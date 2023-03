Conegliano si 'vendica' su Scandicci

ROMA- La 10a di ritorno, dopo gli anticipi di ieri, si è chiusa questa sera con quattro sfide davvero importanti per la vetta e la coda della classifica. Nell’atteso scontro fra seconda e prima, con la Prosecco Doc Conegliano che faceva visita alla Savino Del Bene Scandicci , successo da tre punti per la squadra di Santarelli che ha così ‘vendicato’ l’unica sconfitta stagionale in campionato maturata al Pala Verde nella partita d’andata. Le altre tre partite riguardavano soprattutto la lotta per non retrocedere. Riapre i giochi la Wash4green Pinerolo che batte in tre set la Volley Bergamo 1991 ed approfitta della sconfitta Bartoccini Fortinfissi Perugia sul campo dell’Igor Gorgonzola Novara. Per la squadra di Marchiaro ora sono soltanto due i punti che la separano dalle umbre che la precedono. Potrebbe tornare in corsa anche la Cbf Balducci Hr Macerata, fanalino di coda del torneo, che si prende la soddisfazione di superare in quattro set la e-Work Busto Arsizio dopo 13 sconfitte consecutive.

TUTTE LE SFIDE-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-

Scontro al vertice per la Prosecco DOC Imoco Conegliano che, da capolista, ha fatto visita nel posticipo-Sky al PalaWanny di Firenze (esaurito) alla Savino del Bene Scandicci, seconda in classifica prima del match a quattro punti dalle Pantere .

Dopo il ko in Turchia tre giorni fa con il Fenerbahce e prima della decisiva gara di ritorno giovedì al Palaverde, pronto riscatto per la Prosecco DOC Imoco nel match clou sul campo delle toscane di coach Barbolini, unica squadra fino ad oggi ad aver battuto le Pantere all’andata in campionato nel 3-0 di dicembre alla vigilia del Mondiale per Club.

La Savino del Bene Scandicci parte con Yao-Mingardi, Belien e Washington centrali, Sorokaite (ex Pantera) schiacciatrice insieme alla fuoriclasse cinese Zhu, libero Merlo.

Il sestetto di coach Santarelli vede in campo capitan Wolosz in diagonale con l’ex Isabelle Haak, Lubian (altra ex) al centro con Fahr, Robinson Cook e Plummer schiacciatrici, libero De Gennaro.

Il primo set vede un primo minibreak di Scandicci con il pallonetto in contrattacco di Zhu (3-1), ma le Pantere reggono l’urto iniziale e pareggiano (4-4). Con il muro di Plummer la Prosecco DOC Imoco sorpassa (6-7) e prova la fuga mettendo pressione con il servizio fino al +3 (7-10). Preso il ritmo giusto capitan Wolosz scatena il braccio di Haak e Fahr; la svedese con la sua varietà di colpi da seconda linea e la centrale azzurra tengono avanti le Pantere (10-14) che difendono in maniera ordinata sulle iniziative di Sorokaite e compagne. Con Antropova e Di Iulio ora in campo la Savino del Bene si fa minacciosa e risale sul 14-16, time out di coach Santarelli. Dopo la mini pausa Wolosz piazza l’ace del +3, poi Conegliano spinge ancora, lanciata da due super difese di Moki De Gennaro che tiene bene le diagonali di Zhu e dà l’occasione a Plummer di contrattaccare, poi la cinese sotto pressione va fuori misura ed è +6 (14-20). Il gioco sgorga fluido con tante protagoniste diverse (Plummer, Haak e Fahr a quota 4 punti nel set). E’ il break decisivo che consente alla Prosecco DOC Imoco di imporsi senza patemi 19-24. I tifosi gialloblù arrivati a Firenze, sempre caldissimi, fanno festa al PalaWanny.

