor Gorgonzola Novara al tie break nel big match della giornata. Due punti d’oro in chiave qualificazione Coppa Italia per la Trasportipesanti Casalmaggiore che batte in rimonta 3-2 la e-Work Busto Arsizio. Boccata d’ossigeno per la Megabox Ond. Savio Vallefoglia che si impone nettamente con il massimo punteggio sulla Bartoccini Fortinfissi Perugia. Primo cin cin in A1 per la Wash4green Pinerolo che va a vincere in casa della Balducci Macerata finalizzando al tie break una imperiosa rimonta.

TUTTE LE SFIDE-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – CUNEO GRANDA S.BERNARDO-

Seconda vittoria consecutiva per la Savino Del Bene Volley che, dopo aver superato 3-0 Conegliano, bissa il prestigioso successo ottenuto una settimana fa e batte 3-0 anche Cuneo Granda S.Bernardo.

Sesto successo per 3-0 nella stagione delle ragazze di Barbolini che, in un’ora e 25 minuti di gioco hanno regolato le avversarie, conquistando tre punti buoni per portarsi a quota 26 in classifica.

La Savino Del Bene Volley ora si concentrerà sulla prossima sfida, la formazione scandiccese infatti lunedì volerà in Turchia per l’andata dei sedicesimi di finale di CEV Cup contro il Galatasaray.

Le ragazze di coach Barbolini scendono in campo con Di Iulio al palleggio, Antropova come opposto, Alberti e Belien come centrali, Pietrini e Zhu in banda, con Castillo nel ruolo di libero.

Coach Zanini risponde schierando la sua Cuneo con Signorile al palleggio, Gicquel come opposto, Drews e Szakmary in banda, Cecconello e Hall come centrali. Caravello il libero.

Primo break della gara firmato Antropova: due ace consecutivi di Kate portano il punteggio sul 4-2 e coach Zanini spende il primo time out per Cuneo. Le piemontesi pareggiano prontamente i conti con Drews che firma il 4-4 e poi passano avanti murando Pietrini per il 5-6. La Savino Del Bene Volley non si scompone e torna a guidare il punteggio con il 7-6 firmato da Zhu. Alberti in primo tempo e Pietrini a muro allungano fino al 9-6, ma Cuneo rinviene fino al 9-8. Le ragazze di Barbolini trovano un break di tre punti consecutivi (14-10) e Zanini è nuovamente costretto a chiamare un time out. Il vantaggio della Savino Del Bene arriva fino al +5 grazie ad un muro di Antropova (15-10), molto attiva con il fondamentale. Cuneo accorcia fino al -4, poi nel finale di set arriva anche al 23-20, grazie ad un attacco dal centro di Cecconello, il set comunque si chiude con il +5 della Savino Del Bene Volley, che si aggiudica la prima frazione per 25-20.

Avvio di secondo set tutto di marca Cuneo, con la squadra di Zanini che, trascinata da due ace di Hall, vola sul 1-4 e costringe Barbolini al time out. Il servizio della centrale statunitense mette in crisi la seconda linea di Scandicci ed il punteggio arriva sul 2-7 per Cuneo. Coach Barbolini rimescola le carte e fa entrare Mingardi, già vista in campo nel finale di primo set, al posto di Antropova. La Savino Del Bene Volley inizia a macinare punti e, sfruttando qualche errore di Cuneo, arriva fino al -2 (10-12). Zanini chiama il time out e prova a fermare la rimonta della Savino Del Bene Volley, ma Scandicci arriva comunque al pari sul 13-13. La sfida diventa punto a punto e Mingardi si “infiamma” mettendo a referto diversi punti consecutivi. Sul 19-18 Cuneo ferma ancora la gara con un time out ed al rientro in campo si materialzza una nuova parità (19-19). Sul 22-21 Barbolini manda in campo Washington e la centrale statunitense confeziona subito il monster block del +2 (23-21). È l’allungo decisivo: Pietrini schiaccia a terra il 24-22, Drews spedisce out l’attacco successivo e la frazione si chiude 25-22.

Il terzo set si apre in maniera diametralmente opposta al secondo. La Savino Del Bene Volley raggiunge agilmente il largo vantaggio e sul 6-2 di Zhu Ting arriva il primo time out della frazione. Dopo la pausa chiamata da Cuneo il set non cambia e la Savino Del Bene Volley mantiene il vantaggio (13-7). Il gap tra le due squadre non accenna a diminuire e il match si conclude con il 25-16 segnato da Pietrini.

