LA CARRIERA-



Stephanie Samedy inizia a livello universitario con la Minnesota University, in NCAA Division I: gioca per le Golden Gophers dal 2017 al 2021, ricevendo numerosi riconoscimenti individuali. Appena terminato il college inizia la carriera “pro” in Europa con le tedesche dello Schweriner. Nella stagione 2022-23 approda invece nella Serie A1 italiana, dove difende i colori della Bartoccini Perugia (14 presenze, 151 punti). Ha fatto parte delle selezioni giovanili statunitensi, aggiudicandosi la medaglia d’argento al campionato mondiale Under-18 nel 2015, poi ancora un argento al campionato nordamericano Under-20 (2016). Nel 2022 fa il suo esordio in nazionale maggiore in occasione della Coppa Panamericana, dove vince la medaglia di bronzo, seguita dalla conquista dell’argento alla Norceca Pan American Cup. Giocherà con il n°7. Samedy arriverà stasera a Conegliano e assisterà alla partita di domenica in attesa di completare le pratiche per il trasferimento.

LE PAROLE DI STEPHANIE SAMEDY -

Da Perugia a Conegliano, un grande salto:

« Sì, è sicuramente un grande passo passare da Perugia a Conegliano, ma sono entusiasta di far parte di un programma di successo che ormai è un riferimento per la pallavolo internazionale! Sono entusiasta di lavorare con le mie nuove compagne, gli allenatori e lo staff, e non vedo l’ora di imparare il più possibile da tutti e di contribuire in ogni modo possibile in questa stagione ».

Troverai le connazionali Plummer e Robison Cook:

« Sì, sono davvero entusiasta di giocare con entrambe! Non ho ancora avuto modo di parlare con loro, visto il rapido avvicendamento, ma non vedo l’ora di vederle appena arriverò e mi unirà alla squadra in questi giorni ».

Hai già affrontato, anche di recente, la Prosecco DOC Imoco Volley al Palaverde, come vedevi dal di fuori l’ambiente gialloblù?



« Aver giocato a Conegliano e aver visto l’energia che c’era al palasport, l’atmosfera di festa e quanto i tifosi sostenevano le ragazze, mi carica molto, è stimolante sapere che potrò far parte di quell’ambiente! So che coach Santarelli è noto per la creazione di forti dinamiche di squadra che portano a molti successi, oltre che per lo sviluppo di giocatrici di alto livello. Quindi non vedo l’ora di vivere questa esperienza in prima persona e di imparare il più possibile, come ho già detto. Iil mio obiettivo personale è quello di continuare a sviluppare il mio gioco e di mettere a disposizione di questa squadra le mie qualità. Per quanto riguarda le aspettative della squadra, vorrei sfruttare lo slancio della ottima prima metà della stagione per arrivare alla seconda ancora più forti! ».