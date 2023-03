Busto-Scandicci domani in campo per l'anticipo della 9a di ritorno

La E-Work ritorna davanti al proprio pubblico dopo le due trasferte consecutive in terra piemontese e lo fa ospitando la seconda forza del campionato, la Scandicci di coach Barbolini, in serie positiva da ben nove partite. La nona giornata si presenta a dir poco intrigante, con molti scontri diretti nella parte alta della classifica. Nel weekend la capolista Conegliano ospiterà Novara mentre Milano farà visita a Chieri, ma le farfalle pensano alla propria rincorsa al sesto posto e alla battaglia con Bergamo e Casalmaggiore, impegnate entrambe in casa rispettivamente contro Macerata e Vallefoglia. Le biancorosse si presentano reduci dalla vittoria in rimonta sul campo di Pinerolo per 1-3 e ancora con Rosamaria in dubbio: in caso di forfait della brasiliana pronta Battista o in alternativa, come visto domenica dal secondo set, Lena Stigrot. La Savino del Bene dell’ex Mingardi, per la prima volta da avversaria alla e-work arena, giunge a Busto Arsizio dopo la netta vittoria contro Chieri per tre a zero ottenuta grazie a Sorokaite – MVP con 14 punti, 2 ace, 1 muro vincente e il 65% in attacco – e con una grande prova della cinese Zhu (21). Un successo che ha permesso di consolidare il secondo posto alle spalle di Conegliano (distante solo 4 punti) staccando Milano, ora a -7. Il bilancio dei precedenti in ambito italiano tra Busto e Scandicci è ad oggi favorevole alle toscane, in grado di aggiudicarsi 14 vittorie contro le 7 imposizioni delle farfalle. All’andata fu grande spettacolo, con le ragazze capitanate da Rossella Olivotto capaci di espugnare Palazzo Wanny al tie-break, ribaltando il 2-1 delle avversarie.

LE PAROLE DI MARCO MUSSO TECNICO DELL’ E-WORK BUSTO ARSIZIO-

« Ci aspetta una partita che non ha bisogno di essere presentata: Scandicci è una squadra nettamente più rodata rispetto alla gara di andata e che ha innestato una palleggiatrice nuova: troveremo una squadra che verrà per tenersi stretta il suo secondo posto in classifica. Sarà dunque una gara complessa e insidiosa, dove non ci si deve tirare indietro rispetto a nulla: o si rischia per giocarsela alla pari, altrimenti si perde in partenza ».

LE PAROLE DI MASSIMO BARBOLINI TECNICO DELLA SAVINO DEL BENE SCANDICCI -

« Dopo la bella vittoria contro Chieri, ci attende un’altra partita difficile con Busto Arsizio. Dobbiamo ricordarci cosa è successo all’andata. Loro sono una squadra che sta risalendo la classifica, che sta facendo bene e si gioca un posto nei playoff. Cercheranno in tutti i modi di metterci in difficoltà, noi cercheremo di fare del nostro meglio ».

SERIE A1

ANTICIPO 9a GIORNATA DI RITORNO-



Mercoledì 8 marzo ore 19.00

E-Work Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Boris-Braico



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 57 (20 – 1); Savino Del Bene Scandicci 53 (17 – 4); Vero Volley Milano 46 (15 – 6); Igor Gorgonzola Novara 42 (16 – 5); Reale Mutua Fenera Chieri 42 (14 – 7); Trasportipesanti Casalmaggiore 32 (10 – 11); E-Work Busto Arsizio 31 (10 – 11); Volley Bergamo 1991 31 (10 – 11); Il Bisonte Firenze 28 (9 – 12); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 25 (9 – 12); Cuneo Granda S.Bernardo 23 (8 – 13); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 13 (4 – 17); Wash4green Pinerolo 11 (3 – 18); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 19).