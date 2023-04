Play Off: Conegliano in finale per la 5a volta consecutiva

NOVARA- Vincendo d’autorità anche Gara 2 dei Play Off Scudetto al PalaIgor contro una ostica Novara, la Prosecco DOC Imoco Volley conquista la sua quinta Finale Scudetto consecutiva, ottava in totale nella storia del club, e da sabato 6 maggio al Palaverde (serie al meglio delle cinque gare) difenderà il suo scudetto cucito sulla maglia gialloblù dall’assalto della vincente dell’altra semifinale che si sta disputando tra Scandicci (che ha vinto gara1) e Milano. Un’altra bella prova per le ragazze di coach Santarelli che anche su un campo difficile come Novara, in un PalaIgor stracolmo e caldissimo (con una chiassosa rappresentanza dei tifosi gialloblù!), è riuscita a imporre la sua legge chiudendo con due vittorie la pratica della semifinale.

Sestetti con le padrone di casa che schierano Cambi-Karakurt, Adams-Bosetti, Danesi-Chirichella, libero Fersino, le venete dentro con Wolosz-Haak, Plummer-Robinson Cook, Lubian-Fahr, libero De Gennaro.

L’inizio è equilibrato con una leggera superiorità delle Pantere che approfittano di un bel turno di battuta di Plummer per forzare un paio di errori di Danesi e Karakurt (3-5). Senza strafare la Prosecco DOC Imoco aumenta la pressione con una Lubian “frizzante”, Fahr attenta sotto rete e le schiacciatrici che eseguono lo spartito proposto da Wolosz ed arriva il +5 (5-10). Dopo il time out la squadra di coach Santarelli non si ferma, Plummer mura dopo un bell’attacco ed è 7-13. Novara non ci sta e si aggrappa al carattere di Caterina Bosetti, poi arrivano un paio di errori anche delle ragazze gialloblù e le piemontesi si riavvicinano (10-13). Kat Plummer non ci sta e ricaccia indietro con il muro le padrone di casa che però sono combattive, l’ex Danesi risponde con l’ace del -2 (12-14) e stavolta è Haak in pallonetto a ridare il +3 a Conegliano.

Anche i coaches muovono le acque, entra Gennari in seconda linea per Plummer, entra Carcaces per Karakurt e ne beneficia Novara con il muro della nuova entrata e una botta di Chirichella che regala il pareggio all’Igor. Entra anche De Kruijf al centro, ma fatica molto la Prosecco DOC Imoco che da +6 si trova a -1 sul 17-16 che costringe coach Santarelli al time out.

Il set è durissimo, Danesi marca bene De Kruijf e mura per il 19-18, pareggia Haak, essenziale con 6 punti nel set. Le centrali gialloblù salgono in cattedra, Lubian batte forte, Sarah Fahr mette due punti consecutivi e il minibreak di Conegliano fa male all’Igor: 19-21. La Prosecco DOC Imoco dopo un primo set altalenante non sbaglia più nulla, Fahr è ancora decisiva (5 punti per l’azzurra nel set con 2 muri), Wolosz sceglie bene le sue attaccanti e con i colpi.

Nel secondo set le Pantere partono aggressive e determinate a chiudere i conti (3-7). Robinson Cook e Moki De Gennaro, alla sua 400° con la maglia n°10 della Prosecco DOC Imoco, aspirano tutto in difesa mentre la battuta gialloblù mette in seria difficoltà la ricezione di casa. Un bel turno di battuta di Isabelle Haak permette un ulteriore allungo (5-10), poi capitan Wolosz punisce di prima e le campionesse d’Italia scappano via sempre più lontane (6-12). La Prosecco DOC Imoco sembra aver preso in mano il set, ma come nella prima frazione non ha fatto i conti con l’orgoglio di Novara: due prodezze difensive dell’ex Fersino, un contrattacco di Karakurt e un paio di episodi (ace di Danesi con l’aiuto del nastro) riportano la situazione in equilibrio con l’Igor a -1 (13-14).

Il parziale di 7-2 galvanizza Chirichella e compagne che si ritrovano in corsa. Entra Gennari in seconda linea, poi è brava Robinson Cook a battere un colpo, poi un altro sulla botta in battuta di Squarcini (entrata per il servizio) e con la doppietta dell’americana arriva il nuovo +3 (14-17). Ora è battaglia, De Gennaro pennella l’assist per Haak (15-18), poi ancora la superstar svedese (6 punti con 6/10 in attacco nel set) impiomba un gran contrattacco per il +4 (16-20). Da lì una Wolosz grande nella distribuzione (62% in attacco di squadra nel set!) e le sue compagne non si fermano più e chiudono il set in carrozza tra una fast di Lubian (inarrestabile) e una parallela di un’immarcabile Plummer (8 punti nel set con il 75% in attacco): 18-25 e la finale di fa vicina per Conegliano che fa esaltare il suo pubblico al PalaIgor.

