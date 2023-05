Bergamo giocherà a Treviglio nel prossimo campionato

BERGAMO- L’ indisponibilità del Pala Intred di Bergamo, che verrà convertito in una nuova struttura museale, ha reso necessario il trasferimento in provincia per la storica società di pallavolo femminile che disputerà gli incontri casalinghi della Regular Season del Campionato di Serie A1, della Coppa Italia e degli eventuali Play Off al PalaFacchetti di via del Bosco a Treviglio. Il Volley Bergamo 1991 si allenerà a Treviglio tutti i venerdì.

LE PAROLE DEL SINDACO DI TREVIGLIO JURI IMERI-

« Siamo contenti di annunciare questo accordo che riporterà in città una delle realtà più gloriose dello sport italiano. Abbiamo ancora negli occhi le notti di Champions League disputate a Treviglio e siamo sicuri che questa collaborazione potrà portare ulteriori benefici a un territorio come il nostro che è costantemente in movimento e particolarmente dinamico. Ringrazio la dirigenza del Volley Bergamo 1991 per aver scelto la nostra città e il nostro impianto: sappiamo che per loro sarà un sacrificio logistico importante, ma siamo anche convinti che Treviglio e il territorio si confermeranno accoglienti. Ringrazio anche la Blu Basket Treviglio. Avere due squadre di grande valore che si alterneranno al PalaFacchetti rappresenta un grande motivo di orgoglio e una bellissima opportunità per il movimento sportivo del distretto trevigliese, con un occhio di riguardo alle collaborazioni con le società impegnate nella crescita dei ragazzi e delle ragazze ».

LE PAROLE DEI DIRIGENTI DEL VOLLEY BERGAMO 1991-

« Dover trovare una nuova casa, in grado di custodire la storia e di aprire al futuro, è stato un impegno importante e complesso per il Volley Bergamo 1991. Il Comune di Treviglio si è reso disponibile ad aprirci le porte del PalaFacchetti, una location che avevamo avuto modo di conoscere e apprezzare in occasione dei match di Champions League che in passato il Volley Bergamo aveva disputato proprio tra queste mura. Gli ottimi rapporti instauratisi e consolidati nelle ultime settimane con il Sindaco Imeri e con l’amministrazione comunale oltre che con la BluBasket 1971, con cui condivideremo l’impianto di gioco, hanno reso semplice questo trasferimento e ci hanno aiutato a vivere serenamente una situazione complessa. Disputare le gare ufficiali del Campionato 2023-2024 e della Coppa Italia sarà un impegno importante in termini logistici ed agonistici, una nuova sfida da vincere, ma anche una opportunità: quella di abbracciare non solo i nostri tifosi ma anche nuovi appassionati nonché coinvolgere nuovi territori ».