I PROTAGONISTI-

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Vittoria che ci aiuta ad iniziare bene un ciclo importante. Abbiamo ottenuto buone risposte anche a livello individuale. Abbiamo giocato tre set diversi tra loro: il primo punto a punto e poi siamo andati via, il secondo eravamo in difficoltà e abbiamo dovuto rimontare, mentre nel terzo siamo state brave sin dall’inizio e abbiamo chiuso il set a nostro favore. Sono contento, abbiamo tre punti in più in classifica e adesso possiamo cominciare a concentrarci sulla sfida con il Galatasaray: sarà tutta un’altra musica, però è sempre bene arrivare a queste sfide con fiducia e con tre punti, che sono sempre importanti ».

Noemi Signorile (Cuneo Granda S.Bernardo)- «Tanto rimpianto, soprattutto per i primi due set. Abbiamo commesso troppi errori; contro una squadra come Scandicci non puoi permetterti niente. Se le lasci un po' andare, volano via. Tanto merito di Scandicci, ma anche molto demerito nostro. Nel terzo set è calata l'attenzione in tutto; ci siamo scoraggiate. Non dovrebbe capitare, ma è successo. Adesso ci lecchiamo le ferite e pensiamo alla partita con Busto, che sarà molto importante. Dovremo imparare dai nostri errori e regalare meno all'avversaria»

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – CUNEO GRANDA S.BERNARDO 3-0 (25-20 25-22 25-16)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Pietrini 9, Alberti 2, Antropova 4, Ting 14, Belien 5, Di Iulio 2, Castillo (L), Mingardi 9, Washington 3, Malinov. Non entrate: Shcherban, Guidi (L), Angeloni, Sorokaite. All. Barbolini.

CUNEO GRANDA S.BERNARDO: Drews 11, Hall 9, Gicquel 10, Szakmary 12, Cecconello 3, Signorile, Caravello (L), Diop 2, Caruso 1, Klein Lankhorst, Magazza, Gay (L). All. Zanini.

ARBITRI: Brancati, Cruccolini.

NOTE –Durata set: 27′, 26′, 24′; Tot: 77′.

MVP: Zhu Ting (Savino Del Bene Scandicci)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA-

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia vince davanti un supervisore d’eccezione: il tecnico della nazionale campione d’Europa Davide Mazzanti. Le tigri biancoverdi hanno mantenuto salda la testa in campo dal primo all’ultimo punto, quando i fondamentali hanno messo a dura prova il gioco, ben costruito, della Bartoccini Fortinfissi. La formazione del marottese Matteo Bertini ha cercato di ostacolare in ogni fondamentale il gioco delle tigri biancoverdi, ma una D’Odorico magistrale, meritatamente MVP, ha permesso poco alle ospiti. Classifica e morale sono adesso sbloccati, ma il campionato è ancora lungo.

Fin da subito l’incontro si dimostra equilibrato e combattuto, palla su palla, aggressivo già dal servizio, da entrambe le parti. Anastasia Guerra a Perugia risponde a Sofia D’Odorico; Vittoria Piani, a Vallefolgia a Samedy, con Perugia quasi sempre avanti di una lunghezza. Il sorpasso e distacco delle tigri biancoverdi aumenta e si arriva al 20 – 17 grazie all’opposta di Vallefoglia, Piani. Bertini, a Perugia, è costretto a fermare il gioco sul 22 -17. Mancini mette a segno un ace per il 24 – 18; capitan Guerra annulla ben due set point, un errore di Lazic permette a Vallefoglia di vincere il primo parziale

Nel secondo parziale le tigri biancoverdi partono in vantaggio, ma il muro – difesa delle perugine non permette alle padrone di casa di allungare il passo, dal 6 – 3 si arriva al 7 – 6, Kosheleva chiude per l’8 – 6. ‘Ace Machine’ Hancock chiude un attacco di seconda intenzione per 9 – 6, poi al servizio per l’11 – 7. Le umbre spingono la palla e difendono l’impossibile fino ad arrivare sul 13 – 12. Aleksic vola sul muro di Perugia per il 17 – 15, mura poi per il 18 – 15. Guerra non perdona, per il recupero delle perugine:19 – 19. Mani out di D’odorico per il 24 – 22 e Bertini, a Perugia, chiama time out. Ace di Piani per il secondo set di Vallefoglia.

