Milano ha scelto la vice Orro: sarà Vittoria Prandi

MONZA- La Vero Volley Milano ha scelto la vice-Orro per il prossimo campionato. Nella società della presidente Marzari sbarca Vittoria Prandi, regista che arriva da due stagioni molto positive nel roster di Pinerolo, squadra con la quale ha conquistato una brillante promozione in A1 e un'altrettanto prestigiosa nella massima divisione. Per Vittoria Prandi si apre ora una nuova esperienza che la vedrà per la settima volta nella sua carriera ai nastri di partenza del campionato di Serie A1, per la prima a quelli della massima competizione continentale per Club: la CEV Champions League.