Scacciati i fantasmi di Istanbul nel secondo parziale le Pantere partono subito forte (6-9) e coach Barbolini chiama time out. Isabelle Haak con sicurezza risponde ai colpi di Zhu, poi Kat Plummer continua la sua buona serata in attacco e Conegliano tiene il margine. Con un muro-difesa tornato sugli scudi la squadra di coach Santarelli insiste, con Plummer ancora protagonista e arriva il +5 grazie anche alle battute velenose di Asia Wolosz (8-13). Ora Scandicci fatica e con autorità la Prosecco DOC Imoco si prende la scena al PalaWanny: l’ex Lubian (4 punti nel set e il 75% in attacco) va forte a muro, poi Wolosz inventa per Haak (grande set con 7/8 in attacco!) che spara il +6 (11-17) che lancia le Pantere verso la conquista del set. Sul 15-21 entra Pietrini per Scandicci, ma il problema-attacco si fa sempre più complicato per le padrone di casa perchè Conegliano spinge in battuta, tocca a muro e difende tutto o quasi limitando la pericolosità delle toscane, ferme al 37% in attacco nel set. Nel finale torrenziale della squadra veneta (63% in attacco nel set!) c’eè anche Alexa Gray in campo e le Pantere si impongono nettamente 17-25 portandosi sul 2-0.

Tra gli applausi dei tifosi gialloblù che si fanno sentire al PalaWanny si riprende il gioco e ad inizio parziale la Savino del Bene prova a dare segnali di ripresa con la verve di Alberti al centro e Antropova da seconda linea salendo a +3 (9-6). Ci prova una Isabelle Haak “on fire” a imbastire la rimonta delle campionesse d’Italia, ma Zhu e Sorokaite non ci stanno e anzi rilanciano trascinando la Savino del Bene che sale a +5 con l’ace di Antropova (14-9). Dopo il time out l’emorragia continua (16-9). Ora sono Zhu e compagne a menare la danza con la Prosecco DOC Imoco un po’ annebbiata (11 errori nel set), entra Gennari per puntellare la seconda linea delle Pantere. Coach Santarelli che vede il suo attacco un po’ spuntato prova a dare la scossa con altri cambi, dentro Squarcini e De Kruijf, ma la musica non cambia (18-10). Le fast di De Kruijf regalano un po’ di brio e muovono il punteggio (19-14), ma la strada è lunga perchè Sorokaite (attacco) e Zhu Ting (ace, punti nel s) tengono ancora sopra la Savino (21-14). Sarà la spallata decisiva nonostante i tentativi orgogliosi anche se tardivi di De Gennaro e compagne. Scandicci dimezza il gap con il 25-20 firmato da Zhu.

Ottima partenza nel quarto set della squadra di coach Santarelli che conferma i buoni segnali mostrati nel finale del terzo (9-6). L’attacco gialloblù torna a martellare da par suo, Haak colpisce scardinando il muro di casa e la Prosecco DOC Imoco, nonostante Scandicci sia molto più intensa rispetto ai primi due set, limitando gli errori ritrova anche il suo ritmo offensivo e aumenta il gap. La difesa si stringe, Wolosz, MVP del match innesca Squarcini (rimasta in campo nel quarto set), Bella Haak (top scorer con 24 punti)e Plummer attaccano forte (19-12), punto dopo punto le Pantere prendono il largo e conducono in porto la barca gialloblù (oggi in tenuta …rosé). Haak fa il bello e il cattivo tempo, Antropova cerca di dare speranze al pubblico del PalaWanny (16 punti alla fine), ma la Prosecco DOC Imoco non si ferma e chiude 25-20 con il colpo di che regala i tre punti a Conegliano, brava con questo successo a blindare il primo posto in classifica!

I PROTAGONISTI-

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Errori ? Sì, ne abbiamo fatti, ma gli errori vengono anche per merito degli altri. Tante le volte gli avversari sbagliano per merito nostro, noi stasera magari abbiamo sbagliato anche per merito di Conegliano. Penso si debba fare un’analisi lucida, certo quando si perde si deve sempre pensare a cosa si può fare meglio. Negli ultimi cento giorni abbiamo perso due partite ed oggi abbiamo perso con una squadra che ha perso due partite negli ultimi trecento giorni, per cui dobbiamo dare il giusto peso agli errori. Sicuramente possiamo fare meglio, ma oggi abbiamo giocato contro una squadra molto forte, una squadra che è stata attenta e ci ha regalato solamente qualcosa nel terzo set. Questa partita ci deve servire, perchè abbiamo disputato una gara di altissimo livello e questo ci può solamente aiutare a crescere. Adesso da domani riposiamo e viaggiamo, da martedì poi ci concentreremo sulla gara di ritorno delle semifinali di CEV Cup, ovvero il primo appuntamento fondamentale della stagione ».

