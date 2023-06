Alla Roma Volley il premio USSI 2023

ROMA -Giornata di gala per lo sport romano oggi nella consueta cornice del Salone d’Onore del Circolo Canottieri Aniene. L’Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi) ha premiato, come di consueto nel lunedì successivo la conclusione del campionato di Serie A di calcio, le eccellenze dello sport capitolino alla presenza del gotha dello sport nazionale e romano. A premiare gli atleti più meritevoli della stagione tra gli altri il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, il direttore generale di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, il presidente della Federgolf Franco Chimenti. A fare gli onori di casa, insieme alla giornalista Simona Rolandi, il direttore di Rai Sport Jacopo Volpi.

Tra i campioni premiati il centrocampista della Roma calcio Edoardo Bove, Manila Esposito, azzurra della Federginnastica ed Eleonora De Paolis, campionessa della canoa paralimpica, i rappresentanti della Rugby Roma che ha ottenuto la promozione in Serie A e della Lazio Rugby, vincitrice del suo girone in Serie A e finalista per la promozione nel Super 10. Applausi e riconoscimenti anche per Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone calcio promosso in serie A, Alessandro Di Bella, responsabile Padel C.C. Aniene campione d’Italia e alla Roma Femminile di calcio vincitrice dello scudetto. Tra i premiati anche Luca Di Bartolomei con una targa che ha celebrato i 40 anni dallo scudetto vinto dalla Roma di Liedholm e Falcao.

Non poteva mancare naturalmente un Premio Ussi particolarmente meritato per la Roma Volley che ha stradominato il campionato di A2 ed ha vinto anche la Coppa Italia di categoria. A rappresentare la società e la squadra il Presidente Pietro Mele, il direttore sportivo Barbara Rossi, unica donna nel suo ruolo nel campionato di volley, e la centrale Michela Ciarrocchi.

« Abbiamo compiuto una grande impresa grazie al lavoro e all’impegno di queste splendide ragazze-ha sottolineato un commosso Pietro Mele- di tutto lo staff tecnico e dei dirigenti. Abbiamo superato grandi difficoltà logistiche ma siamo andati avanti convinti nella bontà del nostro progetto che vogliamo portare avanti e consolidarlo. Speriamo vivamente di poter tornare a giocare nel Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano che mi auguro che possa riaprire finalmente i battenti prima dell’inizio del campionato ».