La canadese Layne Van Buskirk giocherà a Busto

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- La e-work Busto Arsizio annuncia oggi l’ingaggio della centrale canadese Layne Van Buskirk, classe 1998, 192 cm di altezza, nell’ultima stagione nella Bundesliga con le Ladies in Black Aachen. La nuova farfalla è attualmente impegnata nella VNL, manifestazione in cui sta confermando le sue ottime referenze: Layne Van Buskirk, che nel campionato tedesco è stata una top player del ruolo sia in attacco che a muro, si sta dunque facendo notare anche con la nazionale canadese con ottime percentuali offensive e tanti opposizioni vincenti. I più attenti l’avranno apprezzata anche nel recente match contro l’Italia a Lanciano in cui ha realizzato 13 punti in 4 set con ben 5 muri.

LA CARRIERA-

La carriera di Layne Van Buskirk inizia nella Pittsburgh University, con cui gioca dal 2016 al 2020, poi l’esordio nella pallavolo di club nel 2020/21 in Francia con il Volley-Ball Club Chamalières. Dal 2021/22 gioca in Germania, prima nel Dresdner e nell’ultima stagione, come detto, nelle Ladies in Black. Ora è pronta per il grande salto nel campionato italiano.

LE PAROLE DI LAYNE VAN BUSKIRK-

« Sono davvero entusiasta di giocare per un allenatore con una tale storia di vittorie quale è Julio Velasco: so che imparerò molto e sono pronta ad accettare tutti i consigli del nuovo staff UYBA. Arrivo da due stagioni in Bundesliga in cui mi sono molto divertita: penso che sia un campionato molto competitivo e professionale, molto seguito anche dai tifosi che sono davvero fantastici. Attualmente sono impegnata con la nazionale al round 2 di VNL ad Hong Kong e sto amando ogni secondo di questa esperienza; è sempre un onore giocare per il tuo Paese e competere ad un livello così alto; sto anche apprezzando molto il fatto di giocare contro e tra alcuni dei migliori giocatori di pallavolo del mondo. Quello italiano è uno dei campionati più desiderati in cui giocare: mi aspetto che sia davvero difficile per tutte le squadre vincere le partite, dato che il livello di tutti i club è davvero alto. Arrivo alla UYBA che è una grande società e anche la mia compagna di nazionale Alexa Gray mi raccontato solo grandi cose sul club: lei amava l’organizzazione, i fan, la location e praticamente tutto ciò che ha vissuto a Busto Arsizio. Cercherò di portare alla squadra i miei punti di forza: il mio braccio veloce in attacco e la capacità di toccare tanto a muro. Fuori dal campo? Sono una persona molto spensierata, mi piace essere sempre positiva e trovare gioia nelle piccole cose. Sono sempre pronta per nuove sfide e amo stare con le persone ».