Milano è troppo forte per Cuneo, finisce in tre set

MONZA- La Cuneo Granda S.Bernardo, nell'anticipo della 10a di ritorno , si arrende 3-0 (25, 22, 25-17, 25-25) davanti ad una Vero Volley Milano che, dopo la sconfitta in Champions, era animata da una gran voglia di riscatto. Orro e compagne hanno giocato una partita di grande intensità, spezzando l'equilibrio iniziale con una notavole prestazione collettiva. Il tecnico delle brianzole, valutando i tanti impegni di questo scorcio di stagione, ha operato un massiccio turn over ma la squadra non ne ha risentito, anzi ha trovato nuova linfa da chi di solito gioca meno. Stysiak al posto di Thompson come opposto, Davyskiba a far rifiatare Larson, e Rettke al centro al posto di Folie sono state le scelte di Gaspari.

Dopo essersi affidate alle invenzioni di Gicquel ed i turni in battuta di Kuztensova che nel primo set hanno tenuto in corsa la squadra di Bellano, nel secondo parziale Cuneo accusa il colpo e fatica a trovare le giuste contromisure offensive per colmare il gap. Il muro della Vero Volley inizia a prendere ritmo, l’attacco con Rettke e Stysiak va liscio come l’olio, grazie anche all’ottimo lavoro in seconda linea di Sylla e Parrocchiale, e Milano va forte come un treno, riducendo speranze di rientro delle piemontesi in un terzo set praticamente dominato dalle battute iniziale con una straordinaria Candi (entrata per Stevanovic) a regalarsi 7 punti personali (5 muri) che coincidono con la vittoria finale delle sue. Tre punti d’oro per Milano, che consolida la terza posizione e ritrova la fiducia in vista della gara di ritorno di martedì sera all’Allianz Cloud di Milano contro il VakifBank che mette in palio il passaggio in Semifinale di CEV Champions League. Per Cuneo arriva uno stop dopo tre vittorie consecutive e la voglia di tornare a dare il massimo nel prossimo match contro Scandicci.

Gaspari sceglie Orro in regia, Stysiak opposto, Stevanovic e Rettke centrali, Sylla e Davyskiba bande e Parrocchiale libero. Bellano risponde con Signorile-Gicquel, Cecconello e Hall al centro, Kuztensova e Szakmary schiacciatrici e Caravello libero. Vero Volley Milano che parte forte con Rettke e l’errore di Gicquel, 3-1, incrementando con una scatenata Sylla sull’ottimo turno dai nove metri sempre dell’americana (Rettke), 6-2. Tre errori consecutivi delle padrone di casa permettono alle ospiti di acciuffare la parità (7-7), aprendo una fase equilibrata fino al 9-9, poi ancora due errori Vero Volley che regalano il break alle cuneesi (11-9) e Gaspari chiama time-out. Stysiak interrompe il filotto Cuneo, 12-10, trainando le sue al pari insieme a Sylla (muro su Kuztensova), 12-12. Le piemontesi difendono tanto e attaccano bene con Gicquel e Kuztensova, 15-12, ma l’ace di Rettke dopo la giocata di Sylla riavvicina Milano, 15-14. L’ace di Stysiak ed il diagonale vincente di Sylla riaccendono le lombarde alla parità (17-17), brave a restare incollate alla squadra di Bellano con lucidità e qualche errore avversario (19-19) e poi a passare avanti con la battuta vincente di Stevanovic, 20-19. Bellano cambia la diagonale, Milano alza i giri del motore e incrementa il vantaggio con Stysiak e Rettke (muro su Kuztensova), 23-21, chiudendo il gioco con l’ace di Rettke, 25-22.



Stesse dodici di primo gioco nel secondo parziale ed equilibrio iniziale (2-2) interrotto da un break Vero Volley guidato da Sylla e due errori ospiti, 6-3. Signorile e l’errore di Davyskiba riportano sotto la Cuneo Granda S. Bernardo, 6-5, ma la bielorussa della Vero Volley, insieme a Rettke, riallontanano le piemontesi, 9-5 e Bellano ferma il gioco. Milano sale di intensità con una super Stysiak a schiacciare e murare bene, Rettke è determinata in fase offensiva, a differenza di Cuneo che, oltre a commettere qualche errore in attacco, è meno solida del primo gioco: 15-7 Vero Volley e time-out Bellano. Dentro Drews per Kuznetsova tra le fila delle gatte e due sbavature lombarde a ridare fiducia a Cuneo, 16-10. Prosegue il momento sì delle rosa, con Rettke ad andare a bersaglio in fast e in primo tempo per il 22-14 delle sue. Drews con la mancina tiene viva per un attimo la sua squadra (22-16), poi solo Vero Volley in campo con Davyskiba e Rettke a chiudere il parziale 25-17.

Nel terzo set le novità rispetto ad inizio gara sono Candi al posto di Stevanovic per Milano, Drews confermata per Kuznetsova e Diop per Gicquel tra le fila di Cuneo. Break ospite con Diop, 2-0, consolidato da due errori lombardi, 4-1. Con un guizzo fantastico guidato da una correlazione muro-difesa da favola, con Candi, Orro, Davyskiba e Sylla a fare la differenza, Milano pareggia i conti e scappa avanti 11-5 (parziale di 10-1) e Bellano chiama time-out. Il turno in battuta di Szakmary riporta sotto le piemontesi, 11-7, ma Candi e Orro (muro su Drews) coincide con l’allungo delle lombarde, 13-7. Dentro nuovamente Gicquel per Diop: la francese spara a rete da posto due, ma Drews la mette in campo sull’azione successiva, 15-9 Milano. Le giocate centrali di Rettke spianano la strada alla Vero Volley, che cambia Davyskiba con Begic prima dei diagonali vincenti di Gicquel e Szakmary (16-12). Candi e Rettke proseguono ad andare a segno per Milano, Cuneo invece a commettere errori offensivi ed è 21-13 per le padrone di casa. Due ace consecutivi di Stysiak (23-13) spianano la strada verso la vittoria della Vero Volley, che chiude set, 25-15 e gara 3-0.

I PROTAGONISTI-

Sonia Candi (Vero Volley Milano)- « Oggi siamo state brave perchè all’inizio abbiamo un po’ sofferto ma poi abbiamo imposto il nostro gioco in tutti i fondamentali, portando a casa bene la partita. Oggi era importante vincere e farlo anche relativamente in fretta visto gli impegni ravvicinati che abbiamo e il viaggio lungo che abbiamo fatto in Turchia. Importante risparmiare le energie in vista della partita di martedì, molto importante ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MILANO-CUNEO GRANDA S. BERNARDO 3-0 (25, 22, 25-17, 25-25)

VERO VOLLEY MILANO: Orro 1, Davyskiba 11, Rettke 11, Stysiak 14, Sylla 11, Stevanovic 2; Parrocchiale (L). Begic 1, Candi 7. N.E. Allard, Folie, Thompson, Negretti (L), Larson. All. Gaspari

CUNEO GRANDA S. BERNARDO: Kutnetsova 3, Hall 2, Signorile 2, Szakmary 10, Cecconello 2, Gicquel 10; Caravello (L). Drews 4, Klein, Caruso, Diop 1. N.E. Agrfoglio, Magazza, Gay (L). All. Bellano.

ARBITRI: Piperata Gianfranco, Zanussi Umberto

NOTE-Durata set: 30′, 23′, 23′. Tot. 141′

MVP: Dana Rettke (Vero Volley Monza)

Spettatori: 2421