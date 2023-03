Il 'clasico' è di Conegliano in rimonta

I sestetti vedono la Prosecco DOC Imoco schierare Wolosz-Haak, De Kruijf-Squarcini, Gennari-Plummer, libero De Gennaro, risponde l’Igor con Battistoni-Karakurt, Danesi-Chirichella, Carcaces-Bosetti, libero Fersino.L’avvio premia le ospiti (0-3) che mettono pressione in battuta e impediscono così a capitan Wolosz di muovere a piacimento le sue bocche da fuoco in attacco. La squadra di coach Lavarini con Carcaces tiene il margine (3-7), ma Isabelle Haak comincia a carburare, poi Gennari mura e le Pantere si avvicinano (5-7). La battuta tattica di Bosetti pero’ fa ancora male, poi Karakurt contrattacca bene e sul 5-10 c’è il time out di coach Santarelli. Ma i problemi in ricezione della squadra gialloblù persistono e Karakurt continua a trasformare fino al +7 (7-14). Sull’11-16 entra Robinson Cook per Gennari, ma Karakurt va a segno con il pallonetto che tiene avanti la squadra ospite. Entra anche Ylenia Pericati in seconda linea e proprio stringendo le maglie in difesa la Prosecco DOC Imoco rosicchia qualcosa sul tabellone.

Un paio di ottimi recuperi concretizzati da Haak (7 punti nel set con il 63%) riportano Conegliano a -3 (14-17) e dopo due interruzioni gialloblù ora è coach Lavarini a chiamare time out. Il Palaverde si infiamma per il -3 e trascina la squadra di casa, “Kesh” Robinsono Cook sigla il 15-17 dopo un’altra ottima difesa stavolta di un’ “elettrica” Fede Squarcini. Ora la battaglia è equilibrata, Moki De Gennaro salva, Haak va a segno in pallonetto per il -1 (18-19) che riapre i giochi. C’è Carcaces per Novara, brava a colpire per il 19-21, ma Wolosz e compagne (mentre è rientrata Gennari) dopo il muro di Plummer per il -1 esauriscono la fiammata e Karakurt (5 punti nel set, come Bosetti) di forza va al set ball: 21-24. Si chiude 21-25 con l’errore in battuta delle Pantere.

Equilibrio in avvio di secondo set, il primo minibreak è della Prosecco DOC Imoco, 12-9 con le diagonali vincenti di “Bella” Haak che costringe Lavarini al time out. Ma le Pantere ora difendono tutto, affidandosi poi al braccio pesante di Kat Plummer che firma il +5 (15-10). La bionda statunitense continua a sparare forte, ma l’Igor dopo una lieve flessione torna minacciosa con il muro di Chirichella e le difese dell’ex Fersino (16-15). Tutto da rifare. Haak sigla il nuovo +2, ma dopo il tentativo di fuga respinto da Novara il set è di nuovo in bilico.

Una spettacolare Isabelle Haak continua a passare con grande varietà di colpi, il suo 19-16 fa esplodere il Palaverde e le piemontesi si rifugiano ancora nel time out. Novara però deve fare i conti con una Haak scintillante e con il muro di Robinson Cook (appena rientrata) che spingono le Pantere di nuovo a +5 (21-16). La “Regina del Nord” con un “monster block” lancia Conegliano fino al 22-16. MaNovara stasera non molla, anzi rilancia. Il pubblico caldissimo del Palaverde si esalta per il finale dove succede di tutto: ace sulla linea di Danesi, muro di..unghie per Chirichella e da 24-20 l’Igor risale fino al 24-23, ma il colpo del pareggio di Bosetti si spegne in rete: 25-23 per Conegliano ed è 1-1.

Il terzo set conferma in avvio come il livello della lotta tra le due squadre stasera sia molto simile in una gara che nonha ancora un padrone. Il primo break lo ottiene Conegliano con il muro di Plummer e una difesa incredibile di De Gennaro che manda ancora Kat al contrattacco del +4 (10-6). Le Pantere soffrono un po’ in quanto a continuità e l’Igor ne approfitta, una serie di pallonetti cadono sul campo gialloblù e coach Santarelli sul sorpasso 12-13 di Karakurt (7 punti nel set per la turca) non ci sta e chiede time out dopo un perziale negativo 2-6. Il coach campione del Mondo attinge alla sua panchina con una mossa che risulterà decisiva: blinda la difesa gettando ancora nella mischia una Ylenia Pericati concentrata quanto reattiva insieme alla “certezza” Robinson Cook e i risultati arrivano subito: 14-13.

