La Roma in A1 con Cuccarini, Bechis, Melli

Cuccarini, 65 anni, originario di Città di Castello, residente tra Pesaro e Matera, torna in A1 con la Roma Volley Club dopo un percorso straordinariamente vincente in Italia e in altri importanti campionati esteri: Polonia, Israele, Azerbaigian e Turchia.

LA CARRIERA-

Nel suo ricchissimo Palmarès 1 Coppa Cev, 1 Campionato italiano, 1 Coppa Italia, 1 Campionato turco, 1 Coppa di Turchia, 2 Campionati polacchi, 1 Coppa di Polonia, 2 Supercoppe polacche oltre ai due trofei conquistati nell’ultima stagione Coppa Italia di serie A2 e Campionato Italiano di serie A2.

LE PAROLE DI GIUSEPPE CUCCARINI-

« Sono davvero molto felice di proseguire la mia esperienza come allenatore della Roma Volley Club. Della stagione appena terminata porteremo con noi i due trofei vinti, campionato e coppa, le 28 partite vinte su 29, ma soprattutto la sintonia che si è creata tra Società, Staff e Squadra nel perseguire con la massima determinazione l’obiettivo che avevamo fissato, nel superare qualsiasi di ostacolo si frapponesse tra noi e la nostra ambizione. Sono consapevole che abbiamo davanti a noi una stagione in cui la qualità del livello di competizione si alzerà di molto, ma sono sicuro che questo sarà visto da tutti come uno stimolo che ci aiuterà ad alzare ancora di più l’asticella delle nostre prestazioni in modo da realizzare un’altra stagione piena di soddisfazioni e gratificazioni per tutti noi e per tutti i nostri meravigliosi tifosi. Ambizione e umiltà sono le due parole-chiave che dovranno contraddistinguere ogni nostra attività nel perseguire i nostri nuovi obiettivi ».

Con quella del tecnico arriva anche la conferma di Marta Bechis. Dopo la straordinaria stagione in A2, la palleggiatrice di 33 anni, 181 cm, nata a Torino, tornerà nella massima serie per guidare ancora le Wolves della Capitale.

LA CARRIERA-

Nel corso della sua carriera ha collezionato un palmarès straordinario, vincendo 2 Campionati italiani, 1 Supercoppa italiana, 1 Cev Cup, 1 Girls Cup, 1 Coppa di Lega e lo scorso anno Coppa Italia di serie A2 e Campionato Italiano di serie A2.

LE PAROLE DI MARTA BECHIS-

« Sono molto contenta del mio proseguimento con la Roma Volley Club. Era sin dall’inizio un progetto e una società sfidante che ho sposato convinta di poter contribuire all’obiettivo ambizioso della dirigenza che voleva tornare subito in A1. Sono felice ed emozionata di tornare nella massima categoria. Voglio continuare a dare il mio massimo contributo per il mantenimento della categoria, non solo per noi atlete, ma anche per i tifosi, la società, lo staff e la città. Sono onorata e orgogliosa di essere stata nella scorsa stagione il capitano di Roma. Abbiamo goduto con le mie compagne, durante l’anno, l’emozionante straordinaria magnificenza della Capitale d’Italia. Roma ha qualcosa in più. Mi sto tenendo in forma per tornare più carica di prima, non vedo l’ora di ricominciare a sentirmi “romana” e a rivedere tutti per affrontare insieme la prossima stagione ».

Altra giocatrice che ha contribuito alla promozione in A1, Giulia Melli, ha annunciato che resterà giallorossa anche nel prossimo campionato. Schiacciatrice, 185 cm, 25 anni, nata a Mantova, specialista in promozioni, ha accettato la conferma di Roma in serie A1 per dare continuità a una stagione che l’ha vista grande protagonista sia nella vittoria della Coppa Italia di serie A2 che nella promozione in serie A2 della squadra della Capitale. Ha chiuso l’anno con 261 punti in attacco e 44 muri punto.

LE PAROLE DI GIULIA MELLI-

« Sono molto felice di vestire ancora la maglia di Roma. Una conferma che mi entusiasma perché mi dà un grande stimolo affrontare un campionato così impegnativo come l’A1 qui nella Capitale. Dovremo impegnarci e crescere ancora, il livello si alza notevolmente e solo con il lavoro potremo competere con le migliori squadre italiane. Non vedo l’ora di ricominciare, ritrovare le mie compagne e conoscere le nuove, spero che con l’aiuto dello staff, della società e dei nostri meravigliosi tifosi sapremo creare un ambiente coeso e pieno di buona energia, come lo scorso anno, per affrontare questa nuova sfida nel miglior campionato del mondo ».