Hanna Haak nuovo martello di Cuneo

CUNEO- Dall'ASPTT Mulhouse vicecampione di Francia allenato da François Salvagni alla Serie A1: Anna Haak, schiacciatrice svedese classe 1996, è una nuova giocatrice di Cuneo Granda Volley . Dopo quattro stagioni nella Ligue A francese tra Vandœuvre-lès-Nancy e Mulhouse, Haak si misura per la prima volta con il campionato italiano forte anche dell'esperienza in CEV Champions League maturata nelle ultime due stagioni. Prima dell'approdo a Cuneo, per lei un'intensa estate in Nazionale, che prende ufficialmente il via oggi (mercoledì 31 maggio) con il debutto in Golden League contro la Bosnia Erzegovina a Lund (Svezia) e culminerà con i Campionati Europei in programma dal 15 agosto al 3 settembre.

LA CARRIERA-

Anna Haak, 179 centimetri di altezza, cresce pallavolisticamente nell'Engelholms VS con il quale nel 2015, al termine della sua terza e ultima stagione, si laurea campione di Svezia. Dalla Svezia agli Stati Uniti per gli studi universitari, prima a Miami, dal 2015 al 2017, poi alla Marquette University, a Milwaukee, dal 2017 al 2019. Nell'estate del 2019 il ritorno in Europa, con l'annata in maglia Vandœuvre Nancy Volley-Ball, che le vale la chiamata di François Salvagni a Mulhouse. Nella stagione 2020/2021 l'ASPTT Mulhouse conquista titolo nazionale, Coppa di Francia e Supercoppa di Francia, mentre nelle ultime due annate deve inchinarsi al Volero Le Cannet. Per Haak nello scorso campionato 332 punti in 31 partite e 35 in 5 partite in CEV Champions League. Solida in ricezione, efficace in attacco e a muro grazie a un'ottima elevazione, Haak è una giocatrice dal notevole bagaglio tecnico.



Con la maglia gialloblù della sua Nazionale nel 2021 raggiunge i quarti di finale dei Campionati Europei disputatisi tra Serbia, Croazia, Romania e Bulgaria e nel 2022 trionfa in Silver League. Nella Golden League che per la Svezia delle sorelle Haak, Anna e Isabelle, inizia oggi, le avversarie nel girone A sono Belgio e Bosnia Erzegovina; nel girone B si sfidano Romania, Slovacchia e Repubblica Ceca, nel girone C Ungheria, Ucraina e Francia.



LE PAROLE DI ANNA HAAK-

«Ho sempre sentito parlare bene di Cuneo e non vedo l'ora di conoscere lo staff tecnico, le nuove compagne, la città e i tifosi e capire dove potremo arrivare insieme. Dopo gli Stati Uniti e la Francia, l'Italia e Cuneo rappresentano un'occasione importante per proseguire il mio percorso di crescita: sono entusiasta di questa nuova sfida. Le stagioni negli Usa mi hanno permesso di conciliare gli studi di marketing e la pallavolo di alto livello: è stata un'esperienza molto preziosa. Prima di arrivare a Cuneo c'è un'estate importante da vivere in Nazionale, prima in Golden League, dove il livello sarà più alto rispetto alla Silver League vinta l'anno scorso, poi ai Campionati Europei, dove l'obiettivo sarà raggiungere i quarti di finale come nell'ultima edizione. Non sarà semplice, ma abbiamo alle spalle due anni di lavoro in più sotto la guida dello stesso coach e tante giocatrici che sono migliorate tanto grazie alle rispettive squadre di club».