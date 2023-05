Play Off: all'Eurosole va in scena Gara 2 Civitanova-Trento

ROMA- Si avvicina l’appuntamento con il secondo round delle Finali Play Off SuperLega Credem Banca . Giovedì 4 maggio, alle 20.30, davanti alle telecamere di RAI Sport, la Cucine Lube Civitanova torna in campo tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum per ospitate l’Itas Trentino. La situazione vede i dolomitici in vantaggio nella serie grazie al successo in quattro set centrato nel primo atto, nonostante l’uscita di scena di Srecko Lisinac nel secondo parziale, ben sostituito da Wout D’Heer. Tre dei quattro parziali giocati lunedì alla BLM Group Arena si sono chiusi al fotofinish, mentre nella seconda parte dell’ultimo set i marchigiani sono incappati nel loro unico vero giro a vuoto dell’incontro, che ha permesso agli uomini di Angelo Lorenzetti di chiudere la pratica con un’accelerata. Epilogo che non ha però cancellato il senso di equilibrio avvertito dai 4000 presenti per gran parte della contesa. A fare la differenza sono stati gli errori al servizio di Civitanova nel primo set, l’ottima serata trentina nel muro-difesa e la flessione finale dei marchigiani. A nulla è valsa la tempestività delle mosse di Gianlorenzo Blengini, che ha attinto alle risorse in panchina senza però ottenere le risposte sperate. Appassionante la sfida bulgara tra Matey Kaziyski, MVP dell’incontro e top scorer con 22 punti, e Alex Nikolov (20 sigilli), che alla vigilia di Gara 2 sarà premiato come Credem Banca MVP delle Semifinali. Si preannuncia una notte di grande pallavolo.

CUCINE LUBE CIVITANOVA - ITAS TRENTINO-

PRECEDENTI: 91 (51 successi Cucine Lube Civitanova, 40 successi Itas Trentino).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 3 precedenti – 1 nelle Finali Scudetto (1 successo Trento), 2 in Regular Season (1 successo Civitanova, 1 Successo Trento).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 22 precedenti – 1 nella Finale Scudetto 2022/23 (1 successo Trento), 5 in Semifinale 2021/22 (3 successi Civitanova, 2 successi Trento), 4 in Semifinale 2020/21 (3 successi Civitanova, 1 successo Trento), 4 in Semifinale 2018/19 (3 successi Civitanova, 1 successo Trento), 3 in Finale 2016/17 (3 successi Civitanova), 1 in Finale V-Day 2011/12 (1 successo Civitanova), 4 in Semifinale 2009/10 (3 successi Trento, 1 successo Civitanova).

EX: Marko Podrascanin a Lube nel 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off: Barthelemy Chinenyeze - 3 punti ai 100, Alex Nikolov - 11 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Daniele Lavia - 15 punti ai 100, Srecko Lisinac - 22 punti ai 100 (Itas Trentino).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Donovan Dzavoronok - 22 punti ai 100, Matey Kaziyski - 10 attacchi vincenti ai 500, 21 punti ai 600.

Nei Play Off: Alex Nikolov - 11 punti ai 200, Daniele Sottile - 8 punti ai 100, Marlon Yant Herrera - 20 punti ai 300, Ivan Zaytsev - 5 battute vincenti ai 100, 5 muri ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Matey Kaziyski - 13 punti ai 1400, Daniele Lavia - 7 punti ai 200, Srecko Lisinac - 24 punti ai 300, Gabriele Nelli - 14 punti ai 100 (Itas Trentino).

In carriera tutte le competizioni: Mattia Bottolo - 26 punti ai 1000, Ivan Zaytsev – 11 attacchi vincenti ai 4500 (Cucine Lube Civitanova); Oreste Cavuto - 1 muri vincente ai 100, Daniele Lavia - 3 muri vincenti ai 200, Gabriele Nelli - 18 attacchi vincenti ai 1000, 4 muri vincenti ai 100.



Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- ! Peccato per le occasioni sprecate nel primo e nel terzo set di Gara 1, ma guardiamo avanti cercando di migliorarci. Dovremo limare qualcosa dai nove metri. Per noi è importante essere più incisivi al servizio contro una squadra di alto livello come l’Itas, che riceve bene. Lotteremo finché non sarà caduto l’ultimo pallone; queste gare facilitano la crescita del gruppo, ma ora conta vincere ».

Wout D'Heer (Itas Trentino)- « Vincere Gara 1 è stato bello ed importante, ma sono sicuro che giovedì ci attenderà un compito ancora più difficile visto che giocheremo in casa della Cucine Lube. Il match arriva molto presto, ad appena tre giorni dalla prima sfida, ma sappiamo che questo sarà un periodo senza pausa sino alla fine. I Play Off sono così ».



GARA 2 FINALI - PLAY OFF-

Giovedì 4 maggio 2023, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino Arbitri: Vagni, Zavater