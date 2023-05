Maja Storck nuovo martello di Pinerolo

PINEROLO (TORINO)- Il primo nuovo martello della Wash4green Pinerolo è Maja Storck Svizzera di Basilea, opposto, classe 1998, 184 cm d’altezza, la scorsa stagione in A1 alla Reale Mutua Fenera Chieri .

LA CARRIERA-

Prima di approdare in Italia Maya ha militato 4 anni in Germania, due anni ad Aachen e altri due col Dresdener SC, con cui ha vinto lo scudetto 2020/2021 e si è aggiudicata per due volte di fila il premio di MVP della Bundesliga.

Numeri importanti quelli della sua ultima stagione in Germania: miglior realizzatrice del campionato con 390 punti, votata otto volte MVP, ha anche partecipato alla Champions’ League chiudendo il girone col Dresdener con 98 punti personali.

Da diversi anni è un punto fermo della nazionale svizzera.

LE PAROLE DI MAJA STORCK-

« Sono molto contenta di giocare per Pinerolo la prossima stagione! Sono felice di questa nuova sfida che mi si presenta. Nell’ultima stagione ho imparato molte cose nuove e non vedo l’ora di metterle in pratica l’anno prossimo con la mia nuova squadra! Sono impaziente di conoscere le mie nuove compagne, lo staff, la Società e tutto il caloroso pubblico di Pinerolo».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO FRANCESCO CICCHIELLO-

« Maja è una giocatrice dalle grandi potenzialità che prima di approdare in Italia ha al suo attivo un’importante esperienza nel campionato tedesco. A Chieri si è ambientata benissimo dove ogni volta che è stata chiamata in causa ha dimostrato le sue grandi qualità offensive e ha scelto Pinerolo per fare il grande salto di qualità ».