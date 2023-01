Raymariely Santos è la nuova regista di Perugia

LA CARRIERA-

Muove i primi passi nella pallavolo nei vari club giovanili portoricani fino al trasferimento negli States per motivi di studio nel 2010, anno in cui inizia la sua avventura nella prima divisione NCAA con Arkansas. Nel 2014 terminati gli studi torna a Porto Rico chiamata ad unirsi alle Leonas de Ponce arrivando a disputare la finale scudetto. Nella Stagione 2014-2015 vola in Spagna al Murcia per poi tornare dalle Leona de Ponce nella stagione seguente. Un’altra avventura all’estero nel 2016 con la formazione kazaka dell’Altay con cui conquista il primo posto di Campionato. Nel 2017 torna nuovamente a Porto Rico con le Indias de Mayaguez e conquista il riconoscimento di miglior palleggiatrice del torneo e viene inserita nell’ All-Stars Team. La stagione 2018-2019 porta Raymariely in Francia al ASPTT Mulhouse, l’anno successivo resta sempre nel campionato transalpino ma passa al Venelles e vince la Coppa di Francia. La stagione 2020-2021 cede alle lusinghe elleniche e vola a Santorini per giocare nell’AO Thiras lì conosce anche coach Matteo Freschi, terminata l’avventura nel campionato greco nel 2021 torna dalle Leonesse di Ponce. La stagione 2021-2022 è quella da incorniciare, prima partecipa alla neonata lega professionistica statunitense Athletes Unlimited vincendo la medaglia d’oro, poi al termine torna a Porto Rico e con le Pinkin de Corozal vince lo scudetto, conquista il titolo di miglior palleggiatrice e quello di MVP delle finali.

A livello nazionale fa parte delle selezionate dal 2008 quando come capitano della selezione U-18 partecipa al campionato nordamericano, l’anno seguente debutta anche con la selezione seniores conquistando il secondo posto al campionato nordamericano del 2009. Nel 2017 conquista il bronzo sia alla Coppa Panamericana che ai Giochi centramericani e caraibici, torna poi sul terzo gradino del podio nel 2022 con la Challenger Cup ed alla Final-Six della Coppa Panamericana.

LE PAROLE DI RAYMARIELY SANTOS-

« Giocare in Italia è sempre stato il mio sogno. Seguo il Perugia da alcuni anni e ho visto la crescita del club e quello che ha fatto. Sono molto entusiasta di questa opportunità e non vedo l’ora di incontrare già tutti, non vedo l’ora di scoprire la città e di conoscere meglio la cultura italiana. Ho degli ottimi amici in Italia e sono entusiasta di condividere questa esperienza con loro. Sono qui per aiutare la squadra e le mie compagne ad avere successo e lottare fino alla fine. Sarà difficile ma è emozionante giocare in piazze importanti e di alto livello come quelle del Campionato Italiano. Nella seconda parte della stagione possiamo realizzare tanto insieme e lavoreremo sodo fino alla fine ».