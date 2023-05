Olivia Rozanski il primo volto nuovo di Bergamo

Sarà la sua seconda stagione italiana. Alla prima ha subito messo in bacheca un trofeo, vincendo con Chieri la Challenge Cup. Per la seconda avventura tricolore ha scelto il Volley Bergamo 1991. Per continuare a raccogliere emozioni.

LA CARRIERA-

Nazionale polacca, francese di nascita, figlia d’arte che segue le orme della mamma, giocatrice polacca che ha chiuso la sua carriera in Francia, Olivia, agli ordini del tecnico italiano Stefano Lavarini, lavorerà per l’intera estate con la sua Nazionale e disputerà la VNL, l’Europeo e andrà a caccia della qualificazione olimpica. E poi raggiungerà Bergamo per indossare la maglia rossoblù. Classe 1997, prima del suo arrivo in Italia ha vestito anche le maglie del Bielsko-Bia?a e del Legionovia.

LE PAROLE DI OLIVIA ROZANSKI-

« Sono nata in Francia e ho vissuto lì per 17 anni. Successivamente mi sono trasferita in Polonia e ho iniziato un nuovo capitolo della mia vita. Ma ho iniziato a giocare a pallavolo in Francia, quando avevo 12 anni: mia madre era una giocatrice di pallavolo, che ha iniziato a giocare in Polonia e ha concluso la sua carriera in Francia. Ho sempre voluto essere come lei. Le mie squadre? Il mio primo club professionistico è stato il Bielsko-Bia?a, per 3 anni, poi ho giocato nel Legionovia Legionowo per 2 anni e il mio ultimo club è stato Chieri, dove solo un mese fa ho vinto la Challenge Cup. Con la Nazionale polacca ho invece conquistato una medaglia d’oro al Volley Masters di Montreux nel 2019 ».

Appassionata di videogiochi e serie tv, non si separa mai del suo cane, Suzi. Cosa sai di Bergamo?

« Ho sentito che è una bellissima città con molti appassionati di pallavolo. Non vedo l’ora di visitarla e far parte di questo club che nella stagione appena conclusa ha saputo stupire. La sfida per il prossimo campionato sarà quella di confermare il valore di questa squadra ».