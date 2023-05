Play Off:Milano in finale scudetto

FIRENZE- La Vero Volley Milano è per la seconda stagione consecutiva in Finale Scudetto della Serie A1 femminile. Grazie ad una performance fatta di cuore, qualità, generosità e determinazione, la squadra allenata da Marco Gaspari ha avuto la meglio sulla Savino Del Bene Scandicci in Gara 3 di una Serie che ha regalato emozioni a dismisura. Dopo aver perso Gara 1 3-1 giovedì scorso e vinto con lo stesso risultato all’Arena domenica, Orro e compagne hanno approcciato la sfida decisiva con il piglio delle grandi giornate. Una Thompson monumentale nei primi due parziali (28 punti finali, per questo premiata MVP), con le difese di Larson, Sylla e Parrocchiale a fare la differenza, la Vero Volley si costruisce il vantaggio che sembra spianarle la strada. Ed invece, dopo aver avuto il carattere di annullare il matchpoint e vincere il terzo parziale, con Milano che era stata ad un passo dall’aggiudicarsi il confronto, Scandicci tira fuori l’orgoglio e va a prendersi anche il quarto gioco, con Antropova (27 punti per lei) e Washington a trainare le toscane alla parità. Nel tie-break è però ancora una volta la squadra lombarda a sembrare più in palla. Con Sylla a mettere a terra palle importanti, Stevanovic e Folie a farsi vedere sia a muro che in attacco, Milano costruisce un vantaggio 10-6 e 12-7 che le regala il paradiso. In Finale Scudetto sarà sfida a Conegliano, come in Finale di Coppa Italia e come la passata stagione. Una sfida tutta da vivere che inizierà sabato 6 maggio, alle ore 20.45 in Veneto per Gara 1, poi martedì 9 maggio sarà Gara 2 all’Arena sempre alla stessa ora.

Barbolini parte con Di Iulio in regia, Antropova opposto, Alberti e Washington centrali, Pietrini e Zhu bande e Castillo libero. Gaspari risponde con Orro-Thompson, Folie e Stevanovic al centro, Larson e Sylla schiacciatrici e Parrocchiale libero. Break Scandicci con due lampi di Zhu e l’errore di Sylla, 3-1, ma Thompson e l’errore di Antropova segnano la parità (3-3). Equilibrio fino al 7-7, poi diagonale vincente di Thompson ed errore di Antropova per il break Milano, 9-7. Due muri di Sylla, rispettivamente su Antropova e Washington, valgono il 12-9 Vero Volley, ma Scandicci reagisce con Pietrini (13-10). Livello altissimo di gioco da entrambe le parti, con difese da favola e attacchi vincenti da brivido. Una super Thompson trascina le rosa (16-13), ma Antropova e Pietrini non sono da meno, con la squadra di casa che tiene il passo, 16-14. Thompson piazza il pallonetto del 18-15 e Barbolini inserisce Mingardi per Antropova, con Zhu che accorcia le distanze (18-16). Continua la prestazione da favola di Thompson (20-17), ma anche quella di Zhu non è da meno (20-18), con Milano che trova però il più quattro (22-18) e Barbolini chiama time-out. Il servizio di Pietrini agevola il break delle padrone di casa, ben finalizzato da Antropova, e questa volta è Gaspari a fermare il gioco sul 22-20 per la Vero Volley. Due fiammate di Folie valgono il 24-21 Milano, brava a chiudere il primo set, 25-21 (errore di Washington).



Belien per Washington unica novità rispetto ad inizio gara nel secondo set, con le ospiti che piazzano il break con Antropova (ace) e Zhu ma vengono prontamente agganciate e superate da Milano con Stevanovic (muro su Zhu) e Folie (ace), 3-2. Thompson e Stevanovic guidano la Vero Volley alla fuga, prima sul 5-3 e poi sul 6-4, con il muro di Larson su Antropova che vale il 7-4 delle rosa e Barbolini chiama time-out. Alla ripresa del gioco Milano scappa con l’errore di Antropova, 9-5, ma la schiacciatrice ospite si rifà prontamente, 9-7. La Vero Volley difende forte con Sylla e Parrocchiale, imposta alla perfezione con Orro e chiude con efficacia con Thompson, 11-8. Sylla e Thompson chiudono delle azioni lunghe e combattute, con Milano che vola sul 15-9 e Barbolini che ferma il gioco. Mini break toscano alla ripresa del gioco con Zhu (15-11), ma la continuità di Thompson, sia in attacco che in battuta, è straordinaria: diagonale vincente ed ace che porta la Vero Volley sul 17-11. Fast di Stevanovic, poi mani e fuori di Pietrini, ma sempre lombarde avanti grazie all’errore di Mingardi dai nove metri 19-13. Dentro Begic per Sylla, ma due sbavature delle rosa e la giocata di Zhu permettono alla Savino Del Bene di accorciare, 19-16 e Gaspari chiama a raccolta le sue. Zhu chiude uno scambio da favola (19-17), ma il muro di Thompson su Antropova e l’errore di Zhu spingono sul 22-18 Milano. Un errore per parte in battuta agevola la Vero Volley, che scappa sul 24-19 con Thompson e chiude, sempre con l’americana, anche il secondo gioco: 25-20.



