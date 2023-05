Degradi ha firmato per Vallefoglia

E Degradi è in perfetta sintonia con questa filosofia. La schiacciatrice pavese, 27 anni, con la maglia di Pesaro nella stagione 2016-2017, ha appena ultimato il primo ritiro con la nazionale di Mazzanti in vista della Nations League 2023. La maglia dell’Italia l’ha indossata a partire dalla Nazionale Under 18, con la quale ha vinto il Torneo 8 Nazioni nel 2012; si è guadagnata la medaglia d’argento nel Campionato Europeo 2013. Dal 2018 è puntualmente chiamata dalla nazionale maggiore

Nel campionato che si è appena concluso, Alice è stata molto positiva: 316 battute con 21 ace, 559 ricezioni con 23 errori, 747 attacchi e 318 punti, 56 muri positivi, con 11 punti. Isuoi attacchi migliori sono la pipe e la spinta in banda.

LE PAROLE DI ALICE DEGRADI-

« Ogni volta che raggiungo un risultato, ne voglio un altro migliore. Quindi per realizzare il mio sogno sportivo vorrei vincere tutto, sia nel club che in nazionale. Ho comunque imparato ad andare avanti a singoli passi e pensare sempre all’obiettivo più vicino: quando l’ho raggiunto penso a quello successivo ».

Da Cuneo, passando per Busto, adesso a Vallefoglia…

« Sono molto contenta di approdare in questa realtà perché è un ambiente giovane e positivo, con tanta voglia di far bene e crescere. È una società ambiziosa: a Vallefoglia continua il mio percorso per cercare di arrivare sempre più in alto. Cuneo e Busto sono stati dei passaggi molto importanti, sia dal punto di vista della mia crescita sportiva che personale: mi hanno lasciato nel cuore tante belle persone ».

Sei una nuova Tigre tra le Tigri…

« Quella che sta nascendo è una squadra molto equilibrata, con giocatori che hanno fame: per me questa è una qualità che vale molto più di altre. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con tutte loro. Penso che, tutte insieme, potremmo toglierci tante soddisfazioni ».

All’interno di un campionato che è molto competitivo, come ha dimostrato anche la serie finale che ha assegnato lo scudetto. Quali saranno i nuovi equilibri?

« Penso che si alzerà ulteriormente l’asticella: Monza e Scandicci si stanno rinforzando ancora e la corsa allo scudetto vedrà più protagoniste. Anche quelle che sono considerate squadre da metà classifica stanno crescendo, diventando più competitive a livelli molto importanti: significa che ogni partita sarà equilibrata e questo è un plus per chi va in campo e per chi se la gode dalla tribuna ».

Cosa fai quando non giochi a pallavolo?

« Mi sono laureata in ingegneria gestionale, adoro viaggiare nei posti più particolari e sperduti, fare immersioni e vorrei continuare a studiare chitarra ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE IVANO ANGELI-

« Ci aspettiamo molto da lei e sono certo che, insieme a tutto il gruppo che sta nascendo, contribuirà a farci fare un altro salto in avanti. La squadra è ancora in fase di costruzione, ma la nostra visione non è cambiata in questi anni: il 29 maggio di due anni fa conquistammo la Serie A1 e da allora sono venute una salvezza alla penultima giornata e un nono posto. Chi viene da noi sposa un progetto, consolidare per crescere, e può contare su un’organizzazione all’altezza dei top club ».