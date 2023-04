Play Off: Casalmaggiore vince al tie break e pareggia i conti

CREMONA- Gara 2 dei Quarti e seconda battaglia senza esclusione di colpi fra Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore e Vero Volley Milano. Anche in questa occasione il match si è deciso al tie break 3-2 (30-28, 25-18, 20-25, 23-25, 15-12) ma stavolta a spuntarla sono state le rosa di Pistola che hanno avuto la forza di reagire dopo essere state rimontate dal 2-0 trovando nella capitana Dimitrova (MVP del match con 33 punti a referto) l'autentica trascinatrice di un gruppo che comunque anche stasera ha dimostrato di essere compatto e deciso a giocarsi le proprie carte fino in fondo. Finale amaro per la Vero Volley Milano (ancora senza Larson, tenuta a riposo per un fastidio al ginocchio) che dopo aver subito nei primi due set ha tirato fuori unghie e grinta, affidandosi a Thompson e Stevanovic, rispettivamente entrate per Stysiak e Rettke, per risalire e graffiare Casalmaggiore nel finale di terzo parziale e nelle fasi caldissime di un quarto equilibratissimo. Nel tie-break, però, è ancora una volta la squadra di casa a sembrare più pimpante e cinica nei momenti che contano. Milano, seppur autrice di una grande prova a muro (13 a 3), manca di lucidità in fase offensiva: la Trasportipesanti ringrazia, chiude avanti al cambio di campo e seda il tentativo di rimonta delle rosa nel finale.

Tutto rinviato dunque a Gara 3, sul campo della Vero Volley, nella quale non ci sarà appello, chi vince va avanti, chi perde darà addio ai sogni di gloria.

Pistola parte con Carlini in regia e Dimitrova opposta, Melandri e Lohuis al centro, Frantti e Perinelli bande e De Bortoli libero.

Gaspari schiera Orro-Stysiak, Folie e Rettke centrali, Sylla e Davyskiba schiacciatrici e Parrocchiale libero.

Capitan Dimitrova apre in diagonale, Stysiak pareggia i conti, 1-1, ma Dimitrova non ci sta e riporta le rosa avanti, 2-1. Le ospiti iniziano a spingere forte e si portano sul 5-3, ma la parallela di Perinelli è efficace, 4-5. La stessa giocatrice varesina costringe all’errore in difesa con la sua battuta e accorcia, l’errore di Stysiak regala il meno uno a Casalmaggiore, Lohuis pareggia, 6-6. Diagonale velenosa di Frantti, 7-7. Milano inizia a correre, Stysiak sigla l’ace del 14-10 e coach Pistola deve chiamare il primo time out di gara. Al ritorno in campo il mani out di Dimitrova è positivo, 11-14. Potente la fast di Lohuis che costringe Sylla a mandare il pallone in tribuna, 12-15, Dimitrova accorcia nuovamente ben imbeccata in bagher da Lohuis, 13-15. Gran tocco di seconda di Carlini che lascia ferma la difesa, 14-16, Frantti accorcia ancora sfruttando il tocco del muro. Ci pensa Dimitrova a pareggiare i conti, parallela a tutto braccio, 16-16 e time out per coach Gaspari. Dimitrova è letteralmente indemoniata, rincorsa in diagonale, mani out e 17 pari. Sul 18-17 Milano entra Piva per Frantti nel giro di rice. Il primo tempo di Melandri costringe all’errore in difesa la squadra ospite, 18-19. Azione piena di ribattute, De Bortoli alza bene per capitan Dimitrova che non se lo fa dire due volte, 20-21. Begic piazza bene la sua parallela e fa 23-20, time out Vbc Trasporti Pesanti. Si torna in campo, Lohuis piazza una fast potente ma Milano riceve, Frantti però è attenta sottorete e fa 21-23, Perinelli accorcia trovando il tocco del muro, 22-23. Dimitrova spara il suo touch out e pareggia i conti, 23-23, time out Milano. Stysiak trova la palla del set tornate in campo, 24-23, ma Frantti passa sopra il muro e manda tutti ai vantaggi, 24-24. E’ ancora Stysiak a trovare la palla set, ma è ancora Frantti a pareggiare i conti, 25-25, si lotta punto su punto. Dimitrova è una sentenza, mani out e 27-27. Perinelli con un muro e Carlini con un tocco di seconda fanno 30-28! Top scorer: Dimitrova 11, Stysiak 8

