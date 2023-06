Il giovane libero Mistretta primo colpo per Trento

TRENTO- Il primo volto nuovo della squadra femminile di Trentino Volley è un libero giovane, promettente e reduce da tre stagioni positive e formative in Serie A2. Sarà la siciliana Alessandra Mistretta , nata ad Erice (in provincia di Trapani) il 5 febbraio 2002, la preziosa alternativa alla confermata Francesca Parlangeli nel ruolo di libero a disposizione del nuovo tecnico gialloblù Marco Sinibaldi in vista della prima esperienza nella massima serie femminile dell’Itas Trentino. Vestirà la maglia numero 19.

LA CARRIERA-

Cresciuta e formatasi pallavolisticamente nei prestigiosi settori giovanili di Orago e Volleyrò Casal de Pazzi, con cui ha vinto tre titoli italiani fra le categorie Under 16 e Under 18, Alessandra è reduce da tre annate consecutive nella cadetteria; la prima vissuta a Marsala, la seconda a Montecchio Maggiore e la terza, lo scorso anno, con la maglia della Futura Giovani Busto Arsizio. Proprio nella scorsa stagione la siciliana ha incrociato sul suo cammino l’Itas Trentino, mettendosi in luce per le sue eccellenti qualità nei fondamentali di ricezione e, soprattutto, di difesa.

LE PAROLE DI ALESSANDRA MISTRETTA-

« Sono molto felice di aver trovato l’accordo con Trentino Volley per la prossima stagione perché si tratta di una società molto solida e seria . Apprezzo molto il desiderio del Club di voler dare spazio ad atlete giovani e sono molto felice di trovare in panchina Marco Sinibaldi, un allenatore molto attento ai dettagli e a cui piace lavorare molto in palestra. Per me sarà il primo anno in Serie A1 e ciò rappresenta un grandissimo stimolo: l’obiettivo è quello di migliorare e di poter essere d’aiuto alla squadra».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO DUCCIO RIPASARTI-



«Alessandra è un libero molto giovane e con un carattere estremamente volitivo ha accettato con grande entusiasmo questa nuova opportunità, consapevole del percorso che la aspetta. Nell’ultima stagione ha disputato un buon campionato di Serie A2 a Busto Arsizio, mostrando tra l’altro ampi margini di miglioramento. Arriva a Trento con la ferma volontà di compiere un ulteriore step, per il presente ed il futuro».