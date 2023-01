Milano e Vallefoglia corsare in Piemonte

ROMA- La 1a giornata di ritorno non è stata foriera di note positive per le due squadre piemontesi impegnate entrambe in casa. La Wash4green Pinerolo si è fatta superare dalla Vero Volley Milano mentre la Cuneo Granda S.Bernardo ha ceduto al tie break per mano della Megabox Vallefoglia.

LE DUE SFIDE-

WASH4GREEN PINEROLO – VERO VOLLEY MILANO-

Buona la prima uscita del 2023 per la Vero Volley Milano, brava ad espugnare il Pala Bus Company di Villafranca Piemonte battendo 3-0 le padrone di casa della Wash4Green Pinerolo. Una gara, quella valida per la prima giornata di ritorno della Serie A1 femminile 22/23, che ha visto sempre le lombarde tenere in mano le redini del gioco e allungare nelle parti cruciali dei set. Gaspari rinnova il sestetto, tenendo a riposo Orro, Sylla (per lei anche un piccola botta ad un polso rimediata in allenamento), Stevanovic e Folie e schierando in avvio Camera in regia e Stysiak opposta, Rettke e Candi al centro, Davyskiba e Larson schiacciatrici, Negretti libero. Marchiaro risponde con Prandi al palleggio e Zago in diagonale, Gray e Akrari centrali, Ungureanu e Grajber di banda, Moro libero. Il primo allungo è di Milano che con Davyskiba (anche un ace), Larson e Rettke si porta sul 6-10 e poi allunga con due ace di Candi e Stysiak 11-17. Le padrone di casa accorciano con due muri di Prandi e Zago,19-20, ma Davyskiba e una invasione delle locali coincide con il nuovo vantaggio Vero Volley, 19-23, in grado poi di allungare 22-25. Servizio efficace e correlazione muro-difesa lucida segnano positivamente la performance delle rosa anche nel secondo e terzo gioco dove, a parte degli avvii positivi di Pinerolo, sono le accelerazioni di Larson, Rettke e Stysiak, grazie anche a agli ottimi turni dai nove metri di Davyskiba, a valere gli allunghi decisivi ed il successo finale della formazione milanese.

Marchiaro parte con Prandi al palleggio e Zago in diagonale, Gray e Akrari centrali, Ungureanu e Grajber di banda, Moro libero. Gaspari schiera in avvio Camera in regia e Stysiak opposta, Rettke e Candi al centro, Davyskiba e Larson schiacciatrici, Negretti libero.

S’inizia con un muro di Candi (0-1), le padrone di casa trascinate da Zago ribaltano 3-1, ma l’opposta prima sbaglia e poi un contrattacco di Davyskiba ribalta 4-5. Con la bielorussa al servizio l’allungo di Milano con Larson, un ace e Rettke 6-10 e Marchiaro chiama time-out. Ace di Candi per il 10-15 e poi quello di Stysiak per l’11-17 con Pinerolo che ferma il gioco. Muro di Prandi, errore di Larson e contrattacco di Zago e Pinerolo si rifà sotto 17-19 con Gaspari che chiama timeout. Muro di Prandi per il 19-20, contrattacco di Davyskiba e invasione Pinerolo per il 19-23, le padroni di casa con un muro di Zago (22-24) rimangono in gara ma Davyskiba chiude il parziale 22-25 per la Vero Volley.



Parte bene Pinerolo nel secondo set con un ace di Grajber, e i contrattacchi di Ungureanu e Zago per il 5-1, ace di Candi e muro di Davyskiba per il 5-4, muro di Ungureanu 7-4. Filotto del Vero Volley con Stysiak, Rettke, Larson e ancora Rettke per il sorpasso sull’8-10. Zago riporta la parità (11-11), ace di Larson e muro di Gray (14-14); Rettke prima a muro e poi in attacco allunga sul 15-18, Grajber risponde per le piemontesi 17-18. Gaspari inserisce in seconda linea Begic e accelera con Stysiak, Larson e un muro di Camera sul 17-22. L’ace di Zago tiene viva la Wash4Green (21-23), ma Stysiak chiude 21-25 per Milano.

Marchiaro conferma Carletti di banda nel terzio parziale. Muro di Stysiak e primo tempo di Candi 0-2, ace di Akrari (4-5), ace di Gray (8-8), doppio errore Milano per l’11-9 e Gaspari chiama tempo. Si torna in campo con il muro di Milano di Rettke, errore di Carletti, ancora Davyskiba e dopo il time-out Stysiak e Davyskiba ancora a muro per l’11-15. Muro di Akrari (17-19), errore di Zago (18-22), errore di Candi (20-22) e Stysiak con una battuta vincente chiude la gara 21-25.

I PROTAGONISTI-



Anna Gray (Wash4Green Pinerolo)- « Dall’inizio del campionato cerchiamo di fare il nostro gioco e in alcuni momenti l’abbiamo anche dimostrato. Noi prendiamo sempre ciò che c’è di positivo in ogni partita. Lavoriamo tanto sul muro, qui ci sono altezze e velocità importanti. Tutto fa, anche queste sconfitte bruciano ma ci servono tanto per il futuro ».