La battuta lunga di Sylla apre la seconda frazione, Stysiak pareggia i conti come nel primo set, 1-1. Perinelli spara a tutto braccio sul muro milanese e riporta avanti le sue 2-1, un’ingenuità rosa regala il pareggio 2-2. Si lotta continuamente dal primo punto del primo set, pipe di Dimitrova e 4 pari. Milano spinge, si porta sul 7-4 e coach Pistola deve chiamare time out. Al rientro è la bomba di Dimitrova ad andare a referto, 5-7, per poi accorciare nuovamente, che grinta il Capitano! Sylla manda a rete il suo tentativo e pareggia i conti 7-7, l’infrazione fischiata a Milano manda le rosa avanti 8-7. Super mani out di Dimitrova, 9-7 Vbc time out per coach Gaspari. Si ritorna in campo e la diago di Frantti trova il tocco del muro, doppia cifra per le rosa, 10-7. Arriva anche il muro di Melandri che porta Casalmaggiore sull’11-7, disattenzione in difesa però nel punto dopo, 8-11, Stysiak ricambia il favore mandando out la sua battuta. Milano si rifà sotto ma Dimitrova stoppa la corsa, mani out e 13-11 Vbc. Buzzerio con un ace fortunoso ma efficace sigla il suo primo punto in maglia rosa e poi bissa con un altro ace, 16-11. Dinamite nel braccio di Dimitrova, diagonale e 17-12, Stysiak poi manda out, 18-12, time out per coach Gaspari. Si torna in campo e il tocco morbido di Lohuis cade a terra, 19-12. Orro manda a rete la sua battuta e regala il 20-13 a Casalmaggiore, ma la battuta seguente di Perinelli è out. Palla alta per Frantti che sale sale sale e mette giù il suo tentativo, 22-15, Thompson poi manda out, 23-15. Stevanovic completa il break e coach Pistola preferisce chiamare time out, 18-23. Frantti trova il tocco di Orro ed è 24-18, l’errore in difesa di Milano poi chiude 25-18. Top scorer: Dimitrova 6, Stysiak, Stevanovic e Sylla 3

Il muro di Sylla apre la terza frazione, la parallela out di Perinelli poi regala il 2-0 a Milano. Perinelli però si fa perdonare subito, diagonale vincente e 1-2. Lohuis finalizza e fa 2-3. Lohuis stacca ad un piede e trova il mani out, 3-4, l’errore di Milano pareggia i conti 4-4. Carambola tra le mani del muro a tre, la pipe di Dimitrova fa 5-5. Ancora muro a tre di Milano e ancora punto in pipe per Dimitrova, diciannovesimo punto personale. Bel mani out di Frantti che accorcia le distanze, 7-8, Folie ristabilisce le distanze. Perinelli spara e Thompson manda sull’asta, 8-9. Rigore a porta vuota di Lohuis, si va sul 9-10. Ci pensa Perinelli col suo mani out a pareggiare i conti 10-10. Lohuis in seconda battuta finalizza la sua fast, 11-11, Dimitrova porta avanti le sue, 12-11. Gran botta di Frantti in rincorsa, 13 pari. Melandri stacca ad un piede e Begic non può nulla, 14-14. Cannonata di Frantti che finisce sulla schiena di una giocatrice milanese e finisce in tribuna, 15-15. E’ ancora Frantti, attacco dalla seconda linea, vertice lunghissimo e 16-16. Diagonale di Thompson che cade al centro del campo rosa, 18-16, time out per Casalmaggiore. Milano allunga e si porta sul 20-16, altro time out per coach Pistola. Sul 21-16 la panchina rosa decide di cambiare la diagonale titolare inserendo Scola e Malual. La fast di Lohuis trova il tocco del muro e fa 18-22. Il muro milanese trova la palla del set, 24-18, ma Malual annulla. L’errore di Folie annulla anche la seconda palla set e regala il 20-24 alle rosa, ma Begic chiude 25-20. Top scorer: Lohuis 5, Thompson 6