Joanna Wolosz (Prosecco Doc Conegliano)- « Sono contenta perché non era facile venire qua dopo una brutta partita come quella di Istanbul. Per il morale e come preparazione alla partita contro il Fenerbahçe è stata la gara perfetta: sono fiera di tutta la squadra, abbiamo dimostrato tanto carattere. Primi due set molto buoni, nel terzo siamo un po’ calate anche per merito di Scandicci che ha spinto di più, ma sono felice del risultato e dei tre punti. In qualche modo abbiamo blindato la vetta della Serie A, ora subito testa al Fenerbahçe perché per noi è molto importante: vogliamo dimostrare a casa nostra quanto siamo forti ».

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 1-3 (19-25 17-25 25-20 20-25)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Sorokaite 2, Belien 7, Mingardi 7, Zhu 15, Washington 2, Yao 1, Merlo (L), Antropova 16, Alberti 3, Pietrini 1, Di Iulio, Castillo. Non entrate: Angeloni (L), Shcherban. All. Barbolini.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 4, Plummer 13, Fahr 6, Haak 24, Robinson-cook 11, Lubian 7, De Gennaro (L), Squarcini 4, De Kruijf 3, Gray 2, Gennari. Non entrate: Samedy, Carraro, Pericati (L). All. Santarelli.

ARBITRI: Goitre, Canessa.

NOTE –Durata set: 28′, 25′, 30′, 28′; Tot: 111′.

MVP: Asia Wolosz (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 3500

CBF BALDUCCI HR MACERATA-E-WORK BUSTO ARSIZIO-

La CBF Balducci HR torna al successo dopo 13 ko consecutivi e lo fa conquistando l’intera posta in palio sconfiggendo per 3-1 la E-Work Busto Arsizio nella decima di ritorno al Banca Macerata Forum. Le arancionere, guidate da una devastante Claire Chaussee (28 punti per la schiacciatrice statunitense, MVP), rimontano dopo il primo set mostrando grande carattere e determinazione in ogni fondamentale, dominando secondo e terzo set con una prestazione maiuscolo in difesa e soprattutto tenendo i nervi saldi nel finale punto e punto del quarto parziale resistendo al ritorno delle lombarde (prive di Rosamaria e Zannoni). Con il successo di stasera le ragazze di Paniconi lasciano ancora aperto il discorso salvezza risalendo a -6 da Perugia (sconfitta a Novara) e restando a -4 da Pinerolo (vincente con Bergamo) a tre giornate dal termine della Regular Season.

Coach Paniconi inizia con Dijkema in palleggio, Malik opposta, Aelbrecht-Cosi al centro, novità in banda con Chaussee titolare insieme a Fiesoli, Fiori libero. Non ci sono Napodano (lutto familiare) e Poli (ancora i postumi della pallonata all’occhio), in rosa il giovanissimo libero Costantini, classe 2007. Per coach Musso in campo Lloyd-Stigrot, Olivotto-Zakchaiou, Omoruyi-Degradi, Bressan libero.

Inizio equilibrato con la CBF Balducci HR che spinge molto al servizio e gestisce bene il cambio palla (8-7) mentre Busto si affida in particolare alle centrali. Malik mette a terra il 10-8 in contrattacco, Fiori si esalta in difesa a Aelbrecht mura il 12-9. La corsa arancio-nera si ferma però contro i muri di Zakchaiou e la crescita in attacco delle bustocche (12-13), ora si torna punto a punto con Chaussee protagonista in attacco (16-16, top scorer del set con 6 punti all’attivo). La E-Work trova il +2 su un pasticcio sotto rete delle maceratesi (18-20), la CBF Balducci riaggancia sull’invasione delle lombarde (21-21) e torna avanti con la fast di Aelbrecht (22-21). Degradi al servizio firma la svolta al set: favorisce il muro di Zakchaiou (22-23) poi colpisce la Malik su battuta che sarebbe uscita (22-24), infine permette a Omoruyi di chiudere su una free ball (22-25).

