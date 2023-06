Aurora Pistolesi rinforza Bergamo

LA CARRIERA-

Toscana, esordiente in A1 con la Liu Jo Modena nel 2017 dopo essere cresciuta nel settore giovanile della Scuola di Pallavolo Anderlini, ha trascorso la sua ultima stagione a Sassuolo, dopo un lungo percorso in A2 che l’aveva portata da Baronissi a Busto Arsizio fino a Marsala.

LE PAROLE DI AURORA PISTOLESI-

Che cosa rappresenta ora la tappa di Bergamo?

« Una grande opportunità che ho voluto cogliere subito. Perché ho sempre avuto stima di questa società di cui mi hanno tutti parlato bene. Sono stracontenta ».

Come è stata la tua ultima stagione?

« Arrivo da un’annata complicata, però bella per il gruppo e per i risultati che alla fine siamo riusciti ad ottenere ».

Quali sono state le tappe fondamentali della tua carriera?

« Il primo anno a Marsala è stato uno dei più importanti perché difficile, lontano da casa, in piena pandemia. Ma uno dei più belli che io abbia vissuto sportivamente ».

Chi ti ha parlato di Bergamo?

« Chiara Scacchetti, una delle mie più care amiche che è cresciuta nel Settore Giovanile del Volley Bergamo. Ha fatto parte di questa società come Giada Civitico, con cui ho giocato quest’anno ».

Vista da loro e vista da lontano, come è Bergamo?

« Una società dove si può lavorare benissimo. Ho sempre visto la forza del gruppo delle squadre che si sono susseguite negli anni e questa è una caratteristica in cui io credo molto ».

Cosa puoi dare alla squadra? E quali sono i tuoi obiettivi personali?

« Cercherò di dare la mia spontaneità e di mettere al servizio tutte le mie doti. Quello che riuscirò a fare per la squadra sarà tutto guadagnato per me e per le mie compagne. Il mio obiettivo principale è crescere ».

Come ti descriveresti?

« Un giocatore tecnicamente pulito. Voglioso di fare, di mettersi in gioco. Il mio punto di forza? Dicono sia la battuta ».