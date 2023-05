Vallefoglia rinforza il centro con Agnese Cecconello

LA CARRIERA-

La centrale triestina ha iniziato a calcare i campi da pallavolo giovanissima e già a 16 anni ha esordito in serie B1 (era la stagione 2015-2016) con Casal De’ Pazzi, alternando i suoi impegni tra il club e la nazionale juniores. La prima stagione in A1 è quella 2020-2021, quando veste la maglia di Scandicci, formazione con la quale disputa la sua prima Coppa CEV. Roma non è stato un semplice passaggio: nel 2019-2020 la Serie A2 e poi una nuova esperienza nel 2021-2022, prima del trasferimento a Cuneo.

La stagione che si è appena messa alle spalle è stata molto positiva: in regular season ha effettuato 344 battute, con 37 errori e 12 ace (efficienza 42%), 274 attacchi, 116 punti, 223 tocchi positivi a muro (48 dei quali a punto). Numeri e prestazioni che le sono valse la chiamata in nazionale: coach Mazzanti l’ha convocata nel gruppo che inizia la preparazione per la Volleyball Nations League 2023 e da questo pomeriggio è presente al raduno di Lanciano (Chieti) per il primo collegiale che si concluderà il 14 maggio.

LE PAROLE DI AGNESE CECCONELLO-

« Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza a Vallefoglia: è un’occasione importante per puntare ancora più in alto ».

Nel tuo palmares ci sono già esperienze e vittorie importanti, cosa rappresenta Vallefoglia nel percorso professionale?

« Sono molto fiduciosa su quello che mi aspetta, molto sicura che sarà un anno molto stimolante per me e, di conseguenza, spero che lo sia allo stesso modo anche per la squadra. Possiamo raggiungere obiettivi importanti ».

La Megabox sta costruendo una squadra solida: sei pronta per questa nuova stagione?

« Le giocatrici con più esperienza saranno un modello per me, un motivo di ispirazione. Sono contenta di poterle conoscere e spero di riuscire a legare con tutto il gruppo che sta prendendo forma in queste settimane ».

La prossima stagione sarà per te la quarta consecutiva in A1: che certezze hai maturato finora?



« Che il campionato italiano è molto forte ed equilibrato, non esistono risultati scontati. Tutto questo significa impegno e sacrificio per dare il massimo in ogni partita. Sono convinta che, oltre alle qualità e potenzialità individuali, sia importante essere una vera squadra ».

Quali sono i tuoi interessi fuori dal volley?



« Sono comunque lo sport in generale, l’arte e la psicologia ».

Hai un desiderio ancora non realizzato?



« Sono diversi. Preferisco dire che ho un grande obiettivo: continuare a migliorarmi per essere la miglior giocatrice possibile ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE IVANO ANGELI-

« Un’altra atleta giovane, nel giro della nazionale che viene con noi con motivazioni forti, ha voglia ed entusiasmo: tutto ciò che serve per fare bene ».