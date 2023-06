Laura Heyrman torna a giocare nella Vero Volley

MONZA- Laura Heyrman torna a vestire la maglia della Vero Volley Milano. Dopo due stagioni in Turchia all’Eczacibasi Istanbul, nelle quali ha vinto la CEV Cup 2022 ed è arrivata a giocarsi la Finale di CEV Champions League 2023 a Torino contro il VakifBank (sconfitta per 3-1), la centrale belga rientra in Italia dove disputerà la sua ottava stagione ai massimi livelli, la terza con la Vero Volley.

Potente e veloce in attacco, tempestiva a muro, Heyrman e la “sua fast” sono state alcune delle armi con le quali la Vero Volley ha costruito la scalata verso i vertici del volley nazionale, arrivando a centrare il record di vittorie consecutive in campionato (12 nel 2020/21), di piazzamento in stagione regolare (terzo posto, come nelle ultime due annate sportive) e la prima qualificazione alla CEV Champions League (2020/21, con la prossima stagione che sarà la terza di fila, la seconda da testa di serie), e continentale, con il trionfo in CEV Cup 2021 ad Istanbul contro il Galatasaray.

LA CARRIERA-

Nella sua carriera Heyrman, oltre ad aver giocato in patria, ha anche disputato i massimi campionati di Germania (2012/13), Giappone (stagione 2018-2019), oltre a quello di Turchia (dal 2021 al 2023). Con la nazionale seniores del Belgio la centrale della Vero Volley ha vinto un Bronzo al Campionato Europeo del 2013, e un Oro e un Bronzo, rispettivamente all’Europeo e al Mondiale, nella categoria Under 18.