Play Off: Novara si prende Gara 1 dei Quarti in rimonta

CHIERI (TORINO)- L'Igor Gorgonzola Novara, al ritorno in campo dopo la tragica scomparsa di Julia Ituma ricordata con grande affetto anche stasera, si impone in Gara 1 dei Quarti Play Off sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri, dopo essersi resa protagonista di un imperiosa rimonta, che ha messo in risalto la compattezza del gruppo di Stefano Lavarini. In Gara 1 dei Quarti le azzurre sono partite decisamente male, hanno subito le giocate delle ragazze Bregoli, alle quali riesce quasi tutto bene, Novara al contrario è poco reattiva e piuttosto fallosa. L’ingresso dal terzo set di Adams e Bonifacio per Carcaces e Chirichella ha segnato la svolta, le azzurre hanno ribaltato il match trascinate da un’ottima Danesi (19 punti e 7 muri punto), disputando poi un tie-break al limite della perfezione finendo per imporsi 2-3 (25-17 25-19 22-25 18-25 8-15). Gara due è in programma a Novara sabato sera alle 20.30.

Chieri in campo con Grobelna opposta a Bosio, Weitzel e Mazzaro al centro, Cazaute e Villani in banda e Spirito libero; Igor con Battistoni in regia e Karakurt in diagonale, Chirichella e Danesi centrali, Carcaces e Bosetti schiacciatrici e Fersino libero.

Si parte testa a testa, con Carcaces che chiude in pipe uno scambio lungo (3-4) e Cazaute che firma il primo break in maniout (8-6), prima della reazione azzurra affidata ancora alla cubana per il 10-10. Villani a muro allunga (13-10), sul servizio di Weitzel poi le collinari scappano 19-12, ipotecando di fatto il parziale; Novara non riesce a reagire (22-13) e un primo tempo di Weitzel chiude il set sul 25-17.

Chieri riparte forte (6-3), Bosetti accorcia (6-5) e due punti di Carcaces, poco dopo, valgono prima il 10-9 e poi l’11-12; Weitzel riporta avanti le sue (14-12) e Lavarini ferma il gioco con Karakurt che ricuce prontamente lo strappo in maniout (14-14). Mazzaro mura (17-14), Novara pasticcia (19-15) ma poco dopo, sul 19-17, Bregoli chiama timeout per fermare il tentativo di rimonta azzurro. Villani riprende la marcia dopo una gran difesa (22-18, pallonetto vincente) ed è ancora lei, poco dopo, che chiude il set con il maniout del 25-19.

Novara con Adams e Bonifacio in sestetto ed è quest’ultima a firmare il break in primo tempo (1-3) cui seguono un ace e una diagonale vincente di Karakurt per il 3-7 che costringe Chieri al timeout. Le padrone di casa rientrano 6-8, Battistoni vince il contrasto a rete (6-9) e dopo la diagonale di Adams (9-12) Grobelna trascina le sue alla parità, con la diagonale del 12-12 con Mazzaro che poco dopo fa il break a muro sul 16-14. Adams impatta (17-17), Karakurt subito dopo trova il pallonetto del sorpasso (17-18) e poi con una difesa di piede propizia il 18-19 firmato da Danesi; sul 21-22 un muro di Bosetti vale il +2 azzurro (21-23) e poco dopo, sul primo set ball, Karakurt chiude a rete una gran difesa di Adams per il 22-25.

All’ace di Grobelna (3-2) risponde il primo tempo di Bonifacio (5-5), con Karakurt che a muro su Villani fa il primo break (7-9) e costringe Bregoli al timeout; Danesi allunga (8-11), tra le padrone di casa c’è Rozanski ma due punti in fila ancora della centrale azzurra valgono il 9-13 con Adams poco dopo che fa 10-15 in diagonale. Chieri ferma ancora il gioco, Weitzel ci prova (ace, 12-15) ma Adams fa altrettanto (12-17) e tre punti in pochi scambi di Danesi lanciano le azzurre sul 14-21, mentre Battistoni trova l’ace del 14-22. Il set si chiude, senza ribaltoni, con un servizio lungo di Rozanski, sul 18-25.

Villani fa 2-1 (maniout), Adams risponde in diagonale (2-3) dopo una difesa di Fersino e Bonifacio a muro trova il 5-7, mentre Bregoli ferma il gioco. Un errore di Villani manda le squadre al cambio campo (6-8), il turno in battuta di Adams (6-10, ace) spinge le azzurre fino al +5 (attacco out di Grobelna, 6-11) e poco dopo Bosetti in maniout avvicina il traguardo sul 7-12. Primo tempo di Danesi e match point per le azzurre (8-14), chiude Bosetti, a rete, per l’8-15.

I PROTAGONISTI-

Alessia Mazzaro (Reale Mutua Fenera Chieri)- «Dopo i primi due set è sicuramente migliorata la loro qualità in ricezione e soprattutto anche nei tocchi a muro. Ci hanno davvero messo in difficoltà, noi ci siamo innervosite perché non riuscivano più a fare punto facilmente e questo ci ha destabilizzato. Ora pensiamo a gara-2. Siamo positive e cariche per a Novara per giocare come se la serie fosse ancora 0-0».

Cristina Chirichella (Igor Gorgonzola Novara)- « Per noi è una vittoria importante, conquistata con una bella e forte reazione di squadra, dopo due set decisamente difficili. Sulla distanza è venuta fuori la squadra, ora ci attende un’altra partita difficilissima in casa ma speriamo di poter avere tutto il supporto del nostro pubblico ».

IL TABELLINO-

REALE MUTUA FENERA CHIERI – IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (25-17 25-19 22-25 18-25 8-15)

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute 9, Mazzaro 9, Grobelna 22, Villani 16, Weitzel 9, Bosio 1, Spirito (L), Storck 1, Morello, Butler, Nervini, Rozanski. Non entrate: Kone, Fini (L). All. Bregoli.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosetti 9, Danesi 19, Karakurt 17, Carcaces 10, Chirichella 2, Battistoni 3, Fersino (L), Adams 12, Bonifacio 6, Cambi, Giovannini. Non entrate: Marelli (L), Bresciani, Varela Gomez. All. Lavarini.

ARBITRI: Giardini, Pozzato.

NOTE –Durata set: 21′, 25′, 25′, 24′, 9′; Tot: 104′.

Spettatori: 1508