Il terzo set vede una fase iniziale faticosa per la Prosecco DOC Imoco, non tanto per la reazione delle igorine, quanto per due errori in attacco che lanciano le padrone di casa sul 4-1. Pronto time out di coach Santarelli. Le Pantere si riprendono guidate, guardacaso, da Moki De Gennaro che salva un paio di palloni eccezionali, ma Danesi e compagne spingono ancora e anche grazie a qualche imprecisione del team ospite è ancora +4 (8-4) per le piemontesi. L’Igor con Battistoni in regia e una Karakurt che si carica di palla in palla (10 punti nel set!), cerca di dare il tutto per tutto per riparire la partita (e la serie) ed impedisce con grinta a Conegliano di rientrare, nonostante l’ingresso di De Kruijf e Gennari. Restano sempre 4 i punti da recuperare (19-15). Haak, in difficoltà nel set (1 punto) subisce un colpo in un occhio su una schiacciata potentissima delle avversarie, dall’altra parte Karakurt continua a martellare ad occhi chiusi e spara forte: 22-17 e le piemontesi scappano via.

Due errori di Novara (22-19) sembrano riaprire i giochi, ma Carcaces appena entrata piazza il punto che spiana la strada al successo nel terzo set per la squadra di coach Lavarini brava a chiudere 25-20 con Danesi e dimezza il gap. E’ il primo set perso nei playoff dalla Prosecco DOC Imoco.

Quarto set e Conegliano inizia alla grande con una super difesa di Cook e contrattacco vincente di Kat Plummer. Le Pantere vogliono mettere subito le cose in chiaro, Isabelle Haak torna efficace ed è subito 0-3 con coach Lavarini che chiede time out. “Bella” Haak mette a terra tutto quello che le passa per le mani, la aiutano anche una brillante Fahr e Robinson Cook in diagonale per il 2-6. Capitan Wolosz sente “calda” la sua opposta e la serve spesso e volentieri, ma anche Kelsey Robinson Cook quando serve mostra la sua classe in attacco, suo il 4-8. Molti erroriin battuta limitano le velleità di fuga delle Pantere che però quando si gioca mostrano i muscoli, ancora Cook chiude, poi Marina Lubian mura per il +5 (5-10). La partita però non è finita, Lubian sbaglia, Battistoni mura e in un amen è 9-10. Break 4-0 delle padrone di casa che riapre il set. Si va ad elastico, con le due squadre che si scambiano minibreak nell’attesa dello sprint finale. Haak colpisce due volte, Wolosz piazza un bell’ace (l’unico del match per la Prosecco DOC Imoco a fronte di ben 16 errori) ed è di nuovo +4 per la squadra ospite (11-15). La difesa gialloblù tiene sulla prevedibile reazione delle padrone di casa, Kat Plummer (22 punti in attacco alla fine, top scorer!) è un terminale sicuro per Asia Wolosz e le Pantere scappano via decise: 14-20 e lo striscione del traguardo (che vuol dire la Finale Scudetto) è vicino. La Prosecco DOC Imoco deve subire l’ultimo sussulto dell’Igor che torna a -3 (18-21), poi l’attacco gialloblù si spegne e c’è addirittura il -1 con Bosetti (22-23), time out di coach Santarelli. Provvidenziale il muro di Sarah Fahr per il 22-24, l’ex Danesi annulla il primo, ma sul secondo Katryn Plummer, la migliore oggi, non sbaglia il mani e fuori che regala l’ottava finale alle Pantere.nali di Plummer (5 punti) e un altro bel muro di Sarah il primo set è in carniere: 21-25.

I PROTAGONISTI-

Stefano Lavarini (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Abbiamo provato fino all’ultimo a prolungare la partita, credo che la partita di stasera sia un po’ una sintesi dell’anno, una stagione con tante difficoltà in cui la differenza l’ha fatta spesso più l’aspetto umano che quello professionale. Abbiamo dovuto fare i conti con tante difficoltà e questo non è certo un alibi ma un fatto e nonostante queste difficoltà siamo arrivati in semifinale in tutte le competizioni, venendo eliminate da squadre di livello altissimo. L’unico vero rammarico può essere la regular season, in cui credo che avremmo avuto margine per fare qualcosina di più e ci dispiace soprattutto per quello che riguarda la qualificazione alle coppe europee ».

Daniele Santarelli (Prosecco Doc Conegliano)- « E’ stata una gran bella partita. E’ stato importante per noi vincere in due gare pur non giocando qui a Novara sempre al top, con un po' di nervosismo, come è normale che sia in una finale scudetto. E’ un bel risultato. Siamo partiti benissimo come in Gara 1, abbiamo giocato due set esemplari poi nel terzo set abbiamo fatto così così, con tanti errori in battuta e diversi in attacco e loro lo hanno vinto meritatamente. Nel quarto pur non giocando nella maniera migliore stava andando benissimo, poi ci siamo ingarbugliati in una rotazione, alla fine ne siamo venuti fuori ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 1-3 (21-25 18-25 25-20 23-25)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 1, Bosetti 10, Danesi 9, Karakurt 20, Adams 7, Chirichella 7, Fersino (L), Carcaces 4, Battistoni 2, Bresciani, Giovannini. Non entrate: Bonifacio, Varela Gomez, Dell’aglio (L). All. Lavarini.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Robinson-cook 9, Lubian 7, Wolosz 5, Plummer 23, Fahr 10, Haak 17, De Gennaro (L), Gennari 2, De Kruijf 2, Squarcini. Non entrate: Samedy, Carraro, Pericati (L), Gray. All. Santarelli.

ARBITRI: Simbari, Papadopol.

NOTE –Durata set: 26′, 25′, 28′, 32′; Tot: 111′.

MVP: Asia Wolosz (Prosecco Doc)

Spettatori: 3962