Terzo parziale con le tigri affamate di punti, Sofia D’Odorico e Giulia Mancini sfoderano le unghie e dopo il primo vantaggio per 2 – 0, si arriva al 7 – 2 che costringe Bertini al primo time – out. Un ace di Mancini segna il 9 – 2. Il parziale continua a senso unico per le tigri biancoverdi, nonostante il tecnico Bertini cambi le carte in tavola, D’Odorico e Piani salgono in cattedra, e in breve si arriva al 23 – 15. Ace machine Hancock per il match point, ma Samedy annulla in attacco, Mancini non perdona in primo tempo e chiude il set.

I PROTAGONISTI-

Sofia D’Odorico (Megabox Vallefoglia)- « Sono felice non tanto il suo premio, quanto per il risultato, frutto del lavoro che da settimane viene portato avanti da tutte le giocatrici, con dedizione e spirito di sacrificio ».

Tessa Polder (Bartoccini Fortinfissi Perugia)- « Questa sera è stato davvero complicato giocare, Vallefoglia ha fatto un’ottima preparazione della gara e ci ha studiate attentamente sono state molto forti a muro ed in difesa. Ora ci aspettano due gare toste con Chieri e Conegliano e sappiamo quanto sono forti, il lato positivo è che affronteremo le gare senza l’obbligo del risultato e giocheremo per cercare di accrescere il nostro livello cercando di vendere cara la nostra pelle ed a fare qualche punto. Spero che poi l’anno nuovo ci porti un nuovo atteggiamento mentale che ci porti freschezza e ci faccia vincere qualche gara in più ».

IL TABELLINO-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-0 (25-20 25-22 25-16)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Hancock 4, Kosheleva 11, Mancini 7, Piani 14, D’odorico 17, Aleksic 7, Sirressi (L), Barbero. Non entrate: Lutz, Martinelli, Borelli (L), Papa, Berti, Carraro. All. Mafrici.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Guerra 9, Nwakalor 8, Samedy 12, Lazic 10, Polder 4, Dilfer 1, Armini (L), Gardini 1, Bartolini 1, Provaroni, Galic, Avenia. Non entrate: Rumori (L). All. Bertini. ARBITRI: Mattei, Piperata.

NOTE – Durata set: 24′, 32′, 21′; Tot: 77′.

MVP: Sofia D’Odorico (Megabox Vallefoglia)

Spettatori: 347

CBF BALDUCCI HR MACERATA – WASH4GREEN PINEROLO-

La Wash4Green Pinerolo conquista la sua prima vittoria in serie A1 sul campo della Cbf Balducci Hr Macerata. Le piemontesi la spuntano al tie break dopo più di due ore di gioco, trascinate dai 26 punti di Carletti e da una Gray in formato super (11 muri e meritatissimo premio Mvp). Prandi manda in doppia cifra tutte le sue attaccanti, Ungureanu (21 punti), Grajber 16 e Akrari 13. Nella metà capo di casa la migliore è Malik con 27 punti, seguita da Abbott (14). L’attacco (43% di Pinerolo contro il 34% di Macerata) e il muro (19 e 9) fanno la differenza in una gara giocata per lunghi tratti alla pari. Per la compagine di coach Marchiaro due punti importanti che fanno morale e danno una bella iniezione di fiducia a tutta la società.

La Wash4Green piazza subito un break con Ungureanu e Gray in attacco (0-4). Fiesoli firma il primo punto marchigiano. Nonostante quattro errori consecutivi al servizio Pinerolo difende il vantaggio (7-11) ma a metà parziale Malik e Abbott accorciano le distanze (13-14). Le ospiti allungano ancora con Carletti che prima attacca poi mura Abbott per il 13-16. Fiesoli non passa ed è 17-20. Ricci si affida a Malik per riportare in gioco le sue poi è Abbott ad azzerare le distanze nel finale di set (22-22). Pinerolo spreca tutto mentre nella metà campo di casa Fiesoli e compagne spingono sull’acceleratore e chiudono 25-23 con un muro di Molinaro su Akrari.



Anche nel secondo parziale Pinerolo mette la testa avanti: Ungureanu e Carletti portano la squadra a +3 (2-5). Macerata accorcia immediatamente con Malik in pipe (6-7) ma l’ace di Akrari riporta la Wash4Green avanti (8-11). L’attacco marchigiano si scontra contro il muro granitico di Gray portando le ospiti sul 9-16. La pipe di Ungureanu segna il 10-19 poi è ancora la centrale piemontese a bloccare la strada a Molinaro e ipotecare il set. Carletti attacca il pallone del set point e Akrari mette le mani sull’attacco di Malik e chiude 11-25.



