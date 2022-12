Novara stende Vallefoglia in tre set

NOVARA- Incontro a senso unico al Pala Igor: le padrone di casa dell’Igor Gorgonzola Novara infliggono, nell'anticipo della 12a giornata, alla Megabox Ond. Savio Vallefoglia un netto 3-0, mai in discussione. Tre set condotti senza grandi patemi, con qualche accelerazione delle ospiti all’inizio dei parziali prontamente respinte dalle ragazze di coach Lavarini, che dopo la bella vittoria in trasferta contro Milano inviano un altro segnale incoraggiante nonostante gli infortuni che ne hanno limitato il potenziale. Ironia della sorte, tra le migliori stasera ancora una volta Battistoni e Carcaces, chiamate a sostituire Poulter e Adams: la regista ha variato il gioco e permesso a ben quattro attaccanti di arrivare in doppia cifra, la schiacciatrice cubana, ex dell’incontro, ha chiuso con 17 punti e il titolo di MVP. Bene anche Karakurt (14), Bosetti (11) e Chirichella (10). Insufficiente la prova delle tigri, che forse dicono definitivamente addio al sogno Coppa Italia, distanti due punti dall’ottavo posto di Firenze e con una tra Cuneo e Busto che domani sicuramente allungherà in classifica. Novara sale invece momentaneamente al secondo posto, a +1 su Scandicci e +2 su Milano, in attesa dei match di domani.