Nel terzo parziale in campo gli stessi sestetti di inizio gara e punto a punto iniziale (2-2). Break Scandicci con l’ace di Antropova ed il muro di Washington su Thompson, 4-2, ma Milano tiene il passo con la sua opposta americana, davvero in serata di grazia (5-4). Dopo il mani e fuori di Di Iulio (7-5), arrivano due errori delle padrone di casa che valgono la parità (7-7) e aprono una fase di punto a punto fino all’8-8, momento in cui la Savino Del Bene tornare a spingere bene in attacco con Alberti e Antropova, 10-8. Milano impatta con Sylla e Folie (ace), 10-10, e si prosegue con un punto a punto intensissimo fino al 16-16 con Antropova a schiacciare per Scandicci e Thompson e Folie per Milano. Antropova spara out in lungolinea, Alberti punisce dal centro la difesa delle rosa, con le conclusioni da favola di Sylla e Thompson che valgono il 19-17 Milano e Barbolini chiama time-out. Sul 20-17 Vero Volley, dentro Merlo per rinforzare la ricezione delle toscane, che puniscono con il devastante turno dai nove metri di Antropova e due doppie di Milano (20-20) e Gaspari chiama time-out. Zhu non sbaglia e la Savino Del Bene sorpassa, 21-20, ma Thompson pareggia i conti prontamente (21-21). Begic in battuta agevola la giocata vincente di Thompson, 23-22 e Barbolini ferma il gioco, ma alla ripresa del gioco la bosniaca spara out (23-23). Finale tutto delle padrone di casa, che non perdono la testa a sfruttano due ottime giocate di Pietrini per regalarsi il set, 26-24.



Quarto set, stesse interpreti di inizio match e partenza sprint di Scandicci con Zhu e Washington (muro su Folie), 2-0. Washington a bersaglio dal centro, Antropova dal lato e padrone di casa che salgono di entusiasmo e volano sul 5-2, con Gaspari che chiama time-out. Prosegue il filotto delle padrone di casa, con Pietrini, la doppia di Sylla ed il muro di Washigton su Stysiak, entrata per Thompson, che vale l’8-2. Larson trascina le sue al rientro con due assoli (10-5) e Folie va a murare con carattere Zhu (11-6). Toscane molto lucide in difesa e determinate in attacco, anche grazie all’entusiasmo acquisito con la vittoria del parziale precedente al fotofinish, mentre Vero Volley meno precisa in fase di attacco: 14-8 Savino Del Bene. Gaspari inserisce Begic per Sylla, Davyskiba per Larson e Rettke per Stevanovic, con la stessa Rettke che capitalizza il preciso turno in battuta di Begic (15-10). Pietrini mura Stysiak dopo l’errore in attacco di Davyskiba: Scandicci vola sul 19-11 e Milano sembra accusare il colpo. Rientra Thompson per Stysiak e l’errore in battuta di Zhu sembra tenere in corsa le rosa (20-13). Begic non sbaglia (21-14 e 22-15), ma quando Washington la mura e Antropova piazza il lungolinea vincente è 24-15 Scandicci. Attacco vincente ed ace di Begic, poi invasione Scandicci e Barbolini chiama la pausa sul 24-18 per le sue. Antropova chiude il set, 25-18, per la Savino Del Bene.





Nel tie breaksi riparte con le stesse dodici di inizio match ed è punto a punto nel prologo, 3-3. Break Milano con il turno in battuta di Folie ad agevolare le giocate vincenti di Thompson e Sylla, 6-3. Con la giocata vincente di Sylla, fondamentale il suo apporto in questo tie-break, la Vero Volley chiude avanti al tie-break, 8-5, e continua a spingere bene con Thompson, 9-6. Il muro di Folie su Zhu spinge le milanesi sul 12-7 e Barbolini chiama time-out. Folie piazza il 13-8 e poi il 14-9. Candi spara a rete il servizio, ma Folie chiude set, 15-8 e gara 3-2.



I PROTAGONISTI-

Myriam Sylla (Vero Volley Milano)- « Bellissima vittoria per noi. Siamo tanto felici, non so cosa dire dopo una partita di questa intensità. Abbiamo avuto il coltello tra i denti, contro una squadra forte che nel terzo e quarto set ha sbagliato sempre meno. Brave noi nel quinto parziale a reagire. Ora Conegliano, un’altra battaglia ma noi siamo pronte ».

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – VERO VOLLEY MILANO 2-3 (21-25 20-25 26-24 25-18 10-15) –

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti 5, Antropova 27, Zhu 18, Washington 10, Di Iulio 2, Pietrini 13, Castillo (L), Mingardi 1, Merlo, Yao, Belien, Sorokaite. Non entrate: Angeloni (L), Guidi. All. Barbolini.

VERO VOLLEY MILANO: Larson 8, Folie 11, Thompson 28, Sylla 13, Stevanovic 11, Orro 1, Parrocchiale (L), Begic 4, Rettke 3, Davyskiba 2, Stysiak, Candi. Non entrate: Allard, Negretti (L). All. Gaspari.

ARBITRI: Goitre, Florian.

NOTE –Durata set: 29′, 29′, 36′, 28′, 20′; Tot: 142′.

MVP: Jordan Thompson (Vero Volley Milano)