Firenze espugna Cuneo al tie break

CUNEO- Il Bisonte Firenze, nel posticipo della 6a di ritorno , conferma di aver cambiato marcia con l'arrivo in panchina di Carlo Parisi centrando a Cuneo la quinta vittoria di fila. Non è stata una passeggiata per le bisontine che hanno dovuto lottare cinque set prima di imporsi 2-3 (25-18 22-25 25-19 20-25 15-17), dopo essere andata sotto due volte e sofferto fino all'ultimo punto nel tie break contro una Granda Cuneo San Bernardo che stasera ha dato importanti segnali di ripresa dopo il cambio di panchina dove è da poco arrivato Bellano (ex di serata).

Sotto due set a uno, Malinov e socie hanno ancora una volta trovato la forza di non mollare, pareggiando i conti e poi vincendo un quinto set al cardiopalma, al terzo match point, contro una San Bernardo mai doma e con tre giocatrici sopra i 20 punti (Kuznetsova 25, Szakmary 24 e Gicquel 22): il titolo di MVP è andato al capitano Britt Herbots (21 punti con due muri), ma il merito va condiviso con tutta la squadra, con la panchina che ha dato il suo grande contributo e il muro che è stato ancora una volta una delle armi decisive (16 totali con 7 personali di una straordinaria Graziani).

Bellano parte con Signorile-Gicquel, Szakmary-Kuznetsova, Cecconello-Hall e Caravello libero.

Parisi, privo di Adelusi per un’indisposizione dell’ultimo minuto, schiera Malinov-Nwakalor, Van Gestel-Herbots, Sylves-Graziani e Panetoni libero.

Le centrali di Cuneo sono scatenate e scavano il primo gap (6-3 con due punti a testa di Cecconello e Hall), poi Il Bisonte reagisce (8-7), ma sul nuovo allungo delle locali (11-7), Parisi deve spendere il suo primo time out: un paio di muri di Graziani e Nwakalor e l’errore di Hall riavvicinano le bisontine (14-13), Szakmary ricrea subito il + 4 (17-13), e quando Kuznetsova mette giù il 20-15 Parisi decide di inserire Knollema per Van Gestel, per poi chiamare un altro time out sul 21-16. Sul muro di Gicquel (22-16), Parisi prova anche il doppio cambio (Kosareva e Guiducci per Malinov e Nwakalor), ma il set ormai è compromesso e Kuznetsova (sette punti nel parziale con l’83% in attacco) lo chiude con l’ace del 25-18.

Cuneo parte forte anche nel secondo set (3-0), con Il Bisonte che sembra impotente, tanto che sul 5-1 firmato Gicquel Parisi deve subito fermare il gioco, per poi inserire Guiducci al posto di Malinov sul 6-1: l’attacco fiorentino continua a faticare enormemente, dall’altra parte invece funziona tutto, a partire dalla battuta e dalla ricezione per arrivare alla difesa, con Signorile che può mettere in ritmo tutte le sue attaccanti (14-8), costringendo Parisi a un altro time out. E la chiacchierata finalmente risveglia le sue ragazze, che con il buon turno in servizio di Graziani e qualche guizzo in più in difesa piazzano uno 0-4 per il 14-12 e il conseguente time out di Bellano: Van Gestel accorcia ancora (15-14), il muro di Sylves vale la parità (15-15), poi però un paio di errori ingenui permettono alle gatte di scappare di nuovo (18-15), con Signorile che piazza il muro del 20-16. Splendida qui la reazione de Il Bisonte firmata da due punti di Graziani e dal muro di Guiducci, ed è di nuovo parità (20-20), con Bellano che chiama time out: adesso si gioca punto a punto, una pestata di Kuznetsova vale il primo vantaggio esterno (22-23), poi Van Gestel procura due set point e Nwakalor chiude con il suo ottavo punto nel set (22-25).

Nel terzo rimane in campo Guiducci e Il Bisonte prova a mantenere l’inerzia (2-4), ma poi Kuznetsova si presenta al servizio e Cuneo risponde con un 5-0 per il 7-4, per poi allungare sul 10-6 costringendo Parisi al time out: adesso Firenze è di nuovo in difficoltà (13-8), sul 16-11 entra Alhassan per Sylves, mentre sul 20-15 torna Malinov per Guiducci, ma alle gatte basta tenere con costanza il cambio palla per portarsi a casa il set per 25-19.

