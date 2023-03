Chieri rimonta e vince sul campo di Vallefoglia

URBINO- Nell'anticipo della 10a di ritorno la Reale Mutua Fenera Chieri conferma quanto di bello fatto vedere in Challenge Cup andando a vincere 1-3 (25-15; 22-25; 18-25; 21-25) ad Urbino contro la Megabox Vallefoglia. Non era iniziato nel migliore dei modi il pomeriggio della formazione di Bregoli che, fallosa e contratta, si era arresa nettamente alle scatenate padrone di casa che nella prima frazione di gioco hanno giocato una pallavolo di alto livello. L'inerzia del gioco e mutata all'inzio del secondo set. In campo è tornato l'equilibrio che era mancato nel primo scorcio del match con le due squadre a rincorrersi ne punteggio. Il successo in volata delle piemontesi dava la svolta definitiva al match. Grobelna e compagne prendevano decisamente in mano le redini della partita e la portavano in porto con grande sicurezza. Chieri torna alla vittoria anche in campionato, dopo le due sconfitte per 0-3 con Scandicci e Milano, e centra una vittoria da record: con tre giornate ancora da disputare, i 3 punti conquistati le fanno salire in classifica a quota 45, migliorando il precedente primato di punti (44) realizzati in A1 nella stagione 2020/2021.