Il muro di Thompson apre la quarta frazione, l’errore di Dimitrova fa 2-0. Perinelli trova il tocco del muro e sigla il primo punto rosa, 1-2. Doppia fischiata a Folie, 2-3. Tocco di seconda di Carlini dopo la bella rice di De Bortoli, 3-4. Bella botta di Frantti in diagonale, difesa ferma, 4-5. Begic ci prova ma il muro di Melandri è ben piazzato, 5-6, la gran botta di Dimitrova poi pareggia i conti, 6-6. E’ ancora Dimitrova a siglare il punto, passa tra le mani del muro ed è 7-6 Vbc, la palla morbida di Perinelli poi fa 8-6. Melandri viene murata ma il pallone finisce out, 9-7 Vbc. Gran palla di Carlini che smarca Dimitrova ed è 10-8. Botta del capitano in pipe, 11-9. Tante ribattute, Frantti conclude, 12-10. Fast con rincorsa dietro al palleggiatore di Melandri, 13-11, infrazione poi fischiata alle ospiti, 14-11 Vbc, time out per coach Gaspari. Si rientra in campo, Begic manda a rete il suo attacco, 15-11, rientra Davyskiba. Mani out super efficace di Dimitrova, ventiseiesimo punto personale e 16-12. Thompson manda le sue sul 14-16, coach Pistola frena l’inerzia e chiama time out. Davyskiba piazza ma Melandri mura e non si passa, 17-16. Perinelli mira le braccia di Thompson e le prende, mani out, 19-17, l’errore successivo di Thompson fa 20-17, time out Milano. Pipe di Dimitrova, pallone vola via, 21-19 Vbc. Milano pareggia, Frantti riporta avanti le rosa, 22-21..che battaglia! Dimitrova piazza il suo mani out e non ce n’è per nessuno, 23-22. Stevanovic con un ace trova la palla del set, 24-23 Milano, time out Casalmaggiore. E al ritorno è ancora ace di Stevanovic, 25-23. Top scorer: Dimitrova 8, Thompson 8

Dimitrova apre le danze dell’ultima frazione, la palla out di Piva pareggia i conti 1-1. Piva salva di piede ma Thompson finalizza, 2-1, Dimitrova abbatte Candi e fa 2-2. E’ ancora Dimitrova a siglare il punto rosa, diagonale lunga, 3-3, poi il capitano la rimette nello stesso punto ed è sentenza, 4-3, l’errore di Thompson fa 5-3 Vbc. Doppia non fischiata (l’ennesima) a Davyskiba, Dimitrova picchia ed è 6-3, time out Milano. Bordata di Piva che Sylla non trattiene, 7-5. La battuta a rete di Stevanovic fa 8-6 Vbc, cambio di campo. Davyskiba manda out il suo attacco, 9-7, Frantti poi la mette tra muro e rete, doppia cifra per le rosa, 10-7. Melandri è un cecchino, sberlona e 11-8. Primo tempo moooooooorbidissimo di Melandri, 12-9. Orro fa 11-12, coach Pistola è costretto al time out. Piva riporta avanti le sue 13-12 con un mani out, Thompson poi manda out, 14-12, time out coach Gaspari. Piva chiude 15-12!!!

I PROTAGONISTI-

Emiliya Dimitrova (Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore)- « Sono felice perchè abbiamo giocato come fossimo una persona sola, abbiamo giocato davvero di squadra. Nel terzo set soprattutto forse abbiamo sbagliato un po’ troppo, ma nei playoff serve anche tanto cuore e noi l’abbiamo avuto “.

Myriam Sylla (Vero Volley Milano)- « Abbiamo fatto un grande recupero ma non è bastato. E se avessimo approcciato la gara esprimendo il gioco che sappiamo fare probabilmente non ce ne sarebbe stato neanche bisogno. Stiamo giocando all’ombra di quello che abbiamo fatto vedere in questa stagione. Loro invece sono state brave, determinate. Erano a casa loro e ce l’hanno dimostrato come abbiamo fatto noi in casa domenica scorsa. Ora non dobbiamo demoralizzarci ma arrivare a Gara 3 concentrate. Le Serie dei Play Off Scudetto sono così: bisogna pensare una gara alla volta ed è quello che dovremo fare noi ».

IL TABELLINO-

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE – VERO VOLLEY MILANO 3-2 (30-28, 25-18, 20-25, 23-25, 15-12)

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Frantti 17, Melandri 10, Dimitrova 33, Perinelli 9, Lohuis 8, Carlini 3, De Bortoli (L), Piva 3, Buzzerio 2, Malual 1, Scola. Non entrate: Mangani, Sartori, Braga (L). All. Pistola.

VERO VOLLEY MILANO: Orro 6, Davyskiba 4, Folie 9, Stysiak 11, Sylla 12, Rettke 3, Parrocchiale (L), Thompson 20, Stevanovic 9, Begic 4, Candi. Non entrate: Larson, Negretti (L), Allard. All. Gaspari.



ARBITRI: Frapiccini, Armandola

NOTE- Durata set: 35′, 28′, 28′, 34′, 20′; Tot: 145′



MVP: Dimitrova (Trasportipesanti Casalmaggiore)

Spettatori: 1665