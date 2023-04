Play Off Challenge: Firenze qualificata, Pinerolo-Vallefoglia a Gara 3

ROMA- In Gara 2 dei Play Off Challenge Il Bisonte Firenze festeggia il passaggio del turno andando a replicare sul campo della Cuneo Granda San Bernardo il successo già centrato all’andata contro la formazione piemontese con la testa già alla prossima stagione. Riapre invece i giochi la Wash4Green Pinerolo che batte in quattro set la Megabox Vallefoglia portando la sfida alla bella che si giocherà sabato nelle Marche.

LE DUE SFIDE-

WASH4GREEN PINEROLO - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA-

La Wash4Green Pinerolo riapre i giochi dopo la sconfitta di sabato scorso al Pala Carneroli e porta a gara tre la serie Playoff Challenge. La vittoria per 3-1 sulla Megabox Ond. Savio Vallefoglia permette a Zago e compagne di giocarsi l’accesso alla fase Robin sabato sul campo marchigiano.

Sarà dunque gara tre a determinare quale delle due squadre proseguirà la corsa alla terza coppa europea. Un match equilibrato quello disputato al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte con una Pinerolo trascinata dall’Mvp Adelina Ungureanu (22 punti di cui 4 ace). Zago la segue a ruota con 17 punti mentre tra le ospiti la migliore è Drews con 14 punti, dopo di lei Papa e Aleksic (13).

I PROTAGONISTI-

Adelina Ungureanu (Wash4Green Pinerolo)- « Oggi è un giorno speciale per me, doveva essere il compleanno di mia nonna e prima della partita mi sono detta che dovevo fare una buona prestazione e vincere. Sono contentissima. Finché stiamo sul campo vogliamo vincere, non è che solo perché abbiamo perso a Vallefoglia volevamo perdere. No, abbiamo messo tanta grinta e faccio un grande applauso per come abbiamo giocato e adesso si va a Vallefoglia a vincere ».

Valeria Papa (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Complimenti a Pinerolo. Sapevamo che questo non è un campo facile, qua sono cadute tante squadre. Sono state molto aggressive al servizio e noi in alcune fasi non riuscivamo a girare e fare cambio palla. Quando prendi dei break così poi è difficile. Quindi sicuramente loro sulla battuta sono state più incisive. Dovremmo essere noi più aggressive e metterle in difficoltà ».

IL TABELLINO-

WASH4GREEN PINEROLO – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-1 (25-20 19-25 25-23 26-24)

WASH4GREEN PINEROLO: Ungureanu 22, Gray 7, Zago 17, Grajber 7, Akrari 14, Prandi 5, Moro (L), Carletti 2, Gueli (L), Miao, Bortoli, Bussoli. Non entrate: Renieri, Jones. All. Marchiaro.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Hancock 6, Kosheleva 7, Mancini 6, Drews 14, D’odorico 7, Aleksic 13, Sirressi (L), Papa 13, Piani 6, Barbero, Laza’ro Castellanos, Furlan. Non entrate: Berti, Ioni (L). All. Mafrici.

Arbitri: Bassan, Sessolo

NOTE –Durata set: 23′, 24′, 27′, 29′; Tot: 103′.

MVP: Adelina Ungureanu (Wash4Green Pinerolo)

Spettatori: 650

CUNEO GRANDA S.BERNARDO - IL BISONTE FIRENZE-

L’avventura nei Play Off Challenge Cup prosegue per Il Bisonte Firenze, che vince con autorità a Cuneo in gara due del primo turno e si qualifica per la seconda fase, un girone a tre con la prima partita in programma il 26 o il 27 aprile, e con avversarie ancora da determinare. Rispetto al successo in gara uno le bisontine hanno mostrato un ulteriore passo avanti, che fa ben sperare per il prosieguo del torneo: Nwakalor si è meritatamente aggiudicata il titolo di MVP con 25 punti e il 62% in attacco, ma tutta la squadra ha girato a mille, ben orchestrata da una Malinov capace di mettere in ritmo sia le attaccanti laterali che le centrali.

Coach Parisi schiera Malinov-Nwakalor, Van Gestel-Herbots, Alhassan-Graziani e Panetoni libero, mentre Bellano risponde con Signorile-Gicquel, Szakmary-Kuznetsova, Cecconello-Hall e Caravello libero.

L’inizio è equilibrato, con Herbots che prova per prima a sparigliare le carte con l’ace del 6-8 e Graziani che la imita con i due servizi vincenti consecutivi per l’8-11: quando Nwakalor trova il mani-out del 9-13 Bellano chiama il suo primo time out, e fa bene perché la sua squadra reagisce e si riporta subito sul 12-13, poi però Firenze risponde con due muri di fila di Alhassan (12-15), e la stessa statunitense tira giù anche quello del 12-17 che costringe di nuovo Bellano al time out, e al doppio cambio con Klein Lankhorst e Diop per Gicquel e Signorile. Il Bisonte non molla di un centimetro, entra in battuta Kosareva per Alhassan e Graziani trova il muro del 13-21, poi basta tenere il cambio palla per arrivare al set point e chiudere con l’ottavo punto nel set di Nwakalor (16-25).