Anna Davyskiba (Vero Volley Milano)- « Sono molto contenta per la prova odierna della mia squadra. Questo non è un campo semplice e Pinerolo ha giocato una ottima gara, affidandosi all'entusiasmo e a tanta generosità in difesa per metterci in difficoltà. Siamo state brave a non mollare, rientrando con carattere nei momenti che contavano e a portare a casa il primo successo dell'anno. Credo che questa gara sia stata importante anche in vista dei prossimi impegni in Champions League e Coppa Italia. L'obiettivo? E' quello di fare un'ottima stagione, passo dopo passo, cercando di centrare tutti gli obiettivi insieme alle mie compagne ».

IL TABELLINO-

WASH4GREEN PINEROLO – VERO VOLLEY MILANO 0-3 (22-25 21-25 21-25)

WASH4GREEN PINEROLO: Grajber 4, Akrari 12, Prandi, Ungureanu 8, Gray 5, Zago 15, Moro (L), Carletti 1, Bortoli. Non entrate: Bussoli, Renieri, Jones, Gueli (L). All. Marchiaro.

VERO VOLLEY MILANO: Camera 2, Larson 9, Candi 8, Stysiak 14, Davyskiba 16, Rettke 10, Parrocchiale (L), Negretti (L), Begic. Non entrate: Thompson, Martin, Orro, Stevanovic, Folie. All. Gaspari.

ARBITRI: Mattei, Carcione.

NOTE –Durata set: 25′, 24′, 22′; Tot: 71′.

MVP: Anna avyskiba (Vero Volley Milano)

Spettatori: 1505,

CUNEO GRANDA S.BERNARDO – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA-

Bellissima partita al Palazzo dello Sport di Cuneo tra le padrone di casa della Cuneo Granda S.Bernardo e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Ad avere la meglio, in una contesa durata oltre due ore, sono le urbinati, in una gara da botta e risposta che si è chiusa al quinto set. A partire forte sono proprio le ospiti, che si portano in vantaggio 0-1, prima del pareggio cuneese. Stesso copione nei successivi due set, con la gara che si trascina al tie-break. Non c’è partita nell’ultima frazione: Vallefoglia domina, trascinata dal nuovo acquisto Annie Drews, subito decisiva con 19 punti, top scorer delle sue. Il premio di MVP va ad una super Aleksic, 15 punti con 2 ace e 4 muri, ma è tutta la formazione di coach Mafrici a dare il suo contributo, da capitan Kosheleva (17) fino a D’Odorico (12) e Mancini (10), ben orchestrate in regia da Micha Hancock. Si deve arrendere Cuneo, nonostante i 19 punti di Szakmary e la buona partita di Hall (16 con 4 muri), soprattutto per i tanti, troppi errori (12 in battuta, 7 in ricezione, 16 in attacco) e per la serata difficile di Kuznetsova e Gicquel, oltre che per il vistoso calo nel tie-break. Due punti che permettono a Vallefoglia di scavalcare Cuneo e issarsi al nono posto, a -1 dalla zona playoff.

Il primo parziale parte equilibrato con Vallefoglia che schiera fin da subito l’opposta statunitense Drews, su cui le piemontesi cercano di prendere le misure. Il primo vantaggio biancoverde (8- 9) è proprio grazie alla new entry biancoverde. Le Gatte si affidano a Szakmary e Gicquel, ma le Tigri tengono e Zanini ferma il gioco sul 15-18. Un monster block di Kosheleva permette il 15-20. Cuneo arriva fino al 18-20, ma le Tigri hanno il controllo del parziale e con D’odorico chiudono il set 21-25. Nel secondo si procede punto su punto fino al 9-9. Tocca prima a Hall, che non ci sta, e poi a Kuznetsova spezzare l’equilibrio, costringendo Mafrici a fermare due volte il gioco sul 15-17 e sul 15-19. Signorile riesce a gestire al meglio le proprie attaccanti e Hall chiude per il 18-22 e poco dopo per il 19-24, nonostante Drews sia già in doppia cifra. La Megabox annulla due set point, poi Szakmary porta l’incontro in parità. Il terzo set è la fotocopia dei primi fino al 9-9, poi le solite Gicquel e Kuznetsova permettono il 12-8 di Cuneo, tanto che Matrici ferma il gioco. L’ultimo vantaggio delle Gatte è sul 14-12, perché 2 ace consecutivi portano il parziali in parità (14-14). Diventano 8 i punti consecutivi della Megabox (14-20), Grazie a Drews, ancora due ace di Mancini e il tandem Aleksic – D’Odorico. È un crescendo delle biancoverdi: D’Odorico segna il 16-23, Aleksic chiude in fast il 17-24 e Kosheleva mura per il secondo set biancoverde. Quarto parziale in cui le padrone di casa prendono subito il largo (6-2), con Mafrici che prova a fermare il trend delle avversarie. La Megabox arriva fino al 6-7, poi finisce per soccombere di fronte a Szakmary e Kuznetsova, implacabili. Cuneo ha il controllo delle operazioni, aumenta il ritmo, Mafrici mette Papa per D’Odorico, Piani per Drews, ma la Megabox è sempre sotto (17-21). Cuneo ci crede e Diop chiude per andare al quinto. Il quinto set parte sul filo della tensione, ma è sempre saldamente nelle mani delle Tigri: Mancini al servizio tormenta le avversarie, Aleksic mura Gicquel e Zanini ferma il gioco (3-7). Il cambio di campo è grazie al 4-8 di D’odorico. Kosheleva conduce nei momenti determinanti e mette Vallefoglia in condizione di avere 7 match point: il successo, arriva dopo un video check.

