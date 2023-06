Deziret Madan, una cubana a Roma

LA CARRIERA-

Nata a La Habana (Cuba), 20 anni, 190 cm, opposto, è considerata dagli addetti ai lavori uno dei migliori giovani prospetti del volley cubano. Forte in attacco e in battuta, sta lavorando intensamente con i tecnici caraibici per migliorare anche la fase difensiva.

Ha giocato dal 2018 al 2021 nella squadra de La Habana, nella stagione 2021/22 all’Uralochka-Urgeu in Russia e la scorsa stagione nell’OK Železni?ar in Serbia. Gioca stabilmente nella nazionale cubana dall’età di 15 anni, ha vinto una medaglia d’oro ai giochi Panamericani U.20, attualmente sta partecipando in Argentina ad alcuni tornei con la nazionale seniores. Figlia e sorella di sportivi, sua zia, Ana María García, era la palleggiatrice della nazionale cubana Campione del Mondo nel 1978. Ammira Boskovic ed Egonu. Da buona cubana, ama la musica e il ballo.

LE PAROLE DI DEZIRET MADAN ROSALES-



« Sono molto contenta della chiamata di Roma. Ho sentito DS e allenatore e sono stati molto gentili. Mi hanno cercata diverse squadre europee, ma ho scelto di giocare in Italia perché è uno dei Campionati più forti del mondo. È per me un onore poterlo fare nella Capitale d’Italia, una città che spero di scoprire nei prossimi mesi. Non ci sono mai stata e non vedo l’ora di poterla conoscere. In questa stagione voglio crescere sia a livello personale che professionale e mi piace poterlo fare lì. Il mio desiderio è poter avere, come squadra, una buona stagione e ottimi risultati. Mando un abbraccio molto grande alle mie nuove compagne di squadra e a tutti i romani ».