Nel quarto ci sono Alhassan e Sylves al centro, con Malinov in palleggio, e sono due muri di fila di Nwakalor a regalare il primo break (3-6), con la fast di Sylves che vale il 5-9 e il conseguente time out Bellano, che inserisce anche Caruso per Cecconello: Szakmary prova a riavvicinare Cuneo (8-10), entra Graziani per Sylves ma la stessa ungherese trova l’ace fortunato del 9-10 e poi Caruso impatta col muro (10-10), e allora stavolta è Parisi a fermare il gioco. Il quinto ace di Kuznetsova vale il vantaggio locale (14-13), Graziani è assoluta protagonista nel tenere in partita Firenze (17-17), poi Herbots mura Gicquel (17-18) e subito dopo piazza il difficilissimo mani-out del 17-19 che provoca il time out di Bellano. Le bisontine rimangono concentrate, Alhassan chiude uno scambio lunghissimo e decisivo per il 18-21 perchè poi Malinov schiaccia di seconda per il 18-22 e a nulla serve il cambio di Bellano che inserisce Diop per Gicquel, con Herbots che chiude 20-25.

Al tie break rimangono in campo Graziani e Caruso e il primo break è di Cuneo col lungolinea di Kuznetsova (4-2), poi sul 6-5 Parisi inserisce Knollema e Guiducci per Malinov e Nwakalor e Herbots impatta sul 7-7, mentre l’invasione di Szakmary vale il 7-8 al cambio di campo: ancora Herbots trova il 7-9 e il conseguente time out Bellano, le gatte ritrovano subito la parità (9-9) e sull’11-11 Parisi chiude il doppio cambio, ma Gicquel mette il contrattacco del 12-11 e allora Parisi chiama time out. Al rientro la stessa Gicquel manda fuori il servizio e poi Kuznetsova attacca out, con Bellano che allora ferma il gioco (12-13): Nwakalor procura il primo match point (13-14) con Hall che annulla (14-14), Caruso cancella il secondo procurato da Van Gestel (15-15) e alla fine è Alhassan a decidere col primo tempo e poi il muro del 15-17.

I PROTAGONISTI-

Britt Herbots (Il Bisonte Firenze) – « Sono stanca morta, è stata una partita tosta e combattuta fino alla fine: sapevamo che Cuneo gioca sempre bene in casa, ma per noi fare punti era la cosa più importante e sono fiera della squadra che non ha mai mollato nonostante il brutto primo set. Sono molto contenta perché le ragazze che sono entrate hanno dato l’energia che serviva: non è semplice entrare e fare bene, sono orgogliosa e dico brava a tutta la squadra. Abbiamo lavorato tanto e siamo abituate a soffrire, abbiamo avuto un inizio di stagione non semplice ma abbiamo reagito e oggi si è visto ».

Lucille Gicquel (Granda Cuneo San Bernardo)– « Ci manca ancora qualcosa e dobbiamo trovare questa cosa che ancora non sappiamo: dobbiamo lavorare di più, complimenti a Firenze che ha giocato davvero bene. L’atmosfera ora è più serena in campo e in allenamento, lavoriamo benissimo e credo che questo gruppo possa fare sicuramente bene in futuro ».

IL TABELLINO-

CUNEO GRANDA S.BERNARDO – IL BISONTE FIRENZE 2-3 (25-18 22-25 25-19 20-25 15-17)

CUNEO GRANDA S.BERNARDO: Szakmary 24, Cecconello 3, Gicquel 22, Kuznetsova 25, Hall 10, Signorile 1, Caravello (L), Caruso 3, Diop. Non entrate: Magazza, Gay (L), Klein Lankhorst, Drews. All. Bellano.

IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 3, Sylves 4, Malinov 4, Herbots 21, Graziani 12, Nwakalor 21, Panetoni (L), Alhassan 4, Knollema 3, Guiducci 1, Kosareva, Lotti. Non entrate: Lapini (L). All. Parisi.

ARBITRI: Papadopol, Cappello.

NOTE –Durata set: 25′, 29′, 28′, 27′, 21′; Tot: 130′.

MVP: Britt Herbots (Il Bisonte Firenze)

Spettatori: 1510

IL TABELLINO-

CUNEO GRANDA S.BERNARDO – IL BISONTE FIRENZE 2-3 (25-18 22-25 25-19 20-25 15-17) –

CUNEO GRANDA S.BERNARDO: Szakmary 24, Cecconello 3, Gicquel 22, Kuznetsova 25, Hall 10, Signorile 1, Caravello (L), Caruso 3, Diop. Non entrate: Magazza, Gay (L), Klein Lankhorst, Drews. All. Bellano.

IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 3, Sylves 4, Malinov 4, Herbots 21, Graziani 12, Nwakalor 21, Panetoni (L), Alhassan 4, Knollema 3, Guiducci 1, Kosareva, Lotti. Non entrate: Lapini (L). All. Parisi.

ARBITRI: Papadopol, Cappello.

NOTE –Durata set: 25′, 29′, 28′, 27′, 21′; Tot: 130′.

MVP: Britt Herbots (Il Bisonte Firenze)

Spettatori: 1510