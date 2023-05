Manuela Ribechi alter ego di Giulia Leonardi a Firenze

FIRENZE- Il Bisonte Firenze completa il suo reparto dei liberi ingaggiando la diciannovenne Manuela Ribechi, reduce da due stagioni in A2 con il Club Italia in cui si è subito imposta come una delle migliori della categoria, nonostante la trasformazione da schiacciatrice a libero intrapresa soltanto nel 2021. Ribechi, che vestirà la maglia numero 3, farà coppia nel suo ruolo con Giulia Leonardi, in un mix di esperienza e gioventù che darà a coach Parisi ampie garanzie di scelta: per la classe 2004 sarà il debutto in serie A1, ennesimo step di un impressionante percorso di crescita che in pochi anni l’ha vista conquistare un numero enorme di trofei giovanili, sia a livello di club (col Volleyrò) che di nazionale (un argento agli europei Under 17, un argento ai mondiali Under 18 e un oro agli Europei Under 19).