La CBF Balducci HR ha un ottimo impatto nel secondo set (6-0) con la Chausse scatenata in attacco, Busto ci prova con l’ace di Stigrot (7-3) e il primo tempo di Zakchaiou (8-5) ma l’errore di Olivotto spinge Macerata di nuovo al +5 (11-6). Chaussee stavolta non trova il campo (12-10), le arancionere non vogliono dilapidare il vantaggio (15-12 con Malik) e tengono il +3 sull’errore di Degradi (19-16). Cosi ferma l’attacco bustocco e Chaussee a filo rete firma il 21-16 poi il 23-18 da posto quattro: a chiudere ci pensa Aelbrecht (25-20). Altri 9 punti a referto per la schiacciatrice americana arancionera.

Ancora efficace la partenza della CBF Balducci HR nel terzo set: 4-0 con il muro di Cosi, 9-1 con Chaussee, l’errore di Omoruyi e Malik: il turno al servizio di Cosi si chiude con un maxi break che segna già il parziale. Fiesoli firma il 12-4, Musso inserisce Monza in regia e Battista opposta, la neo entrata però sbaglia subito da zona due (14-4). Le arancionere allungano ancora grazie al muro su Zakchaiou (17-6), al posto della cipriota entra Colombo, Dijkema mette l’ace del +12 (18-6), Malik trova il mani-out del 21-9. Battista e Olivotto fanno risalire Busto sul 22-14 ma la CBF Balducci HR non si distrae e chiude 25-16. Sono 4 i muri arancioneri a fine set.

Per Busto c’è Stigrot schiacciatrice per Degradi ma ancora tanta CBF Balducci HR in avvio di quarto set, Chaussee piazza il 5-1, Battista (rimasta in campo come opposta) non passa ed è 7-1. Busto continua a far tanta fatica in ricezione (8-1), Fiesoli mura il 10-2, le lombarde reagiscono con il muro di Stigrot e il mani out di Battista (11-6), alzando il livello in difesa. Malik inchioda il diagonale del 13-8, Musso inserisce Degradi per Omoruyi, le arancionere tengono in cambio palla (17-12) prima del break di Busto che arriva a -1 sull’errore di Malik (17-16). Il muro di Zakchaiou firma la parità (18-18), Chaussee tira un gran colpo per il 20-19 poi Malik mura e contrattacca il nuovo +3 (22-19). Olivetto ferma la statunitense (22-21) che si rifà subito (23-21) ma poi viene murata ancora (23-22). Sul 23-22 si ripete l’azione per un video check non visibile, Busto aggancia ma il primo match ball è arancionero (24-23). Battista sbaglia (25-24), la Cosi a filo rete mette giù il 26-24 che fa esplodere il Banca.

I PROTAGONISTI-

Silvia Fiori (Balducci Macerata)- « Oggi siamo rimaste solide in tutti i fondamentali per tutto il match, lo meritavamo noi, lo staff e tutto l’ambiente, una vittoria importante anche in vista del prossimo impegno a Pinerolo. Finché la matematica non ci condannerà scenderemo in campo per dare il massimo ».

Marco Musso (Allenatore e-Work Busto Arsizio)- « Sono enormemente dispiaciuto per quanto abbiamo mostrato questa sera: non siamo stati una squadra, ci eravamo chiesti di aiutarci, mettendo l'intensità che avevamo visto con Scandicci, sapendo bene che Macerata non avrebbe regalato nulla. Non c'è stata disponibilità nel risolvere i problemi che la partita poteva presentare, fatta eccezione nel primo set in cui avevamo voglia di vincere. Poi ci siamo disuniti sotto i colpi di una Macerata che invece ha fatto una partita a muro-difesa straordinaria. Siamo scesi in battuta, in attacco e in rice, abbiamo aspettato regali. Mi prendo le mie colpe sul fatto che la squadra abbia mollato dal punto di vista dell'intensità, mi spiace perchè c'erano punti in palio importanti per entrare in maniera concreta nei play-off. Ora c'è Casalmaggiore: una gara importante da cui provare a ripartire ».

IL TABELLINO-

CBF BALDUCCI HR MACERATA – E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-1 (22-25 25-20 25-16 26-24)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Fiesoli 5, Cosi 11, Malik 16, Chaussee 27, Aelbrecht 8, Dijkema 1, Fiori (L), Ricci, Okenwa. Non entrate: Quarchioni, Molinaro, Costantini (L), Abbott. All. Paniconi.

