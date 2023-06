L'azzurra D'Odorico a Pinerolo

LA CARRIERA-

Friulana, classe 1997, 186 cm, Sofia D’Odorico, che in questi giorni è impegnata in Turchia con la Nazionale Italiana nella VNL, arriva a Pinerolo proveniente da Vallefoglia. Le sue esperienze in Nazionale, dall’Under 16 fino all’Under 23, sono state sempre convincenti: argento agli Europei Under 18 del 2013, bronzo ai Mondiali Under 20 l’anno dopo; la consacrazione è arrivata nel 2021, il titolo Europeo conquistato con la Nazionale maggiore. Ha militato in A1 negli ultimi tre anni a Trento, Novara e Vallefoglia.

LE PAROLE DI SOFIA D’ODORICO-

« Sono molto entusiasta della mia scelta di venire a Pinerolo. So che è una società che ha tanta voglia di crescere e di costruire, attraverso il lavoro e l’organizzazione, la strada per competere ad altissimo livello in questo campionato. Sono molto contenta dell’organico che si sta creando, conosco molte delle ragazze con cui ho già avuto l’opportunità di lavorare in passato. Non vedo l’ora di iniziare questa fantastica avventura e di conoscere le mie nuove compagne, lo staff, la società e tutti voi tifosi! A presto Pinerolo!!! ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO FRANCESCO CICCHIELLO-

« Siamo felici di essere riusciti a portare a Pinerolo uno dei talenti italiani più promettenti del nostro campionato Sofia che abbiamo sempre seguito con attenzione in questi anni, ha dimostrato di essere una giocatrice dalle grandi qualità e in continua crescita. Le sue ambizioni si sposano perfettamente con gli obiettivi di miglioramento della squadra che stiamo costruendo per la prossima stagione ».