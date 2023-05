Ana Beatriz Correa vestirà la maglia giallorossa ?

ROMA- Dopo la trionfale stagione che ha riportato la Roma Volley nel massimo campionato di pallavolo, il presidente Mele sta muovendo le sue pedine per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato. Stando ai ben informati la società giallorossa sta per tesserare la centrale brasiliana Ana Beatriz Correa (per tutti Bia) che ritornerebbe in Italia dopo aver giocato nel campionato 2021/2022 nelle file della Savino Del Bene Scandicci, prima di trasferirsi in Turchia al Kuzeyboru. Giocatrice di grande spessore Bia è stabilmente nella nazionale carioca con la quale ha vinto anche tre medaglie d'argento nella Volleyball Nations League (2019, 2021, 2022) e quella d'oro nel Grand Prix 2017, superando in finale proprio l’Italia. L’ufficializzazione potrebbe arrivare nelle prossime ore.