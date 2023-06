Vallefoglia ha presentato Pistola e Mingardi

VALLEFOGLIA (PESARO) - « Andrea Pistola è il nostro nuovo allenatore ». L’annuncio del presidente Ivano Angeli aggiunge il tassello più atteso nel processo di costruzione della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia in vista della stagione 2023-24, la terza consecutiva in Serie A1. « Si tratta di un coach esperto, molto motivato, conosce bene il suo mestiere e ha condiviso i nostri programmi e le nostre ambizioni –aggiunge Angeli -. Ha firmato con noi un contratto biennale, ma il mio auspicio è che da oggi possa avere inizio un nuovo ciclo, che ci consenta di fare un ulteriore salto di qualità ».

LE PAROLE DI ANDREA PISTOLA-

« Vallefoglia è una grande opportunità per me: significa continuare a fare ciò che amo, allenare a pallavolo, ad alto livello e vicino casa. In questo modo riesco a coniugare la parte legata agli affetti personali, quelli della famiglia, a quelli professionali ».

Quanto alla squadra che sta nascendo, il nuovo allenatore ha detto:

« ho condiviso le scelte con il Presidente Angeli e il direttore sportivo Simone. Abbiamo confermato le migliori della scorsa stagione – sottolinea Pistola -, aggiungendo giocatrici giovani e promettenti ed altre cose sono in grado di essere subito protagoniste ».

Contestualmente all’allenatore la società biancoverde ha presentato Camilla Mingardi, opposto, che oggi ha abbracciato l’allenatore che l’ha guidata a Legnano nella stagione 2016-2017.

LE PAROLE DI CAMILLA MINGARDI-

« Per me è un privilegio condividere un progetto sportivo con un allenatore che stimo, in una squadra competitiva e all’interno di una società organizzata come un top team. Arrivo a Vallefoglia con un bagaglio di esperienze importanti e sono pronta: abbiamo tutte le carte in regola per dimostrare molto nel prossimo campionato ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE IVANO ANGELI-

« Ci guardiamo intorno, alla ricerca di almeno un altro profilo che possa integrarsi facilmente in questo gruppo. Tre anni fa abbiamo iniziato un percorso e la nostra prima vittoria è continuare a imparare da tutto per migliorare. Sono ottimista e mi piace pensare che il meglio per noi debba ancora arrivare ».