Il terzo set è un testa a testa serratissimo. Abbott gioca con le mani del muro e Grajber attacca di potenza (6-6). Ungureanu risponde a Fiesoli poi la Wash4Green prova a mettere le distanze con Grajber e Akrari in attacco ma le padrone di casa accorciano immediatamente (16-16). Si procede punto a punto fino al 19 pari quando Dijkema entra al servizio e Abbott in prima linea non sbaglia un colpo (22-20). La difesa marchigiana lavora benissimo e Malik piazza il punto del 24-21. Ricci chiude la strada a Grajber ed è 2-1 Macerata (25-21).



Avvio equilibrato del quarto parziale (4-4). Fiesoli non trova il campo da gioco e regala il doppio vantaggio alle ospiti (6-8). Il pallonetto di Carletti vale il + 3 (8-11) poi Prandi dai nove metri allunga ancora e Carletti in attacco porta il punteggio sull’11-17. È un monologo delle piemontesi con Grajber superlativa in attacco. 15-25 ed è tie break.



Il tie break si gioca in perfetto equilibrio (4-4). Al cambio campo la Cbf Balducci è avanti 8-7. Il break che consente a Pinerolo di allungare porta la firma di Adelina Ungureanu (8-10). Paniconi chiama time out ma le piemontesi salgono ancora con Gray a muro su Cosi (9-13). La pipe di Carletti è in, chiude il muro di Gray su Malik 12-15.

I PROTAGONISTI-



Alessia Fiesoli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « C’è mancata la continuità. In alcuni frangenti abbiamo fatto belle cose e in altri un po’ meno. Cosi a caldo non so dire bene cosa ma volevamo la vittoria e sapeva di potercela fare ma non è arrivata quindi continuiamo a lavorare ».

Anna Gray (Wash4Green Pinerolo)- « Siamo veramente soddisfatti di questa vittoria perché la cercavamo da tanto tempo. Abbiamo messo in pratica quello che abbiamo allenato tutta la settimana e ce l’abbiamo fatta. Il livello di gioco è stato uguale, abbiamo spinto entrambe ma noi siamo riuscite a spuntarla ».



IL TABELLINO-

CBF BALDUCCI HR MACERATA – WASH4GREEN PINEROLO 2-3 (25-23 11-25 25-21 15-25 12-15)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Ricci 5, Fiesoli 11, Cosi 6, Malik 27, Abbott 13, Molinaro 6, Fiori (L), Napodano, Dijkema, Milanova, Okenwa, Quarchioni. Non entrate: Piccotti (L), Poli. All. Paniconi.

WASH4GREEN PINEROLO: Grajber 16, Akrari 13, Prandi 3, Ungureanu 21, Gray 14, Carletti 26, Moro (L), Bortoli, Bussoli. Non entrate: Gueli (L), Zago. All. Marchiaro.

ARBITRI: Caretti, Saltalippi.

NOTE –Durata set: 27′, 21′, 25′, 25′, 17′; Tot: 115′

MVP: Anna Gray (Wash4Green Pinerolo)

Spettatori: 650

VERO VOLLEY MILANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA-

Impresa della Igor Volley, che a Monza conquista il nono successo in campionato dopo due ore e mezza di battaglia grazie a una prestazione di altissimo livello, nonostante le assenze pesanti con cui fare i conti, contro un avversario fortissimo e in serie positiva quale il Vero Volley Milano. Ottima performance dell’intero collettivo con l’opposto azzurro Ebrar Karakurt premiata MVP e autrice di 28 punti nei cinque set.

Milano in campo al gran completo, con Thompson opposta a Orro, Folie e Stevanovic al centro, Stysiak e Sylla in banda e Parrocchiale libero; Novara con Battistoni in regia e Karakurt in diagonale, Chirichella e Danesi centrali, Carcaces e Bosetti schiacciatrici e Fersino libero.

Si parte subito testa a testa (4-4) e il punto a punto, con inerzia “conquistata” da Novara (5-6, Karakurt) prosegue fino al 9-9 (fast di Folie), poi Karakurt fa il break in battuta (9-11, ace) e allunga in pipe (11-14) mentre Milano non molla (13-14) e serve una magia di Bosetti per trovare il +4 (13-17) che costringe al timeout Gaspari. Due errori di Thompson (17-22) e Novara non sbaglia più, nonostante i tanti cambi tattici delle lombarde: ace di Karakurt (17-23) e maniout di Carcaces (18-24) prima del 19-25 che vale lo 0-1.