Le bisontine provano a tenere l’inerzia anche nel secondo con Malinov e Herbots (2-5), ma Cuneo – con Drews per Kuznetsova – non ci sta e impatta col muro di Szakmary (7-7), per poi sorpassare con due attacchi della stessa ungherese (9-7), favoriti da una difesa più performante: Firenze non si fa intimorire e pareggia sul 13-13 con Nwakalor e il muro di Alhassan, Herbots (otto punti nel set) prova l’allungo immediato (13-15) e allora Bellano ferma il gioco. Le bisontine sono attente in cambio palla, Nwakalor trova un altro break per il 16-19 e Bellano spende subito il suo secondo time out, provando di nuovo il doppio cambio con Klein Lankhorst e Diop per Gicquel e Signorile: Nwakalor allunga ancora con l’ace del 18-22, Van Gestel mura Diop per il 18-23, poi rientrano Signorile e Gicquel e la francese trova due attacchi di fila che suggeriscono a Parisi di fermare il gioco (20-23), ma è un fuoco di paglia perchè Alhassan rientra col primo tempo del 20-24 e poi l’errore di Gicquel vale il 20-25.

Nel terzo set il primo break è firmato dal muro di Alhassan e dall’attacco di una scatenata Nwakalor (4-7), con Bellano che ferma subito il gioco: Cuneo prova a riavvicinarsi ma le bisontine sono attente a rintuzzare tutti i tentativi e quando Herbots trova il diagonale del + 4 (8-12) l’allenatore piemontese deve spendere il suo secondo e ultimo time out. Le sue ragazze adesso sbagliano un po’ troppo e Il Bisonte ne approfitta (8-14), poi però arriva un piccolo rilassamento e allora sul 12-16 è Parisi a chiedere il tempo: il black out prosegue (14-16), Parisi inserisce Sylves per Graziani e Herbots (altri sette punti nel terzo set) interrompe l’emorragia (14-17), poi è ancora una super Nwakalor a ristabilire le distanze con un muro e due attacchi (14-20), ma le gatte non mollano e Drews accorcia ancora sul 19-21, provocando il time out di Parisi. Al rientro è ancora Nwakalor a ridare certezze (19-22), poi il primo tempo di Alhassan (11 punti con 5 muri e il 60% in attacco) vale il 19-23 e alla fine è la stessa Nwakalor a chiudere la partita (21-25).

I PROTAGONISTI-

Noemi Signorile (Cuneo Granda San Bernardo)- « Loro hanno fatto una grandissima partita, noi invece abbiamo commesso un po’ troppi errori: sono dispiaciuta perché è stata una stagione molto difficile, ma al tempo stesso sono contenta perché abbiamo creato un bellissimo gruppo e siamo riuscite a uscire dalla difficoltà. Mi dispiace che tutto sia finito oggi, perché forse ci meritavamo di andare più avanti ».

Sylvia Nwakalor (Il Bisonte Firenze)– « Non è stata una partita facile perché soprattutto nel terzo set loro sono state in grado di rientrare in partita più volte, ma noi siamo state altrettanto brave a tenere il nostro ritmo e a chiudere la gara. Complimenti a Cuneo perché fino all’ultimo se l’è giocata, ma compimenti anche a noi perché oggi abbiamo giocato molto bene. Abbiamo messo in campo molta aggressività anche in copertura e in difesa, e l’apporto delle compagne è stato fondamentale per me: oggi ho lasciato andare il braccio perché sapevo che le altre mi avrebbero aiutato, e questo è importante. Vogliamo continuare a giocare con questi ritmi e con questa aggressività, e chiudere questa stagione nel migliore dei modi ».

IL TABELLINO-

CUNEO GRANDA SAN BERNARDO-IL BISONTE FIRENZE 0-3 ( 16-25, 20-25, 21-25)

CUNEO GRANDA SAN BERNARDO: Kuznetsova 3, Drews 5, Klein Lankhorst, Cecconello 5, Caravello (L), Agrifoglio ne, Szakmáry 9, Gicquel 11, Magazza ne, Signorile, Hall 6, Caruso, Diop 2, Gay (L) ne. All. Bellano.

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan 11, Sylves 1, Herbots 16, Guiducci ne, Van Gestel 4, Panetoni (L1), Knollema ne, Adelusi ne, Graziani 4, Nwakalor 25, Lapini (L2) ne, Kosareva, Malinov 3. All. Parisi.

Arbitri: Braico, Pasin.

Note – Durata set: 24’, 24’, 28’ Tot: 76’

MVP: Sylvia Nwakalor (Il Bisonte Firenze)

Spettatori: 971 MVP: Nwakalor.