E-WORK BUSTO ARSIZIO: Lloyd 2, Omoruyi 9, Olivotto 14, Stigrot 12, Degradi 12, Zakchaiou 10, Bressan (L), Battista 8, Colombo 1, Monza. Non entrate: Lualdi, Cerbino. All. Musso.

ARBITRI: Frapiccini, Dell’Orso.

NOTE –Durata set: 24′, 24′, 22′, 34′; Tot: 104′.

MVP: Claire Chaussee (Cbf Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 450

IGOR GORGONZOLA NOVARA-BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA-

Vittoria importante per la Igor Volley di Stefano Lavarini, che conquista tre punti in tre set contro Perugia al termine di un match controllato di fatto dall’inizio alla fine. Importante la prestazione difensiva di squadra (con Fersino nominata con merito MVP del match), così come la gestione lucida di Carlotta Cambi e la grande verve realizzativa di Karakurt (top scorer dell’incontro con 21 punti).

Con Danesi out per i postumi di una gastroenterite, Igor in campo con Cambi in regia e Karakurt in diagonale, Chirichella e Bonifacio al centro, Bosetti e Adams in banda e Fersino libero; Perugia con Galkowska opposta a Santos, Nwakalor e Polder centrali, Guerra e Lazic schiacciatrici e Armini libero.

Due punti di Chirichella (attacco e muro) per il break del 5-2, Galkowska rientra (5-4) ma Novara trova un parziale importante e si porta 10-4 con Adams a segno; Perugia reagisce (10-7) e Lavarini ferma il gioco, le umbre rientrano con l’ace di Guerra (11-10) e un’infrazione di Karakurt (unico neo di un set stellare, chiuso con 11 punti) per l’11-11, prima del nuovo allungo azzurro firmato da Bonifacio in primo tempo (14-11). Karakurt mantiene le distanze con il pallonetto del 21-17, dopo una gran difesa di Fersino, e poco dopo, di slancio, Bosetti chiude i conti in diagonale, sul 25-17.

Perugia ci prova con Guerra (maniout, 3-5) ma Novara rientra sul 9-8 e innesca un bel punto a punto con Adams (10-11) e Bonifacio (ace, 11-11) che mantiene le sue in scia, mentre due ace di Karakurt invertono l’inerzia sul 14-12. Perugia non molla (15-16) ma Cambi trova il cambio palla (16-16) e poco dopo un errore di Lazic vale il nuovo +2 azzurro, con il muro di Chirichella che rintuzza il tentativo di impatto delle ospiti (22-20). Si chiude senza sorprese, con Bosetti che mette a terra la parallela del 25-22.

Cambi mura Guerra (6-5) e propizia il +3 (primo tempo di Bonifacio, 8-5) ma le umbre invertono l’inerzia (8-9) prima del nuovo break azzurro con l’ace di Cambi (11-9) e poco dopo con due attacchi a segno di Bonifacio (14-10). Ancora la centrale azzurra con l’ace che ipoteca il parziale (17-11), entra Varela Gomez che va subito a segno in primo tempo (20-12) e poco dopo “bissa” a muro, sul 23-13. C’è di che gioire anche per Giovannini (24-14, maniout), poi è Varela Gomez a chiudere i conti completando l’opera con l’ace del 25-14.

I PROTAGONISTI-

Lucia Varela Gomez (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono molto felice di aver trovato spazio e di aver dato il mio contributo a una vittoria piena, da tre punti, che è molto importante per il nostro cammino in classifica. Per me è tutto stupendo, sono venuta qui per allenarmi e crescere a fianco di grandi interpreti del mio ruolo e serate come questa sono una ciliegina sulla torta ».

