Conegliano mette nel roster Kahlia Lanier

CONEGLIANO (TREVISO)- Un rinforzo importante per la Prosecco Doc Conegliano che nell'organico che ha appena conquistato lo scudetto inserisce Kahlia Lanier , schiacciatrice statunitense che lo scorso anno si è messa in luce a Bergamo. Kahila vestirà la maglia n°16 e andrà a comporre con le colleghe di reparto Cook e Plummer e l’altro nuovo arrivo in regia di Bugg, un poker di giocatrici statunitensi a disposizione di coach Santarelli per la prossima stagione. Già nel 2015/16 nel roster delle Pantere erano presenti quattro giocatrici americane e fu l’anno del primo scudetto.

E’ figlia di Bob Lanier, scomparso lo scorso anno, leggenda del basket NBA, star del basket USA negli anni ’70 e ’80, prima scelta assoluta del draft 1970, ha giocato 14 stagioni a 20.1 punti e 10.1 rimbalzi a partita.

Lanier in quest’ultima stagione si è messa in evidenza nella nostra Serie A con un gran campionato a Bergamo, dove è stata uno dei punti di forza nella splendida stagione delle orobiche. Attualmente si sta distinguendo con ottime prestazioni nelle tappe di VNL con il Team USA.

LA CARRIERA-

Khalia Lanier inizia a livello scolastico nell’Arizona Storm, poi al college gioca nella NCAA Division I con la Southern California University:dove ottiene diversi riconoscimenti individuali (All America nel 2017 e 2019). Nella stagione 2020-21 firma il suo primo contratto professionistico nella Serie A1 italiana, ingaggiata dal Bergamo, al termine dell’annata gioca a Porto Rico, dove partecipa alla Liga de Voleibol Superior Femenino 2021 con le Pinkin de Corozal venendo premiata come miglior attaccante del torneo. Nella stagione scorsa torna nella città orobica, e con il Volley Bergamo ottiene grandi risultati qualificandosi per la Final Four di Coppa Italia ed entrando nelle prime 8 a fine stagione con conseguente partecipazione ai playoff. Ottime statistiche anche sul piano individuale, è terza nella classifica delle migliori in ricezione del campionato di A1 e ha messo a segno 431 punti (383 in regular season con 4,21 punti a set, 9° assoluta) con 17 aces e 23 muri.

Per Khalia anche uno spazio sempre maggiore nella Nazionale USA con cui sta disputando con molte responsabilità in campo le tappe della VNL agli ordini di coach Karch Kiraly.

LE PAROLE DI KHAILA LANIER-

« Ho scelto Conegliano perché volevo far parte di una delle migliori squadre del campionato italiano e del Mondo. il mio obiettivo è continuare a migliorare e qui lo posso fare con le migliori interpreti di questo sport e con uno staff di altissimo livello, sono certa che sarà una scelta vincente e proficua per me ».

Quali sono le tue aspettative per questo “upgrade” dopo la positiva stagione giocata a Bergamo?

« Entrerò in questa nuova esperienza senza farmi grandi aspettative, ma con grande voglia di imparare e di confrontarmi a un livello più alto. Penso che mantenere una mentalità aperta mi aiuterà non solo a continuare a crescere, ma anche a godermi il viaggio con questo gruppo di ragazze ».

Ci sarà una “colonia” USA nella prossima stagione, nella squadra troverai ben tre tue connazionali…

« Sarà davvero emozionante giocare con le giocatrici USA che sono a Conegliano. Ho sempre ammirato Kelsey, Kat e Madison e sono entusiasta di continuare a conoscerle in campo, ma soprattutto fuori dal campo ».

Obiettivi personali e di squadra?

« Il mio obiettivo personale è continuare a crescere: Voglio migliorare nel mio ruolo e aiutare la squadra in qualsiasi modo possibile quest’anno, sono a disposizione! Penso che la squadra sia fortissima e l’ha dimostrato lo scorso anno, quindi la concorrenza non ci spaventa, penso che siamo assolutamente in grado di competere per un altro titolo italiano, una champions o un titolo mondiale! ».

Conosci per averli incrociati da avversaria i tifosi gialloblù?

« Sono entusiasta di giocare per i gialloblù! Ogni volta che ho giocato al Palaverde è stato speciale sentire l’energia e l’atmosfera sulle tribune, e non vedo l’ora di vivere questa esperienza da Pantera anche per avere questo fantastico pubblico dalla mia parte la prossima stagione! ».