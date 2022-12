Pinerolo batte Casalmaggiore al tie break

PINEROLO (TORINO)- La Wash4Green Pinerolo c'è. La squadra di Marchiaro, nel monday night della 12a giornata , va sotto di due set contro la Trasporti Pesanti Casalmaggiore poi rialza la testa, grazie anche all'ingresso in campo di Valentina Zago, e ribalta il risultato imponendosi al tie break 3-2 (18-25 26-28 26-24 25-17 15-13) conquistando due punti pesanti per la corsa alla salvezza.

Coach Marchiaro lascia inizialmente in panchina il Capitano Valentina Zago – ancora non in perfette condizioni – ed opta per la diagonale Prandi-Carletti, Grajber-Ungureanu in banda, Akrari-Gray al centro e libero Moro. Coach Pistola sceglie Scola in cabina di regia, Dimitrova opposta, Frantti e Perinelli in posto quattro e Melandri e Lohuis al centro con De Bortoli libero.

Battute iniziali nelle quali le padrone di casa ci mettono impegno e cuore e scappano sul 10-6 con Carletti, ma le casalasche impiegano veramente poco a rimettere le cose in parità con Frantti (11-11). Con calma e sicurezza, le rosa trovano un break dopo l’altro con Dimitrova e con i muri di Melandri, ed il set scovola facilmente a casa delle ospiti sul definitivo 18-25.

L’equilibrio nel secondo parziale dura poche battute, con coach Marchiaro costretto a fermare anzitempo la contesa (6-9) e provare il cambio-diagonale con Bortoli-Zago in campo. La VBC sembra amministrare facilmente (8-14), ma piano piano le pinelle si fanno coraggio, rosicchiano punti fino al pari sul quale Pistola ferma i giochi (19-19). Si va avanti punti a punto con scambi bellissimi e cmbattuti, fino al break delle rosa (22-24). Pinerolo porta il discorso ai vantaggi con il muro di Ungureanu, ma sul finale è proprio la romena a farsi murare da Melandri per il 26-28.

Sembra tutto in discesa per le ospiti avanti di due set, ma Pinerolo non molla un centimetro, spinta dallo splendido pubblico presente anche stasera: terza frazione giocata sul filo dell’equilibrio fino al rocambolesco finale, dove prima gli arbitri fermano il gioco per rimettere il punteggio in ordine, e poi le piemontesi sono brave ad annullare prima una palla match e poi conquistare il parziale 26-24 con il murone del capitano Zago, e riaprire così i giochi.

L’entusiasmo di casa è incontenibile, con Casalmaggiore che risponde agli attacchi di casa inizialmente(9-9), salvo poi subire un black-out che costerà caro (14-9), con Zago e compagne che amministrano il tesoretto fino alla fine, dove chiude Gray sottorete per il 25-17 che vuol dire quinto set.

Partenza lampo di casa in avvio (5-1), La VBC prova a riportarsi sotto più volte fino al meno uno (13-12), ma Zago e compagne si guadagnano con merito due palle match, ed alla seconda è brava Akrari a murare la pipe di Frantti per il definitivo 15-13.

Con questi due punti Pinerolo trova la prima gioia casalinga, conquista la seconda vittoria consecutiva dopo la gioia esterna a Macerata, e si rilancia prepotentemente per un posto salvezza, agganciando proprio le neroarancio a quota sei e vedendo Perugia ora ad un solo punticino di distanza.

Casalmaggiore che muove la classifica e sale a quota 19, ma sono tanti i rimpianti stasera per non aver chiuso subito la partita quando ne aveva la possibilità.

I PROTAGONISTI-

Valentina Zago (Wash4Green Pinerolo)- « Devo dire che non c’è vittoria e felicità più grande, complimenti a tutte le mie compagne e grazie al pubblico. Stiamo migliorando un po’ sotto tutti i fondamentali, e questa è una vittoria di squadra: sotto due set siamo riuscite a portare a casa una grande vittoria, la prima in casa davanti al nostro caloroso pubblico ».

Laura Melandri (TrasportiPesanti Casalmaggiore)- « Abbiamo sbagliato a non chiudere sul terzo set quando potevamo farlo, peccato per noi perchè era una partita molto importante, ma queste partite servono a migliorare ed avere più esperienza per il futuro, spero che questa sconfitta ci serva di lezione per gli obiettivi più importanti. Brava Pinerolo per non aver mollato mai ».

IL TABELLINO-

WASH4GREEN PINEROLO – TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE 3-2 (18-25 26-28 26-24 25-17 15-13)

WASH4GREEN PINEROLO: Grajber 10, Akrari 11, Prandi 1, Ungureanu 21, Gray 11, Carletti 6, Moro (L), Zago 22, Bortoli 1, Bussoli. Non entrate: Renieri. Allenatore Marchiaro.

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Scola 4, Frantti 19, Melandri 11, Nikolova Dimitrova 23, Perinelli 4, Lohuis 17, De Bortoli (L), Piva 7, Malual 1, Sartori 1, Mangani. Non entrate: Braga (L), Braga, Carlini. Allenatore Pistola.

ARBITRI: Santoro, Rossi. Note –

Durata set: 25′, 38′, 36′, 23′, 22′; Totale: 144′.

MVP: Valentina Zago (Wash4green Pinerolo)

Spettatori: 870

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 32 (11 – 1); Savino Del Bene Scandicci 29 (9 – 3); Vero Volley Milano 28 (10 – 2); Igor Gorgonzola Novara 27 (10 – 2); Reale Mutua Fenera Chieri 24 (8 – 4); Volley Bergamo 1991 20 (6 – 6); Trasportipesanti Casalmaggiore 19 (6 – 6); E-Work Busto Arsizio 15 (5 – 7); Il Bisonte Firenze 14 (4 – 8); Cuneo Granda S.Bernardo 13 (5 – 7); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 12 (4 – 8); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (2 – 10); Cbf Balducci Hr Macerata 6 (2 – 10); Wash4green Pinerolo 6 (2 – 10).