Anastasia Guerra (Bartoccini Fortinfissi Perugia)- «Probabilmente ci sarebbe servita un po’ di convinzione in più, non abbiamo fatto una brutta prestazione ma c’è mancata la coscienza delle nostre qualità, sono convinta che con quella avremmo potuto mettere in difficoltà anche una grande squadra come Novara. Con squadre di questo genere bisogna essere ciniche sin dai primi minuti e continuare ad esserlo fino alla fine perché ovviamente una volta che alzano il ritmo se non si è pronti si resta indietro e diventa difficile recuperare i break, sono state molto brave loro ed un pochino meno noi“. “Probabilmente ci sarebbe servita un po’ di convinzione in più, non abbiamo fatto una brutta prestazione ma c’è mancata la coscienza delle nostre qualità, sono convinta che con quella avremmo potuto mettere in difficoltà anche una grande squadra come Novara. Con squadre di questo genere bisogna essere ciniche sin dai primi minuti e continuare ad esserlo fino alla fine perché ovviamente una volta che alzano il ritmo se non si è pronti si resta indietro e diventa difficile recuperare i break, sono state molto brave loro ed un pochino meno noi ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-0 (25-17 25-22 25-14)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosetti 8, Bonifacio 10, Karakurt 21, Adams 7, Chirichella 9, Cambi 3, Fersino (L), Varela Gomez 3, Giovannini 1, Bresciani, Battistoni, Ituma. Non entrate: Carcaces, Dell’aglio (L). All. Lavarini.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Polder 4, Santos 1, Lazic 7, Nwakalor 1, Galkowska 10, Guerra 12, Armini (L), Galic 1, Provaroni, Garcia, Avenia. Non entrate: Bartolini, Rumori (L), Gardini. All. Bertini.

ARBITRI: Florian, Rossi. NOTE –Durata set: 26′, 28′, 22′; Tot: 76′.

MVP: Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2400

WASH4GREEN PINEROLO-VOLLEY BERGAMO 1991-

Una boccata d’aria fresca per la Wash4Green Pinerolo che sul campo amico si impone 3-0 sul Volley Bergamo 1991. Una partita a senso unico, dominata dalle padrone di casa e chiusa in ogni set con ottimi margini di vantaggio. Solo nel terzo parziale un timido tentativo delle ospiti prova a riaprire i giochi ma Zago e compagne sono brave a gestire il vantaggio, spingere sull’acceleratore e non concedere nulla alle avversarie. L’indiscussa mvp del match è Adelina Ungureanu che mette a segno 21 punti e una prestazione davvero brillante. Tra le fila ospiti l’unica attaccante in doppia cifra è Lorrayna con 11 punti. Pinerolo fa meglio di Bergamo in ogni fondamentale: 11 muri (5 della sola Gray contro i 6 delle ospiti), al servizio le biancoblù piazzano tre ace mentre Bergamo rimane a zero. Anche in attacco le percentuali delle padrone di casa superano quelle delle avversarie (44% contro il 33%). I tre punti conquistati riportano la Wash4Green in gioco, grazie anche alla sconfitta di Perugia che si trova ora a due sole lunghezze di distanza.

Ungureanu e Akrari portano subito le padrone di casa avanti 4-1. Lorrayna conquista il cambio palla e la parallela di May accorcia (4-3). Pinerolo rimette le distanze con Akrari (10-7) poi è il turno di Gray che grazie a due attacchi vincenti difende il vantaggio (15-10). Lorrayna non trova il rettangolo rosa e Micoli chiama time out (19-12). La Wash4Green incalza e approfittando di un paio di errori nella metà campo ospite allunga 21-13. Nel finale è Ungureanu a siglare i punti decisivi che chiudono il set 25-15.

Le padrone di casa partono forte nel secondo set, Gray a muro ferma Butigan poi è May a non passare. Prandi firma un punto diretto dai nove metri e Ungureanu appoggia un pallonetto che vale il 9-1. Bergamo riporta palla nella propria metà campo e piazza subito un break che accorcia le distanze (10-6). L’errore di Gennari al servizio regala il cambio palla poi l’attacco di Grajber riporta Pinerolo a +7 (13-6). Le padrone di casa spingono sull’acceleratore trascinate da una super Ungureanu (21-12). Il punto che chiude il secondo parziale porta la firma di Grajber (25-15).