Stessi sestetti in campo e Carcaces spinge subito (0-3, diagonale), mentre Gaspari manda in campo Davyskiba in posto due; Bosetti (5-9) e Battistoni (5-10) alzano la voce a muro, Stysiak ci prova (7-10) ma Karakurt mette a segno prima la diagonale del +6 e poi il pallonetto dell’8-15. Dentro anche Larson ma Novara non rallenta: Bosetti trova l’ace del 9-17 e il punto del 14-22 mentre il nastro “accompagna” l’ace di Battistoni sul 14-23. Finisce con un errore di Sylla, 16-25 (0-2).

Gaspari cambia assetto, mettendo Larson titolare in banda e spostando Stysiak in diagonale a Orro, confermando anche la subentrata Rettke. Bosetti (4-5) e Danesi (6-8) mettono la testa avanti, Carcaces mantiene le distanze sull’8-10 ma Stysiak inverte l’inerzia (12-11) e un muro su Karakurt vale il +2 per Milano (13-11) con Lavarini che ferma il gioco. Karakurt ricuce (16-16) e Bosetti sorpassa (ace, 17-18) ma l’opposto turco “sciupa” la palla del 17-20 mandando out (18-19) e Rettke porta avanti le sue sul 22-21 a rete. Un muro lancia Milano (24-22), che poi chiude 25-22, riaprendo il match.

Stessi sestetti e Monza che prova a spingere con Orro (7-4) e Stysiak (8-4) mentre Novara prima reagisce (10-7, diagonale di Karakurt) e poi cede di nuovo, con Sylla che trova il 14-8. Le azzurre non mollano, Danesi mura Larson (17-14) e fino al 21-18 la Igor rimane in gioco, poi due muri di Rettke lanciano Milano (23-18) e un’altra “stoppata” di Orro vale il 25-19 che manda le squadre al tie-break.

Chirichella mura Rettke inaugurando al meglio il tie-break (2-4), poi firma la fast del 3-6 e “stoppa” Larson per il +4 (3-7) mentre Gaspari (che alterna i liberi: Parrocchiale in ricezione, Negretti in difesa) ferma il gioco. Bosetti mantiene le distanze (5-9) e poi replica, sempre in diagonale, per il 5-10 che costringe Milano al secondo timeout. Sul 6-11 Milano si prende il servizio, l’ex Candi entra e propizia un 4-0 che riapre la partita (10-11) ma Carcaces in maniout ritrova il +3 (10-13) e un muro di Karakurt su Sylla vale il match point (10-14). E’ proprio la turca a chiudere, in diagonale, al secondo tentativo: 11-15 e 2-3.

I PROTAGONISTI-

Myriam Sylla (Vero Volley Milano)- « Abbiamo approcciato questa gara in modo sbagliato. Potevamo scendere in campo con un atteggiamento molto più determinato. Loro hanno fatto la loro gara, quello che avevamo studiato. Siamo arrivate troppo tardi e forse nel quinto set non avevamo gli elementi per portare a casa la partita. C’è sicuramente da riflettere su quello che stasera non ha funzionato ».

Stefano Lavarini (allenatore Igor Volley Novara)- «Credo che oggi oltre al risultato, che è importantissimo, possiamo essere profondamente orgogliosi dell’atteggiamento e della prestazione messi in campo. Abbiamo affrontato un avversario in forma e molto forte e abbiamo tenuto il campo sempre, vincendo i primi due set e rimanendo in partita nei due successivi, in cui il Vero Volley ha trovato soluzioni diverse, cambiando il sestetto e l’assetto. Siamo rientrate cariche nel tie-break, disputando un parziale di altissimo livello e conquistando il successo ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MILANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (19-25 16-25 25-22 25-19 11-15)

VERO VOLLEY MILANO: Sylla 15, Stevanovic 1, Orro 7, Stysiak 18, Folie 8, Thompson 3, Parrocchiale (L), Rettke 10, Larson 7, Davyskiba 3, Negretti (L), Candi, Begic. Non entrate: Camera. All. Gaspari.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosetti 14, Danesi 8, Karakurt 28, Carcaces 18, Chirichella 9, Battistoni 2, Fersino (L), Bresciani, Giovannini, Ituma. Non entrate: Bonifacio, Adams (L), Varela Gomez, Sassolini. All. Lavarini.

