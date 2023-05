T'ara Ceasar primo rinforzo della UYBA

LA CARRIERA-

Nata il 20 luglio 1999 a Panama City in Florida, 185cm di altezza, ha svolto con profitto la carriera universitaria, laureandosi in Criminologia nell'autunno 2020 ed ottenendo numerosi riconoscimenti all'interno delle squadre di Georgia University e Florida University. Le sue ottime prestazioni hanno acceso i riflettori dei club europei nel dicembre 2021, quando T'ara si è trasferita in Germania all'Allianz MTV Stuttgard, dando una grossa mano al team nella seconda parte della stagione per ottenere la vittoria nella Bundesliga e per raggiungere la finale di CEV Cup contro l'Eczacibasi. Nel 2022/23 ha giocato in Polonia con la maglia del BKS BOSTIK Bielsko-Bia?a, iniziando bene la stagione con 161 punti realizzati nelle 9 partite disputate tra pre-season e campionato (buone percentuali e pochi errori per lei): poi uno strappo al tendine d'achille l'ha costretta allo stop, ma T'ara è già a un buon punto del lavoro di recupero per tornare più forte di prima e per essere pronta per la sua prima esperienza nel campionato italiano, proprio con la maglia delle farfalle.

LE PAROLE DI T'ARA CEASAR-

« Ciao a tutti! Sono super entusiasta di venire a giocare nel campionato italiano: a livello internazionale, questo è uno dei migliori tornei, pieno di molte grandi giocatrici. La UYBA è un club che ha progetti molto stimolanti ed è una società affermata di cui sono molto entusiasta di far parte. Ho avuto un'ottima impressione delle idee del presidente Giuseppe Pirola e non vedo l'ora di conoscere anche un'idolo mondiale della pallavolo come Francesca Piccinini. Con coach Julio Velasco e con le nuove compagne di squadra prevedo che faremo una grande stagione il prossimo anno. Grazie mille Busto, ci vediamo presto! ».