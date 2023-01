Chieri espugna il Pala Radi che ricorda con commozione Vialli

CREMONA- In un Pala Radi che ha voluto innanzitutto salutare, con commozione e trasporto Gianluca Vialli simbolo della città di Cremona, la Reale Mutua Fenera Chieri vince la battaglia sportiva con la Trasportipesanti Casalmaggiore durata quasi due ore al tie break 2-3 (25-19 19-25 17-25 25-20 12-15) in cui l'altalenante equilibrio si è spezzato soltanto nel concitato tie break. La formazione di Pistola ha pagato l'assenza di Emiliya Dimitrova, fermata alla vigilia del match per un allungamento addominale ma ha lottato prima di arrendersi.

Due punti d’oro, quelli conquistati dalla formazione di Pistola, al termine del primo tie-break giocato in questa stagione dalle biancoblù dopo 9 vittorie da 3 punti (16 contando anche la Wevza Cup e la CEV Challenge Cup) e 4 sconfitte per 0-3 o 1-3.

Grobelna e compagne partono un po’ contratte contro una Casalmaggiore che inizialmente interpreta meglio la gara, poi crescono al servizio e a muro e si aggiudicano secondo e terzo parziale. Nel quarto set le padrone di casa raddrizzano la partita contro una Chieri che si siede un po’ e non riesce a sfruttare le occasioni create, mentre nel tie-break le chieresi ritrovano fiducia e centrano una meritata vittoria.

Priva di Nikolova Dimitrova, la squadra di Pistola affronta il match con Malual opposta a Carlini, Lohuis e Melandri al centro, Frantti e Perinelli in banda, De Bortoli libero. Bregoli schiera invece la diagonale Bosio-Grobelna, Weitzel e Mazzaro al centro, Cazaute e Villani schiacciatrici, Spirito libero.

Nel primo set Casalmaggiore inizia meglio (4-1) e mantiene sempre qualche punto di vantaggio chiudendo senza problemi 25-19 (Malual).

Le lombarde partono meglio anche nel secondo set (3-0), ma Chieri rientra subito con Grobelna e Weitzel, inizia a carburare, e sul 10-10 piazza l’allungo risolutivo grazie ai muri di Cazaute e Mazzaro (11-16). La stessa Mazzaro, ancora con un muro, sigla il 19-25.

Nel terzo set la squadra di Bregoli riparte fortissimo, toccando i 10 punti di vantaggio già sul 6-16 (Grobelna). Nel prosieguo Casalmaggiore dimezza lo svantaggio (12-17, 15-20), Chieri controlla senza forzare e chiude 17-25 con un ace di Weitzel.

Quarto set in mano a Chieri fino al 3-6, quindi da 8-9 Casalmaggiore capovolge il punteggio in 15-11. Bregoli inserisce Villani per Rozanski (subentratale nel primo set) e Butler per Mazzaro. Nel finale le biancoblù si riavvicinano (20-17), ma non a sufficienza per impensierire Casalmaggiore che si impone 25-20 con un mani-out di Perinelli.

Nel tie-break si inizia con un 5-3 per Casalmaggiore. Seguono il sorpasso di Chieri (5-6, Weitzel) e il controsorpasso delle lombarde (9-7, Melandri). Sul 9-8 sale in cattedra Villani. Guadagnata la prima palla match con Weitzel (11-14), le biancoblù chiudono 12-15 al secondo tentativo con un muro di Bosio su Piva.

Trascinatrice e top scorer è Grobelna con 28 punti, premiata MVP. In doppia cifra fra le chieresi anche Cazaute (15) e Weitzel (12), mentre nel tabellino di Casalmaggiore spiccano i 23 punti di Frantti.

I PROTAGONISTI-

Chiara De Bortoli (Trasporti Pesanti Casalmaggiore)- « Siamo partite bene in tutti i fondamentali e la battuta era riuscita a mettere in difficoltà in maniera importante la loro ricezione. Loro poi sono cresciute in battuta e anche a muro limitando le nostre uscite, calando noi in difesa. Questo è stato il momento in cui ci siamo un po’ sciolte giocando meno di squadra. Nel quarto set ci siamo dette che la gara non poteva finire in quel modo così ci siamo ricompattate giocando come nel primo set…il tie break è sempre una storia a parte, noi abbiamo sbagliato tanto ma su questo punteremo per capire dove possiamo migliorare ».

Alessia Mazzaro (Reale Mutua Fenera Chieri)- «Ci aspettavamo questo tipo di partita e sapevamo che non sarebbe stato semplice giocare qui. E’ stato il nostro primo tie-break in questa stagione. Mi è piaciuta particolarmente la reazione che ci ha portato alla vittoria. Siamo andate un po’ in difficoltà quando abbiamo iniziato a servire troppo piano, il muro-difesa era scomposto, loro giocavano con palla in mano, poi per fortuna qualche difesa in più e qualche pallone toccato in più a muro ci hanno aiutato a riprendere fiducia».

IL TABELLINO-

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE – REALE MUTUA FENERA CHIERI 2-3 (25-19 19-25 17-25 25-20 12-15)

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Carlini 2, Frantti 23, Melandri 11, Malual 14, Perinelli 7, Lohuis 13, De Bortoli (L), Piva 3, Mangani. Non entrate: Nikolova Dimitrova, Scola, Braga, Sartori, Roveri (L). All. Pistola.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Bosio 5, Cazaute 15, Mazzaro 5, Grobelna 28, Villani 6, Weitzel 12, Spirito (L), Rozanski 8, Butler 1, Morello, Storck. Non entrate: Nervini, Kone, Fini (L). All. Bregoli.

ARBITRI: Luciani, Frapiccini.

NOTE –Durata set: 23′, 27′, 25′, 24′, 18′; Tot: 117′.

MVP: Kaja Grobelna (Reale Mutua Fenera Chieri)

Spettatori: 1797