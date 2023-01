Casalmaggiore si rinforza con Courtney Buzzerio

LA CARRIERA-

Buzzerio, schierabile sia come schiacciatrice che come opposto, proviene dall’Università di Pittsburg dopo essersi formata in quella dell’Iowa e porta come bagaglio un numero di premi personali da dover montare almeno cinque mensole in camera per poter posizionare tutti i trofei. Figlia di una giocatrice di volley e di un giocatore di water polo, Courtney è la nona americana a vestire la maglia rosa e la quarantottesima straniera della storia della Società di via Baslenga.

LE PAROLE DI COURTNEY BUZZERIO-

« Ciao a tutti sono davvero molto felice di essere qui e non vedo l’ora di poter giocare al PalaRadi! »