ARBITRI: Lot, Curto.

NOTE –Durata set: 25′, 22′, 29′, 27′, 19′; Tot: 122′.

MVP:Ebrar Karakurt (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 3003

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE – E-WORK BUSTO ARSIZIO-

Bella prestazione corale di una Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore che riesce a ribaltare l’inerzia della gara, dopo aver vinto il primo set e essere finita sotto di due set, chiudendo con la vittoria al quinto set. Per il capitano rosa Dimitrova 24 punti, seguita da Frantti con 19, eletta MVP della gara. Per le centrali rosa ben 8 muri totali, con Lohuis che chiude con 15 punti di cui 3 muri e Melandri con 11 di cui 5 muri. Ben 4 gli ace per Lauren Carlini e tantissimi salvataggi estremi di De Bortoli che chiude con il 90% di rice positiva e il 71% di perfetta.

Nel primo set si comincia con un muro di Lohuis su Omoruyi, Montibeller pareggia i conti 1-1, ancora Lohuis poi mette a referto un punto, stavolta in fast, 2-1 Vbc. Le ospiti passano in vantaggio, ma capitan Dimitrova sfrutta le mani del muro e accorcia 3-4, Frantti poi, attenta sotto rete, pareggia i conti. Si gioca punto a punto, gran botta di Dimitrova sul muro bustocco, 7-6 Vbc. L’errore a rete delle farfalle regala l’8-7 alle rosa, il primo tempo di Zakchaiou poi è out, 9-7, capitan Dimitrova porta Casalmaggiore in doppia cifra e coach Musso chiama il primo time out della gara, 10-7 Casalmaggiore. Perinelli impatta sul muro ospite e fa 11-8. Diagonale imprendibile di capitan Dimitrova che lascia la difesa ospite immobile, 12-9. La palla di Lohuis mette in confusione la difesa ospite e l’olandese così trova il 13-11. Gran palla morbida del capitano rosa che fa 15-12, Frantti poi allunga con un touch out, 16-12 Casalmaggiore, time out Busto. Si torna in campo e la diagonale di Frantti detta legge, 17-12, l’americana poi allunga nuovamente. Frantti slega il braccio e la difesa di Degradi finisce out nel campo delle rosa, 19-14. Montibeller ci prova ma Melandri fa ombra, muro e 20-15. Ancora Melandri, stavolta in primo tempo, fa 21-16, la pipe di Frantti poi allunga 22-16. Zakchaiou porta le sue sul 18-22 con un potente primo tempo e coach Pistola preferisce chiamare il suo primo time out. Perinelli è attenta sotto rete e sfrutta la cattiva difesa delle ospiti su Dimitrova, set point 24-19. Sul 24-21 Vbc, coach Pistola chiama time out. Al ritorno in campo la battuta di Battista è out e chiude 25-21. Top scorer: Frantti 6, Montibeller 7

Omoruyi apre la seconda frazione in parallela, Olivotto allunga 2-0, Zakchaiou manda a rete la sua battuta, 1-2. Melandri mette a terra il suo primo tempo e fa 2-3. Dimitrova piazza la sua diagonale e colpisce la schiena di Lloyd prima e Omoruyi poi, 3-4. La fast di Lohuis non è potente ma è efficace, 4-6. E’ ancora la fast di Lohuis a finire a terra, 5-7. Frantti in diagonale trova il tocco e fa 6-8. Le ospiti iniziano a spingere e le padrone di casa sembrano un pelo appannate, time out per coach Pistola, 11-7 Busto. Sul 14-7 entra Piva per Perinelli. Busto si porta sul 15-7 e coach Pistola è costretto ad un altro time out. Sul 16-7 Busto entra Malual per Dimitrova, Melandri mette a terra il suo primo tempo, 8-16. Anche il primo tempo di Lohuis è efficace,9-17. Piva trova un bel passante e sigla il 10-18. Malual passa tra le mani del muro bustocco e trova il 12-20. Frantti sigla il 13-21, per poi accorciare nuovamente in pipe, 14-21 time out Busto. Al ritorno in campo viene fischiato quarto tocco alle farfalle, 15-21, Piva in rincorsa fa 16-21 con una diagonale. Autentico buco per terra di Malual che va altissima e fa 17-22, Lohuis accorcia in primo tempo. Altro buco per terra di Malual che sembra prendere l’ascensore, 19-23. Montibeller chiude 25-19. Top scorer: Lohuis e Malual 4, Lloyd 6

