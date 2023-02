Perugia sistema il centro con Clémence Garcia

LA CARRIERA-

Clémence muove i primi passi nella pallavolo che conta nella Stagione 2017/2018 con il Béziers Volley con cui conquista il tricolore e la medaglia d’argento alla Coppa di Francia e vi resta fino alla stagione successiva, nella Stagione 2018/2019 vola in Belgio allo Charleroi per due stagioni. Nella Stagione 2020/2021 torna in Francia al Saint-Raphael conquistando il terzo posto al torneo d’Élite, la scorsa stagione si sposta all’Olympique Mougins dove resta fino alla chiamata di coach Bertini. Per lei oltre che la carriera in club anche diverse convocazioni in nazionale per Golden League e Giochi del Mediterraneo 2018.

LE PAROLE DI CLÉMENCE GARCIA-

« Sono molto emozionata e non vedo l’ora di arrivare a Perugia, giocare in Italia è sempre stato un mio sogno perché è uno dei migliori campionati al mondo e quindi sono molto contenta di poterci giocare ho cercato di fare il mio meglio per poter esserci e non vedo l’ora di cominciare e di conoscere le mie nuove compagne, lo staff e Perugia. Sarà la mia prima volta in un club italiano e sono sicura che per me sarà una grande esperienza, so che quello italiano è un campionato molto competitivo e quindi sono pronta per mettermi a lavoro in palestra per poter essere pronta a questa nuova sfida, arrivare a stagione in corso non è mai facile ma sono pronta a dare il mio meglio per integrarmi quanto più velocemente possibile e per dare il mio contributo alla squadra ».