Ancora una buona partenza nel terzo set per la Wash4Green (3-1). Partenio e Stufi azzerano le distanze ma l’attacco di Zago e l’ace di Ungureanu riportano le padrone di casa a +2. Qualche errori in prima linea delle ospiti regala l’allungo (10-6). La parallela di Partenio e il muro di Stufi su secondo tocco di Prandi rimettono in corsa il Volley Bergamo 1991 (12-10). Lanier riporta il punteggio in parità (14-14) ma Pinerolo rimette la testa avanti con Grajber (17-15). Akrari mura

Partenio costringendo Micoli a fermare il gioco (21-18). Nel finale le biancoblù non lasciano scampo alle avversarie e con grande determinazione chiudono set e partita (25-20).

I PROTAGONISTI-

Adelina Ungureanu (Wash4Green Pinerolo)- « Sono contentissima, è la prima volta che vinciamo 3-0 in casa, è un mix di emozioni molto forti. Ho avuto un inizio di stagione molto difficile ma sono contenta adesso di poter aiutare la squadra e che finalmente abbiamo vinto. La salvezza non è più un sogno ma si può fare davvero. Il prossimo match è fondamentale come li sono quelli dopo e noi proveremo fino all’ultimo. Finchè siamo in piedi lottiamo. Questa è la pallavolo, non vedo l’ora che arrivino le prossime partite perché adesso abbiamo preso ritmo e spero arrivino altre vittorie ».

IL TABELLINO-

WASH4GREEN PINEROLO – VOLLEY BERGAMO 1991 3-0 (25-15 25-15 25-20)

WASH4GREEN PINEROLO: Grajber 8, Akrari 6, Prandi 2, Ungureanu 21, Gray 8, Zago 8, Moro (L), Carletti 1. Non entrate: Bussoli, Miao, Renieri, Jones, Gueli (L), Bortoli. All. Marchiaro.

VOLLEY BERGAMO 1991: Lanier 7, Butigan 5, Da Silva 11, May 4, Stufi 4, Gennari, Cecchetto (L), Partenio 6, Turla’, Cicola, Frosini, Bovo. Non entrate: Cagnin (L). All. Micoli.

ARBITRI: Cerra, Giardini.

NOTE –Durata set: 24′, 25′, 27′; Tot: 76′.

MVP: Nicolae Ungureanu (Wash4green Pinerolo)

Spettatori: 860

I RISULTATI-

Savino Del Bene Scandicci-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (19-25, 17-25, 25-20, 20-25)

Cbf Balducci Hr Macerata-E-Work Busto Arsizio 3-1 (22-25, 25-20, 25-16, 26-24)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Reale Mutua Fenera Chieri 1-3 (25-15, 22-25, 18-25, 21-25) Giocata ieri

Vero Volley Milano-Cuneo Granda S.Bernardo 3-0 (25-22, 25-17, 25-15) Giocata ieri

Trasportipesanti Casalmaggiore-Il Bisonte Firenze 3-2 (25-19, 19-25, 25-21, 19-25, 17-15) Giocata ieri

Igor Gorgonzola Novara-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-17, 25-22, 25-14)

Wash4green Pinerolo-Volley Bergamo 1991 3-0 (25-15, 25-15, 25-20)

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 63 (22 – 1); Savino Del Bene Scandicci 56 (18 – 5); Vero Volley Milano 52 (17 – 6); Igor Gorgonzola Novara 45 (17 – 6); Reale Mutua Fenera Chieri 45 (15 – 8); Trasportipesanti Casalmaggiore 37 (12 – 11); Volley Bergamo 1991 34 (11 – 12); E-Work Busto Arsizio 31 (10 – 13); Il Bisonte Firenze 29 (9 – 14); Cuneo Granda S.Bernardo 26 (9 – 14); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 25 (9 – 14); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 16 (5 – 18); Wash4green Pinerolo 14 (4 – 19); Cbf Balducci Hr Macerata 10 (3 – 20).

IL PROSSIMO TURNO 26/03/2023 Ore 17.00-

Il Bisonte Firenze – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Igor Gorgonzola Novara – Vero Volley Milano

Cuneo Granda S.Bernardo – Savino Del Bene Scandicci Si gioca il 25/03/2023 Ore 20.30

Volley Bergamo 1991 – Reale Mutua Fenera Chieri

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

E-Work Busto Arsizio – Trasportipesanti Casalmaggiore

Wash4green Pinerolo – Cbf Balducci Hr Macerata Si gioca il 26/03/2023 Ore 19.30