Frantti apre le danze nel terzo set, Busto pareggia con Omoruyi, che allunga nuovamente, 2-1 Busto, ci pensa poi Lohuis a pareggiare i conti. Capitan Dimitrova picchia a tutto braccio e porta avanti le sue 3-2. Montibeller porta le sue sul 7-4, time out Casalmaggiore. Si torna in campo e Dimitrova piazza il suo mani out, 5-7, Melandri poi accorcia. Frantti trova il tocco del muro ospite e fa 7-8, capitan Dimitrova pareggia i conti 8-8. Potente il mani out di Dimitrova che trova l’11-13. Tocco d’astuzia di Carlini che di seconda fa 12-14. Monster block di Melandri su Montibeller e si va sul 13-14, l’ace di Lohuis pareggia 14-14, time out Busto. Perinelli si trasforma in alzatrice e imbecca bene Frantti che in diagonale a tutto braccio fa 15-16, l’ace di Carlini pareggia, il muro di Melandri manda le rosa in vantaggio, chiuso il break. Il capitano rosa gioca di fino e il suo mani out vale il 18-16, time out Busto. Anche le ospiti chiudono un break portandosi sul 20-18, time out Casalmaggiore. Si torna in campo e Frantti interrompe l’inerzia, diagonale e 19-20. Tutto braccio per Dimitrova che trova il 20-23, la palla out delle bustocche poi regala il 21-23 e il murone di Dimitrova fa 22-23. Arriva l’ace di Mangani che pareggia 23-23. Il muro ospite chiude 25-23. Top scorer: Dimitrova 7, Montibeller 7

Il quarto parziale inizia con un ace di Piva, dentro da subito per Perinelli, Omoruyi pareggia, Degradi poi in pipe porta avanti le sue. E’ Frantti a mettere a terra il pallone del 2-2 in diagonale. Carlini guarda nel campo opposto e mette a terra il suo tocco di seconda, l’attacco di Olivotto poi è out, 4-4. Ci pensa Dimitrova a portare le sue avanti 5-4, Carlini trova l’ace e si va sul 6-4 Casalmaggiore. Il capitano rosa trova il 7-4 e costringe coach Musso a chiamare time out. Alzata ad una mano di Carlini e Melandri spara nei tre metri il suo primo tempo, 8-5. Melandri in seconda battuta fa 9-8, Lohuis poi porta le sue in doppia cifra, 10-8. Ennesimo mani out di capitan Dimitrova, 11-10 Vbc Trasporti Pesanti, per poi ribadire con un ace, 12-10. Gioco d’astuzia in rincorsa di Carlini che fa 13-10. Altro ace di Dimitrova, 14-10, time out Busto. Si rientra in campo e il mani out di Piva è efficace, 15-10. Omoruyi prova a passare il muro rosa ma Lohuis è ben piazzata, 17-13. Mamma che diago Dimitrova, letteralmente volando lateralmente, 18-14, arriva poi l’ace di Carlini, 19-14. Gran palla di Carlini per il capitano che non perdona, 20-15, segue poi il primo tempo di Melandri, 21-15. Super pipe di Frantti che passa sopra tutte e fa 22-16. Sul 23-19 Vbc, la panchina di Casalmaggiore chiama time out. Frantti in pipe trova il set point 24-19. Ci pensa Dimitrova a chiudere 25-20. Top scorer: Dimitrova 7, Omoruyi 6

E’ Casalmaggiore ad aprire l’ultima frazione, Olivotto poi pareggia, 1-1. Degradi in pipe fa 2-1, ma Frantti trova il tocco del muro, 2-2. Dimitrova a tutto braccio porta avanti le sue 3-2, Omoruyi pareggia. Frantti in diagonale trova il 4-3, Omoruyi ancora pareggia. Altra gran pipe di Frantti, 5-4, Lohuis allunga 6-4, time out Busto. Si torna in campo e Montibeller finalizza, 5-6, un errore di confusione delle rosa pareggia i conti 6-6. Capitan Dimitrova riporta le sue in vantaggio 7-6, Carlini d’astuzia manda tutti al cambio campo sull’8-6. Montibeller con un mani out fa 7-8, poi Busto pareggia. Lohuis trova il tocco del muro con la sua fast, 9-8 Vbc, l’attacco di Montibeller poi è out, 10-8. Degradi accorcia in diagonale, Frantti nello stesso modo ristabilisce le distanze, 11-9. Omorouyi trova il 10-11, Dimitrova il 12-10. Carlini trova l’ennesimo ace della gara, 13-10, time out Busto. Omorouyi accorcia, time out Casalmaggiore. Monster block di Melandri al rientro, match point 14-11. Ci pensa il capitano!!!! Muro e 15-11.