I PROTAGONISTI-

Noemi Signorile (Cuneo Granda S. Bernardo)- « Siamo deluse, perché potevamo farcela. Dobbiamo lavorare molto sull’aspetto mentale: non possiamo permetterci di perdere la testa come abbiamo fatto troppe volte. Vallefoglia ci ha messo molto in difficoltà con i suoi battitori; avremmo dovuto cercare di uscire subito dalle rotazioni più pericolose, come quelle di Mancini »

Maja Aleksic (Megabox Vallefoglia)- « Dopo un’incontro così sono orgogliosa della vittoria perché sono due punti importanti per la nostra classifica. Credo che il servizio abbia fatto la differenza e per noi sia stato determinante. Adesso che abbiamo tre nuove giocatrici continueremo nel nostro percorso di crescita per la fase di ritorno ».

IL TABELLINO-

CUNEO GRANDA S.BERNARDO – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 2-3 (21-25 25-21 17-25 25-19 7-15)

CUNEO GRANDA S.BERNARDO: Szakmary 19, Hall 16, Signorile 3, Kuznetsova 15, Cecconello, Gicquel 13, Caravello (L), Caruso 3, Drews 2, Diop 1, Magazza, Klein Lankhorst, Gay (L). All. Zanini.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: D’odorico 12, Aleksic 15, Hancock 2, Kosheleva 17, Mancini 10, Drews 19, Sirressi (L), Piani 1, Barbero, Papa. Non entrate: Berti, Laza’ro Castellanos, Ioni (L), Furlan. All. Mafrici.

ARBITRI: Papadopol, Saltalippi.

NOTE –Durata set: 29′, 30′, 30′, 28′, 20′; Tot: 137′.

MVP: Maja Aleksic (Megabox Vallefoglia)

Spettatori: 1014

I RISULTATI-

Volley Bergamo 1991-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (21-25, 17-25, 26-28) Giocata ieri

Cbf Balducci Hr Macerata-Igor Gorgonzola Novara 1-3 (21-25, 18-25, 26-24, 18-25) Giocata ieri

Wash4green Pinerolo-Vero Volley Milano 0-3 (22-25, 21-25, 21-25)

Trasportipesanti Casalmaggiore-Reale Mutua Fenera Chieri 2-3 (25-19, 19-25, 17-25, 25-20, 12-15) Giocata venerdì 6 gennaio

E-Work Busto Arsizio-Il Bisonte Firenze 3-0 (25-20, 25-19, 25-20) Giocata ieri

Cuneo Granda S.Bernardo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2-3 (21-25, 25-21, 17-25, 25-19, 7-15)

Savino Del Bene Scandicci-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-13, 25-17, 25-19) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 38 (13 – 1); Savino Del Bene Scandicci 35 (11 – 3); Vero Volley Milano 34 (12 – 2); Igor Gorgonzola Novara 31 (11 – 3); Reale Mutua Fenera Chieri 29 (10 – 4); Trasportipesanti Casalmaggiore 23 (7 – 7); Volley Bergamo 1991 20 (6 – 8); E-Work Busto Arsizio 18 (6 – 8); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 17 (6 – 8); Cuneo Granda S.Bernardo 16 (6 – 8); Il Bisonte Firenze 14 (4 – 10); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (2 – 12); Wash4green Pinerolo 6 (2 – 12); Cbf Balducci Hr Macerata 6 (2 – 12).

IL PROSSIMO TURNO-15/01/2023 17.00-

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Savino Del Bene Scandicci

Prosecco Doc Imoco Conegliano – E-Work Busto Arsizio

Reale Mutua Fenera Chieri – Cuneo Granda S.Bernardo Si gioca il 14/01/2023 Ore 19.00

Vero Volley Milano – Trasportipesanti Casalmaggiore Ore 18.30

Il Bisonte Firenze – Volley Bergamo 1991

Igor Gorgonzola Novara – Wash4green Pinerolo Si gioca il 14/01/2023 Ore 19.30

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Cbf Balducci Hr Macerata Si gioca il 14/01/2023 Ore 20.30