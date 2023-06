Dominika Sobolska giocherà a Busto

LA CARRIERA-

La centrale belga, classe 1991, 187 cm di altezza, ha giocato nell’ultima stagione in Polonia nel Grot Budowlani Lodz centrando un ottimo terzo posto nella Tauron Liga e realizzando 244 punti in 28 gare (42% offensivo con 73 muri). Dominika Sobolska è una centrale di grande esperienza, non nuova al campionato italiano: inizia la carriera professionistica nel 2009-10 con il Gwardia Wroc?aw in Polonia, dove rimane per tre annate. Nel 2012-13 gioca per il Chemik Police, centrando la promozione in massima serie, per poi aggiudicarsi nel 13/14 sia la Coppa di Polonia che lo scudetto. Nel campionato 2014-15, sempre in terra polacca, veste la maglia del MKS di D?browa Górnicza, mentre nel 15/16 fa la sua prima esperienza in Italia in Serie A1 a Montichiari, centrando la partecipazione alla Coppa Italia e ai play-off scudetto. Nel 2016-17 ritorna in Polonia al club di D?browa Górnicza, mentre in quella successiva è al BKS, sempre in massima serie. Nella stagione 2018-19 viene ingaggiata dalla formazione turca del Çanakkale, con cui disputa la Sultanlar Ligi; nell’annata seguente resta nel massimo campionato turco, passando però all’Ayd?n BB, poi torna in Serie A1 italiana con la maglia di Filottrano. Per il campionato 2020-21 si accasa al Târgovi?te, nella Divizia A1 rumena, con cui si aggiudica lo scudetto. Nel 21/22 torna in Turchia nel Nilüfer Belediyespor, prima dell’ultima esperienza nel Grot Budowlani ?ód? in Polonia.

LE PAROLE DI DOMINIKA SOBOLSKA-

« Sono, ovviamente, molto emozionata: la UYBA è una società storica e l’allenatore Velasco è un grande nome della pallavolo; davvero non vedo davvero l’ora di iniziare a lavorare a Busto Arsizio. So di essere una delle giocatrici con più esperienza in un roster composto da tante ragazze giovani: di sicuro questa sarà una sfida interessante, ma sono pronta ad assumere questo ruolo. Spero che lavoreremo bene come gruppo. Arrivo da una stagione in Polonia davvero “folle”, siamo arrivate ??seste in classifica dopo la regular season e poi la nostra squadra è cresciuta tantissimo durante i play-off: abbiamo battuto il Chemik nei quarti di finale quando nessuno se lo aspettava e alla fine abbiamo vinto la medaglia di bronzo. È stata una stagione che ricorderò per sempre. Ho dei bei ricordi dall’Italia, ho giocato per due club lì, ma purtroppo la mia ultima stagione in Italia è stata interrotta dal COVID; sono felice di tornare ora in una situazione più tranquilla. Spero che alla UYBA si possa creare un bel gruppo di persone che vadano tutte insieme in un’unica direzione e sono sicura che se lavoreremo bene potremo essere la squadra rivelazione del campionato. Ora per me è il momento del riposo: le mie estati sono per i miei amici e la mia famiglia: questo è un periodo importante per me per ricaricare le batterie prima del prossimo anno in maglia biancorossa ».