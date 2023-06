Carlotta Cambi da Novara a Pinerolo

PINEROLO (TORINO)- Carlotta Cambi è la nuova regista della Wash4Green Pinerolo che lascia dopo una sola stagione l'Igor Gorgonzola Novara. In precedenza per lei tre campionati con la maglia di Firenze.

LA CARRIERA-

Carlotta, toscana di San Miniato, ventisette anni, cresciuta nel Volleyrò Casal de Pazzi, vanta ormai una lunga militanza in A1 dove, prima di Novara ha giocato a Casalmaggiore, Pesaro, Bergamo, Cuneo e Firenze.

LE PAROLE DI CARLOTTA CAMBI-

« Pinerolo in questi due anni, dalla promozione in Serie A1 è sempre stata una società che ho apprezzato guardandola da lontano. Ho sempre visto in questo club un grande attaccamento alle proprie giocatrici e la voglia di lavorare tanto, per fare bene. Dal momento in cui mi è arrivata la proposta di poter entrare a fare parte di questo mondo, questa è stata una delle motivazioni che mi ha spinto ad accettare, l’idea di trovare staff, società e tifosi pronti a dare il 100% insieme per ambire a soddisfazioni sempre più grandi ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO FRANCESCO CICHELLO-

« Portiamo a Pinerolo uno dei migliori talenti tra le palleggiatrici italiane, un tassello decisamente importante nella costruzione della nuova Wash4green” commenta soddisfatto il ds Francesco Cicchiello ».