Cuneo ha un nuovo libero: Federica Ferrario

CUNEO - La Cuneo Granda Volley ha un nuovo libero, Federica Ferrario . La ventiduenne giocatrice varesina proviene da tre stagioni a Soverato in A2. E' già a disposizione del tecnico Bellano e da oggi si allenerà con la squadra che già il 16 maggio ha iniziato il primo dei tre periodi di lavoro della preseason biancorossa, la cui conclusione è prevista per giovedì 25. LACARRIERA-

Federica Ferrario, 162 centimetri di altezza, originaria di Cittiglio (Varese), si avvicina alla pallavolo nella formazione del Laveno, poi ecco le esperienze a Vergiate, Cislago, Monza, Novara; in maglia Igor viene anche premiata come miglior libero delle finali nazionali Crai 2018. Nell'estate del 2019 il passaggio a Vallefoglia in Serie B1, in quella successiva l'approdo a Soverato, dove nelle ultime due stagioni è stata il punto di riferimento della seconda linea biancorossa, distinguendosi soprattutto nel fondamentale della difesa. Nella scorsa annata per lei una buona continuità di rendimento e la soddisfazione personale del riconoscimento di MVP nella partita esterna contro la Bsc Materials Sassuolo dello scorso 8 aprile, adesso la grande occasione di mettersi alla prova nella massima serie con la maglia di Cuneo. Fuori dal campo, Ferrario è iscritta alla facoltà di Scienze Motorie.



LE PAROLE DI FEDERICA FERRARIO-

«La chiamata di Cuneo è stata piuttosto inattesa e mi ha fatto molto piacere. Non ci ho pensato su due volte, perché l'approdo in Serie A1 era uno dei miei obiettivi. Arrivo con tanta umiltà e con la consapevolezza che dovrò lavorare duramente, perché il livello medio sarà molto più alto. Sono cresciuta guardando giocare la Yamamay Busto Arsizio di Giulia Leonardi, che insieme a Moki De Gennaro è sicuramente un'ispirazione per me. Il mio punto forte è la difesa, mentre sento di dover migliorare in ricezione e nell'alzata, soprattutto in palleggio. Potermi mettere subito al lavoro con lo staff e alcune delle mie nuove compagne è un'opportunità che cercherò di sfruttare al meglio».