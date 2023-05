Finale scudetto: all'Arena Milano e Conegliano in campo per Gara 2

MONZA- Con ancora ben impressa nella memoria la fantastica Gara 1 che ha aperto la Serie di Finale Scudetto, è già tempo di proiettarsi al secondo capitolo della contesa tra la Vero Volley Milano e la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Teatro di Gara 2 sarà l'Arena di Monza, già verso il tutto esaurito per un clima che si preannuncia bollente: fischio d'inizio fissato alle ore 20.45 di martedì 9 maggio, in diretta su Rai Sport + HD e Sky Sport Arena. Una Gara 1 che certamente verrà ricordata a lungo da tutti gli appassionati di volley quella andata in scena al Palaverde di Villorba. Un inizio folgorante da parte delle ragazze di coach Gaspari ha spaventato il palazzetto trevigiano, che si è trovato a sostenere le proprie beniamine anche sul pesante risultato di 7-18. Poi una reazione d'orgoglio e carattere ha permesso il pareggio sul 22-22, prima del nuovo allungo milanese che ha regalato lo 0-1. La partita si è confermata viva e accesa anche nei successivi tre parziali, con la squadra di coach Santarelli che prima ha pareggiato sull'1-1 e poi sul 2-2, quando le avversarie si erano nuovamente fatte avanti dopo uno spettacolare terzo set. Il decisivo tie-break ha sorriso alla fine alle pantere, che nel momento del bisogno si sono appoggiate su una Lubian da applausi, meritatamente premiata come miglior giocatrice dell'incontro. Una partita in cui sono decisamente spiccate le due opposte titolari: Jordan Thompson ha chiuso con 36 punti e il 46% in attacco, con 1 ace e 2 muri, mentre Isabelle Haak con 32 punti e il 43%, con 1 ace e 3 muri. Da segnalare le ottime prestazioni delle centrali, protagoniste da entrambi i lati: oltre a Marina Lubian, che ha chiuso con 19 punti (66%, 2 ace e 1 muro), bene anche la compagna Sarah Fahr (12 punti con l'88%, 1 ace e 3 muri), mentre per Milano spiccano i 12 punti (46%, 3 muri) dell'ex Raphaela Folie, best server dell'incontro con 3 ace, ma anche l'ottimo ingresso di Rettke dal terzo parziale (4 punti, 50%). L'efficienza generale in attacco si è attestata sul 31% per le padrone di casa e sul 25% per le ospiti, con una differenza sostanziale negli ultimi due set a favore delle gialloblu: 24% contro 13% nel quarto, 28% contro 12% nel quinto. Differenza anche in ricezione, con l'efficienza di Conegliano sul 47% e quella di Milano sul 31%: qui spiccano le prestazioni di Robinson-Cook e di Begic, che su 24 palloni ricevuti hanno fatto segnare un'efficienza rispettivamente del 79% e del 62%, più indietro Larson (25 palloni, 40%) e Plummer (48 palloni, 39%). Nella scorsa stagione, dopo il 2-3 del Palaverde da parte di Milano, Conegliano pareggiò i conti all'Arena di Monza sfruttando ancora una volta il tie-break, rimontando dall'iniziale 2-0 delle padrone di casa. Quest'anno, il mantenimento del fattore campo da parte delle pantere in Gara 1 costringerà la squadra di coach Gaspari a difendere il proprio palazzetto e tentare in tutti i modi l'1-1 nella Serie, onde evitare di regalare alle avversarie il match point già in Gara 3, in programma giovedì 11 maggio al Palaverde. Coach Marco Gaspari alla vigilia dell'incontro:

« Dobbiamo approfittare delle opportunità che ci capiteranno durante la gara. Abbiamo fatto una Gara 1 intensa dall'inizio alla fine, avendo occasioni anche per crearci un vantaggio. In Gara 2 servirà maggiore attenzione sulle situazioni che ci capiteranno. Non dobbiamo avere rimpianti per aver perso al tie-break, ma maggiore focus nei momenti che contano. Il muro-difesa ha funzionato: siamo stati attenti, abbiamo toccato tanto mettendo in difficoltà i loro esterni. Crescere sulla fase cambio palla e allontanare, ancora una volta, Wolosz da rete, oltre a sfruttare le occasioni che Conegliano ci potrà dare, facendo bene le nostre cose, devono essere gli obiettivi per provare a pareggiare la Serie ».



Queste invece le parole di coach Daniele Santarelli:

« Credo che nel poco tempo che abbiamo a disposizione, dopo aver lavorato per mesi per arrivare alla finale, sia molto molto complicato fare aggiustamenti o cambiamenti nel piano di gioco. Quello che invece si può fare, da ambo le parti, sarà giocare nel miglior modo possibile rispetto alle proprie caratteristiche e cercare di limitare i punti di forza delle avversarie. Siamo due squadre forti che si meritano la finale per la continuità di rendimento durante l'annata e il valore complessivo dei team. In Gara 1 si è vista una pallavolo non perfetta, ma ricca di emotività e suspense, come è giusto che sia in una Finale Scudetto dove la posta in palio è la più alta che ci sia. Ieri abbiamo tirato un po' il fiato, oggi abbiamo ripreso a darci sotto in palestra e partiamo per Monza per un'altra sfida che si preannuncia affascinante in un palasport che sarà caldo come lo è stato al Palaverde. C'è poco da fare, ci allacciamo le scarpe e scenderemo in campo per fare la nostra migliore partita perchè vogliamo vincere questa Gara 2 e per farlo ci vorrà un match giocato ad altissimo livello da parte della mia squadra ».

GARA 2 FINALE SCUDETTO-



Martedì 9 maggio ore 20.45

Vero Volley Milano – Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Piana-Vagni-Rolla



LA SERIE-

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Vero Volley Milano 1-0

I PROSSIMI TURNI-



GARA 3-



Giovedì 11 maggio (se 2-0: ore 18.00) – (se 1-1: ore 20.45)

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Vero Volley Milano

EVENTUALE GARA 4-

Sabato 13 maggio ore 21.25

Vero Volley Milano– Prosecco Doc Imoco Coneglian

EVENTUALE GARA 5-

Lunedì 15 maggio ore 20.45

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Vero Volley Milano