I PROTAGONISTI-

Laura Melandri (Trasporti Pesanti Casalmaggiore)- « Non siamo partite forse benissimo ma siamo state davvero brave a ribaltare la partita imponendo il nostro gioco e portando a casa due punti fondamentali per la classifica. Sono molto contenta della mia partita ma soprattutto sono orgogliosa della mia squadra! ».

Alice Degradi (E-Work Busto Arsizio)- « Peccato, perchè ci siamo sempre state e abbiamo sempre lottato. Questa sera non ha proprio funzionato la ricezione e da lì abbiamo fatto fatica a costruire le soluzioni. Per il resto abbiamo giocato bene, crescendo in tutti i fondamentali. Lavoriamo sulla ricezione e pensiamo alla CEV ».

IL TABELLINO-

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE – E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-2 (25-21 19-25 23-25 25-20 15-11)

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Melandri 11, Nikolova Dimitrova 24, Perinelli 3, Lohuis 15, Carlini 8, Frantti 19, De Bortoli (L), Piva 4, Malual 4, Mangani 1. Non entrate: Braga, Scola, Sartori, Bertolotti (L). All. Pistola.

E-WORK BUSTO ARSIZIO: Battista 1, Omoruyi 20, Olivotto 9, Montibeller 23, Degradi 15, Zakchaiou 5, Zannoni (L), Lloyd 11, Stigrot 2, Colombo, Monza. Non entrate: Mapelli, Lualdi, Bressan (L). All. Musso. ARBITRI: Canessa, Simbari.

NOTE –Durata set: 27′, 27′, 28′, 28′, 17′; Tot: 127′.

MVP: Ali Frantti (Trasportipesanti Casalmaggiore)

Spettatori: 1508

I RISULTATI-

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Il Bisonte Firenze 3-1 (25-18 20-25 25-18 28-26) Giocata il 23/11

Reale Mutua Fenera Chieri – Volley Bergamo 1991 1-3 (25-15 21-25 22-25 21-25) Giocata ieri

Savino Del Bene Scandicci – Cuneo Granda S.Bernardo 3-0 (25-20 25-22 25-16)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-20 25-22 25-16)

Cbf Balducci Hr Macerata – Wash4green Pinerolo 2-3 (25-23 11-25 25-21 15-25 12-15)

Vero Volley Milano – Igor Gorgonzola Novara 2-3 (19-25 16-25 25-22 25-19 11-15)

Trasportipesanti Casalmaggiore – E-Work Busto Arsizio 3-2 (25-21 19-25 23-25 25-20 15-11)

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 32 (11 – 1); Savino Del Bene Scandicci 26 (8 – 3); Vero Volley Milano 25 (9 – 2); Igor Gorgonzola Novara 24 (9 – 2); Reale Mutua Fenera Chieri 21 (7 – 4); Volley Bergamo 1991 20 (6 – 5); Trasportipesanti Casalmaggiore 18 (6 – 5); Il Bisonte Firenze 14 (4 – 7); Cuneo Granda S.Bernardo 13 (5 – 6); E-Work Busto Arsizio 12 (4 – 7); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 12 (4 – 7); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (2 – 9); Cbf Balducci Hr Macerata 6 (2 – 10); Wash4green Pinerolo 4 (1 – 10).

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 17 dicembre ore 20.00

Igor Gorgonzola Novara – Megabox Ond. Savio Vallefoglia



Domenica 18 dicembre ore 17.00

Il Bisonte Firenze – Vero Volley Milano

Volley Bergamo 1991 – Savino Del Bene Scandicci



Domenica 18 dicembre ore 20.00 diretta Sky Sport Arena

E-Work Busto Arsizio – Cuneo Granda S.Bernardo



Domenica 18 dicembre ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri



Lunedì 19 dicembre ore 20.00

Wash4Green Pinerolo – Trasportipesanti Casalmaggiore