Il libero Simin Wang torna a giocare alla UYBA

LA CARRIERA-

La giovane atleta ha iniziato a giocare a pallavolo nel campionato cinese, con le maglie del Sichuan Jinlang Sports nel 2015-2016 e poi nel Beijing BAIC Motor nel 2016-2017.Ha assaggiato per la prima volta le partite europee tra il 2019-2020 con i colori della UYBA ed è poi tornata in Cina (2021-22) per giocare con lo Shenzhen Zhongsai. Lo scorso anno Simin Wang ha deciso di tornare in Europa per difendere i colori del Volero Le Cannet in Francia. Davvero ottima la stagione per lei, con prestazioni di livello sia in Champions League che in campionato, vinto in finale contro il Mulhouse.

LE PAROLE DI SIMIN WANG-

« Sono davvero felice di tornare alla UYBA: nella stagione in cui sono stata qui mi sono trovata benissimo e sarò sempre grata a questa società che è stata la prima a darmi la possibilità di giocare in Europa. Torno più matura, perchè in questi anni ho giocato tanto e soprattutto nell’ultima stagione con il Volero Le Cannet ho potuto assaggiare un volley di altissimo livello sia in campionato che in Champions League. Non vedo l’ora di tornare alla e-work arena e di conoscere le mie nuove compagne e coach Velasco, un vero mito del volley ».