Arriva un altro break, quello decisivo, propiziato da un turno in battuta micidiale di Federica Squarcini. La toscana demolisce la ricezione ospite e il controbreak gialloblù è imperioso. Squarcini entra in battuta sul 14-13, e dopo un vero e proprio show balistico se ne va sul 23-14 con 4 aces personali! A suon di aces, muri (bene Robin De Kruijf) e contrattacchi vincenti (Haak 6 punti nel set) Conegliano confeziona uno straripante 11-0 e il set prende la strada di Conegliano. 25-19 con il colpo finale di Robinson Cook.

Nel quarto set ancora Squarcini (13 punti, 7 aces!) , scatenata, piazza subito un ace (3-1) per l’allungo delle campionesse d’Italia, poi sale in cattedra Isabelle Haak che fa i buchi per terra costringendo coach Lavarini al time out sul 7-3. La Prosecco DOC Imoco sembra aver preso in mano le redini del gioco e non si ferma più. Il gioco sgorga limpido dalle mani di Asia Wolosz che ottiene palloni puliti dalla sua seconda linea sia in ricezione che in difesa e le Pantere volano: 10-5 dopo il muro di una Squarcini “on fire” (meritata MVP del match). La centrale toscana e una Isabelle Haak in grande spolvero (24 punti, 57% in attacco e 2 muri) tengono avanti con sicurezza la squadra di casa che ormai ha preso il suo ritmo, a dir poco insostenibile: 14-7. Squarcini è una mitraglia, altro ace (7 in totale!) per il 15-7 che abbatte le residue speranze di un’Igor Novara che deve arrendersi allo strapotere gialloblù. Alla fine la Prosecco DOC Imoco rompe gli argini e dilaga fino al netto risultato finale.

I PROTAGONISTI-

Federica Squarcini (Prosecco Doc Conegliano)- « Nel primo set siamo partite piano, ultimamente ci capita spesso e dobbiamo migliorare in questo senso. Dopo qualche errore di troppo e un po’ di confusione però piano piano ci siamo sciolte, anche grazie a un pubblico fantastico che oggi è stato veramente il nostro uomo in più. La mia serie in battuta? Sono contenta perchè ultimamente sbagliavo parecchio, è andata bene e speriamo di averne tenuti un po’ per giovedì visto che ci aspetta un’altra prova durissima in Champions. Intanto godiamoci questa vittoria che ci permette di andare a Firenze domenica con Scandicci per difendere il primo posto ».

Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo partite bene, abbiamo tenuto il campo per i primi due set e poi fino a metà del terzo, prima di subire un break in battuta pesante. Perso contatto, ci è mancato un po’ anche l’entusiasmo e siamo calate anche nel muro-difesa in cui stavamo lavorando bene. Domani torniamo in palestra, dobbiamo preparare la partita di martedì a Stoccarda che per noi è molto importante ».

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-1 (22-25 25-23 25-19 25-13)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Gennari 6, De Kruijf 8, Wolosz 2, Plummer 11, Squarcini 13, Haak 24, De Gennaro (L), Robinson-cook 5, Pericati, Lubian. Non entrate: Fahr (L), Samedy, Carraro, Gray. All. Santarelli.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Chirichella 3, Battistoni 1, Carcaces 10, Danesi 11, Karakurt 20, Bosetti 12, Fersino (L), Adams 1, Bonifacio 1, Ituma, Cambi, Bresciani. Non entrate: Varela Gomez (L), Giovannini. All. Lavarini. ARBITRI: Brancati, Curto.

NOTE –Durata set: 28′, 31′, 27′, 22′; Tot: 108′.

MVP: Federica Squarcini (Prosecco Doc Conegliano)u

Spettatori: 5344