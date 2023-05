Giorgia Frosini è l'opposto di Busto

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- La costruzione della nuova e-work Busto Arsizio 2023/24 continua con l'annuncio dell'arrivo in biancorosso di Giorgia Frosini , opposto quest'anno in forza al Volley Bergamo 1991. La giocatrice, nata a Bologna il 29 novembre 2002 rappresenta uno dei più grandi giovani talenti della pallavolo italiana e le sue prestazioni di questa stagione le sono valse la convocazione in maglia azzurra da parte di coach Mazzanti per un collegiale di preparazione all'imminente VNL. 191cm di altezza, forza esplosiva e tanta voglia di emergere, Giorgia Frosini è pronta per sposare il nuovo progetto affidato a coach Velasco: due anni di contratto e opzione per la terza stagione a testimonianza di quanto la società creda in lei.

LA CARRIERA-

La carriera di Frosini inizia al Team Verona in serie C a soli 13 anni fino al 2016, prosegue poi al Pool Piave dove disputa anche campionati di B2 e B1 fino al 2019, mentre l'anno successivo passa al Club Italia in serie A2 per due stagioni. Nel 2021/22 veste la maglia dell'Imoco Volley Conegliano conquistando la Supercoppa italiana, la Coppa Italia e lo scudetto mentre, come detto, nell'ultima stagione ha avuto la possibilità di giocare con più frequenza con la maglia di Bergamo.

Già brillante il percorso in maglia azzurra: conquista il campionato europeo Under 16 nel 2017, la medaglia d'argento al campionato europeo Under 17 nel 2018 e al campionato mondiale Under 18 nel 2019 (miglior opposto del torneo), e aggiudicandosi l'oro al mondiale Under 20 nel 2021.

Nel 2022, vince l'europeo con l'Under-21, ottiene le prime convocazioni nella nazionale maggiore, con cui vince l'oro ai XIX Giochi del Mediterraneo.

LE PAROLE DI GIORGIA FROSINI-

« Sono molto felice di entrare a far parte di questa squadra, non ci ho pensato molto prima di dire sì alla UYBA: credo sarà per me un'opportunità importantissima per crescere sia tecnicamente che mentalmente. Il mio desiderio è quello di giocare per fare ancora più esperienza ed affermarmi come giocatrice di livello in serie A1. Ogni esperienza passata mi ha dato tanto ed ha contruibuito a portarmi fin qui: a Conegliano ho imparato da tante campionesse il modo di lavorare in palestra e l'atteggiamento vincente, a Bergamo in questa stagione ho avuto l'opportunità di giocare di più e con le mie entrate in campo ho acquisito consapevolezza dei miei mezzi. Ora è il momento di mettersi in gioco al 100% e credo che il progetto di Busto Arsizio sia perfetto per dare spazio alle atlete giovani che hanno voglia di mettersi in evidenza: penso che Julio Velasco sia la persona più indicata questo tipo di percorso molto stimolante che la società ha deciso di intraprendere. Ora lavoro con la nazionale: sono nel giro azzurro da quando avevo 14 anni ma devo dire che ogni volta ricevere una chiamata è emozionante e rappresenta una conferma del buon lavoro svolto. Poi la mia testa sarà solo per la UYBA ».