Il 'clasico' Conegliano-Novara apre le semifinali Play Off

Alle porte, il quinto confronto stagionale: fin qui solo successi per la squadra di coach Santarelli, che si è imposta sia nelle due partite di campionato che nelle coppe, vincendo 3-1 sia la gara secca di Supercoppa che la semifinale di Coppa Italia. Ma i playoff sono una competizione a parte, soprattutto considerando la capacità della formazione piemontese di tirare fuori il meglio quando messa alle strette, come fatto vedere sia al PalaFenera contro Chieri che nelle partite di Champions.

Coach Santarelli è ben conscio dell’importanza della partita:

La sfida con Novara è sempre speciale, in questi anni come andiamo ormai ripetendo spesso ci siamo giocati tanti trofei, finali e semifinali di ogni genere, partite memorabili sia in positivo che in negativo, è sempre un piacere e uno stimolo supplementare giocare contro di loro. Sono contento di ritrovarli in una sfida stavolta diversa da quelle giocate fin qui in questa stagione. Questa non è una gara secca come la Supercoppa o la Coppa Italia, ma una serie che si preannuncia combattuta fin dall’inizio. Gara 1 sarà fondamentale, noi in casa non possiamo sbagliare, ma sappiamo che Novara arriverà combattiva dopo i successi con Chieri, che ci hanno mostrato una squadra in salute con tante individualità importanti e alternative valide che possono cambiare il match anche venendo dalla panchina. Vogliamo sfruttare il fattore campo e portare il primo punto in carniere, ci vorrà l’aiuto del nostro pubblico che ci spinge sempre con calore, ma soprattutto ci vorrà una squadra che interpreti la partita in maniera aggressiva, partendo dalla battuta che quest’anno ci ha visto altalenanti o da altri fondamentali come l’attacco dove dobbiamo limitare gli errori. Se sbagliamo poco non abbiamo paura di nessuno, se siamo fallose invece diventiamo vulnerabili, quindi in un match di questo livello dobbiamo sbagliare poco, ma giocando con aggressività. Non è facile, ma se vogliamo ottenere grandi risultati contro avversarie forti come Novara dobbiamo dare il massimo ».

Per Novara, parla una delle ex, Anna Danesi.

« Siamo pronte a quella che sarà una Serie durissima, contro un avversario che ha dimostrato fin qui tutto il suo grande valore. Noi ce la giocheremo a viso aperto, già in Gara 1 in casa loro: in stagione siamo riuscite a metterle in difficoltà, ora proveremo ad alzare l’asticella e a ottenere qualcosa di più ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DI SEMIFINALE DEI PLAYOFF SCUDETTO-



Mercoledì 26 aprile ore 20.30 Simulcast Rai Sport + HD – Sky Sport Arena

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Frapiccini-Luciani



Giovedì 27 aprile ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Savino Del Bene Scandicci – Vero Volley Milano Arbitri: Saltalippi-Brancati