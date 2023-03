Scandicci passa a Cuneo solo al quinto set

CUNEO - Orgoglio e voglia di riscatto, dopo il ko di Milano, hanno dato alla Cuneo Granda S.Bernardo, nell'anticipo dell'11a di ritorno , gli stimoli giusti per mettere alla frusta la Savino Del Bene Scandicci, seconda forza del campionato, per oltre due ore, rimontando due volte ed arrendendosi ai vantaggi di un tiratissimo tie break. La squadra di Barbolini è riuscita a spuntarla 2-3 (19-25 25-22 17-25 25-23 13-15), tirando un grande sospiro di sollievo mentre quella di Bellano conquista solo un punto ma esce fra gli applausi del suo pubblico.

Nel primo parziale una Antropova da sette punti fa la differenza, mentre Gicquel, in serata no, sul finale lascia il posto a Diop, che non lascerà più il campo. L'opposta biancorossa, Szakmáry e Kuznetsova trascinano le gatte alla conquista del secondo set. Nuovo capovolgimento di fronte nel terzo parziale, con Cuneo che patisce il calo di Kuznetsova e la pressione dai nove metri di Di Iulio, autrice di due ace. Il carattere delle gatte si vede tutto nel quarto set, in cui Diop (sette punti) e Hall (cinque punti) sono decisive per prolungare il match al tie-break. Il quinto set è assai movimentato; grande equilibrio fino al cambio di campo, quando la Savino Del Bene piazza quello che sembra essere l'allungo decisivo. La Cuneo Granda S.Bernardo non ci sta e risale fino al 13-14, ma Zhu Ting chiude i conti e decreta il ritorno alla vittoria delle toscane, reduci da due k.o. consecutivi tra campionato e Coppa CEV.

Per le gatte qualche rammarico ma anche la consapevolezza di potersela giocare con qualsiasi avversaria in questo finale di stagione, con uno sguardo sulla partita tra Busto e Casalmaggiore di domani, domenica 26 marzo, per continuare a sperare nei playoff. Le toscane salgono invece a +6 su Milano, impegnata contro Novara. MVP del match Brenda Castillo, autrice di numerose difese che hanno strappato gli applausi dei 1.675 del palazzetto dello sport di Cuneo. Antropova chiude con 21 punti, Zhu si ferma a 17. Dall'altro lato ottima la subentrata Diop (21), ben supportata da Kuznetsova (15).